İSO 500 açıklandı: Savunma sanayisi ilk 10'a damga vurdu

Savunma sanayiinden tarihi başarı
TÜPRAŞ'ı 538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri takip etti. Böylece İSO 500 sıralamasında zirvedeki üç şirket yerini korumuş oldu. İlk beşte ayrıca 235,5 milyar liralık üretimden satışla Oyak-Renault dördüncü, 206,3 milyar lira ile Toyota Otomotiv beşinci sırada yer aldı. Arçelik ise 165,7 milyar liralık üretimden satışla altıncı sıraya yerleşti.
Geçen yıl 11. sırada bulunan TUSAŞ, üretimden satışlarını 140,9 milyar liraya çıkararak dört basamak yükseldi ve yedinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde geçen yıl 17. sırada bulunan ASELSAN, sekiz basamaklık yükselişle 130,2 milyar liralık üretimden satış rakamına ulaşarak dokuzuncu sıraya çıktı.
Savunma sanayiinin yükselişi yalnızca ilk 10 ile sınırlı kalmadı. İlk 25 şirket arasında ilk kez dört savunma sanayii firması yer aldı.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın paylaştığı verilere göre, İSO 500 şirketlerinin faaliyet kârı 2025 yılında yüzde 57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldi. İSO 500'ün toplam üretimden satışları yüzde 28 artışla 8,7 trilyon liradan 11,1 trilyon liraya çıktı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam ihracatı yüzde 8,4 artışla 104,7 milyar dolara ulaştı. Otomotiv ve savunma etkisiyle "kara, deniz taşıtları ve yan sanayisi" sektörü yüzde 19,5 payla ilk kez en büyük sektör oldu. AR-GE harcamaları yüzde 31,4 artışla 79,7 milyar TL'ye yükseldi. AR-GE yapan şirket sayısı da 273'e çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin katma değer payı yüzde 7,6'ya yükseldi.
Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi (2025)
- TÜPRAŞ – 698,8 milyar TL
- Ford Otomotiv – 538,3 milyar TL
- Star Rafineri – 327,9 milyar TL
- Oyak-Renault – 235,5 milyar TL
- Toyota Otomotiv – 206,3 milyar TL
- Arçelik – 165,7 milyar TL
- TUSAŞ – 140,9 milyar TL
- Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) – 138,8 milyar TL
- ASELSAN – 130,2 milyar TL
- Mercedes-Benz Türk – 127,0 milyar TL
|Sıra
|Şirket
|Üretimden Satışlar (Net)
|İhracat (Bin $)
|Çalışan Sayısı
|1
|TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
|140,89 milyar TL
|1.033.727
|16.213
|2
|Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|130,25 milyar TL
|492.075
|12.368
|3
|Arca Savunma San. Tic. A.Ş.
|115,74 milyar TL
|2.916.425
|1.121
|4
|ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.
|81,37 milyar TL
|733.536
|6.192
|5
|Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|45,52 milyar TL
|891.558
|3.874
|6
|TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
|23,06 milyar TL
|-
|-
|7
|HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|18,75 milyar TL
|78.009
|2.709
|8
|BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|15,55 milyar TL
|58.807
|2.687
|9
|FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
|6,08 milyar TL
|-
|-