İspanya’da eski rüzgar türbini sahası daha az türbinle iki kattan fazla enerji üretiyor

Tam Boyutta Gör İspanya’nın Muel bölgesinde hizmet veren rüzgar enerjisi santrali, 1998 yılından beri 27 türbini ve 16,2 MW kurulu gücü ile hizmet veriyor. Bu bölge ilk rüzgar türbini kurulum alanlarından birisi olmanın yanı sıra en rüzgarlı bölgelerden biri.

Bu nedenle işletmeci şirket, eskiyen ve daha fazla bakım masrafı çıkartan sahayı müthiş bir şekilde yeniledi ve 27 türbini sadece 3 yeni türbin ile değiştirdi. Her biri 6,6 MW gücündeki yeni rüzgar türbinleri daha yüksek, daha büyük rotor alanına sahip ve doğal olarak çok daha az makina olduğundan daha düşük bakım masrafına sahip.

Üstelik bu şekilde güç kapasitesi 16,2 MW’dan 19,8 MW’a artmakla kalmadı, yeni türbinlerin daha yüksek ve daha büyük kanatları sayesinde daha az rüzgarlı zamanlarda bile dönerek elektrik üretti. Bu sayede daha önce 9 bin 400 evin ihtiyacını karşılarken şimdi 21 bin evin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Bu fark kurulu güçten değil, kapasite faktörünün artışından ötürü geliyor. Kısaca santral artık çok daha büyük kapasite faktörünü sayesinde şebekeye daha uzun süre elektrik verebiliyor.

Üstelik tüm bunlar rüzgar türbini tarlası dikmek kadar pahalı olan kilometrelerce uzunlukta yüksek voltaj gerilim hattı döşenmeden gerçekleştirildi. Önceki sahada kullanılan hat yeni santraller tarafından da kullanılmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Projenin sahibi RWE’nin en büyük amacı ise eski türbinlerin atıklarını %99 oranında değerlendirecek olması. Hali hazırda çalışan 1350 adet parça diğer projelerde kullanılmak üzere sökülmüş. Tonlarca ağırlıktaki çelik ve bakır %100 oranında geri dönüştürülmüş.

En zor geri dönüştürülen bıçaklar (kanatlar) ise önce öğütülüp küçük parçalara ayrıldıktan sonra fırınlarda yakılarak enerji kazanılmış yada beton harcında kullanılmış.

Eski türbinlerin yer altında kalan temelleride kırılarak sökülmüş ve içindeki çelik ayrıştırıldıktan sonra ufalanan beton etraftaki yol inşaatlarında veya yeni temellerin dolgu malzemesi olmak üzere hazırlanmış.

Böyle bir proje İspanya’da ilk olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Zira 2030 yılına kadar ülkede 10 GW gücündeki santraller 25-30 yıllık ekonomik ömrünü tamamlamış oluyorlar. Bu proje, bundan sonra gelecek projelerede örnek olacak.

