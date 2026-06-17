İSO 500 açıklandı: Savunma sanayisi ilk 10'a damga vurdu

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Tam Boyutta Gör İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarını yayımladı. Üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede TÜPRAŞ, 698,8 milyar liralık üretimden satış rakamıyla bir kez daha Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmayı başardı. Listenin ilk üç sırasında değişim olmasa da savunma sanayii kuruluşlarının yükselişi dikkat çekti.

Savunma sanayiinden tarihi başarı

TÜPRAŞ'ı 538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri takip etti. Böylece İSO 500 sıralamasında zirvedeki üç şirket yerini korumuş oldu. İlk beşte ayrıca 235,5 milyar liralık üretimden satışla Oyak-Renault dördüncü, 206,3 milyar lira ile Toyota Otomotiv beşinci sırada yer aldı. Arçelik ise 165,7 milyar liralık üretimden satışla altıncı sıraya yerleşti.

Tam Boyutta Gör 2025 sonuçlarının en dikkat çekici gelişmelerinden biri savunma sanayii şirketlerinin yükselişi oldu. İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayii kuruluşu ilk 10 içerisinde yer aldı.

Geçen yıl 11. sırada bulunan TUSAŞ, üretimden satışlarını 140,9 milyar liraya çıkararak dört basamak yükseldi ve yedinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde geçen yıl 17. sırada bulunan ASELSAN, sekiz basamaklık yükselişle 130,2 milyar liralık üretimden satış rakamına ulaşarak dokuzuncu sıraya çıktı.

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Savunma sanayiinin yükselişi yalnızca ilk 10 ile sınırlı kalmadı. İlk 25 şirket arasında ilk kez dört savunma sanayii firması yer aldı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın paylaştığı verilere göre, İSO 500 şirketlerinin faaliyet kârı 2025 yılında yüzde 57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldi. İSO 500'ün toplam üretimden satışları yüzde 28 artışla 8,7 trilyon liradan 11,1 trilyon liraya çıktı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam ihracatı yüzde 8,4 artışla 104,7 milyar dolara ulaştı. Otomotiv ve savunma etkisiyle "kara, deniz taşıtları ve yan sanayisi" sektörü yüzde 19,5 payla ilk kez en büyük sektör oldu. AR-GE harcamaları yüzde 31,4 artışla 79,7 milyar TL'ye yükseldi. AR-GE yapan şirket sayısı da 273'e çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin katma değer payı yüzde 7,6'ya yükseldi.

Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi (2025)

TÜPRAŞ – 698,8 milyar TL Ford Otomotiv – 538,3 milyar TL Star Rafineri – 327,9 milyar TL Oyak-Renault – 235,5 milyar TL Toyota Otomotiv – 206,3 milyar TL Arçelik – 165,7 milyar TL TUSAŞ – 140,9 milyar TL Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) – 138,8 milyar TL ASELSAN – 130,2 milyar TL Mercedes-Benz Türk – 127,0 milyar TL

En büyük savunma şirketeri (ISO 500 - 2025) Sıra Şirket Üretimden Satışlar (Net) İhracat (Bin $) Çalışan Sayısı 1 TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 140,89 milyar TL 1.033.727 16.213 2 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 130,25 milyar TL 492.075 12.368 3 Arca Savunma San. Tic. A.Ş. 115,74 milyar TL 2.916.425 1.121 4 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 81,37 milyar TL 733.536 6.192 5 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 45,52 milyar TL 891.558 3.874 6 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 23,06 milyar TL - - 7 HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 18,75 milyar TL 78.009 2.709 8 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 15,55 milyar TL 58.807 2.687 9 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 6,08 milyar TL - -

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