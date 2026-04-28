İşlemci pazarında yeni kriz: Fiyatlar ve tedarik süreleri artıyor

Fiyatlar ve tedarik süresi uçuşta
Yarı iletken pazarında son dönemde yaşanan gelişmeler, işlemci tarafında arz-talep dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor. Özellikle "agentic AI" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zekâ iş yükleri, CPU talebini beklenenden çok daha hızlı artırmış durumda. Bu değişimle birlikte veri merkezlerinde GPU ağırlıklı yapıdan CPU'ya daha dengeli bir geçiş yaşanıyor. GPU/CPU oranının 8:1 seviyesinden 4:1'e düşmesi ve ileride 1:1'e yaklaşması bekleniyor.
Artan talep karşısında üreticiler kapasiteyi yükseltmeye çalışsa da bu hamleler kısa vadede yeterli olmuyor. Intel'in özellikle sunucu tarafındaki Xeon işlemcilerine olan talep rekor seviyeye ulaşmış durumda. Şirketin bu yüksek kârlı segmenti önceliklendirmesi ise masaüstü ve dizüstü pazarında boşluk yaratıyor. Bu boşluk, AMD'nin pazar payını hızla artırmasına zemin hazırlıyor.
Fiyat tarafında ise tablo daha da dikkat çekici. Intel işlemcilerde geçtiğimiz yıl başlayan zam dalgası, son aylarda yeniden yüzde 10 seviyesinde artışla devam etti. Üstelik bu artış yalnızca sunucu işlemcileriyle sınırlı değil, tüketici segmenti de doğrudan etkileniyor. AMD tarafında da benzer bir fiyat politikasının sürmesi bekleniyor.
Sorunun bir diğer boyutu ise tedarik süreleri. Özellikle giriş seviyesi ve ana akım sistemlerde kullanılan platformlarda teslim süreleri 1 yıla kadar uzamış durumda. Bu durum OEM üreticileri alternatif çözümlere yönlendirirken, pazardaki rekabet dinamiklerini de yeniden şekillendiriyor.