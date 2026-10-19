Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İspanya'da üzüm bağlarına güneş panelleri kuruldu: Sonuçlar dikkat çekici

    Tarım arazilerinden hem ürün hem elektrik elde etmek mümkün mü? İspanya'da üzüm bağlarında test edilen agrivoltaik sistemler, arazi kullanım verimliliğini artırabilecek bir alternatif sunuyor.

    İspanya'da üzüm bağlarına güneş panelleri kuruldu Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi santralleri için geniş arazilere ihtiyaç duyulması, yenilenebilir enerji yatırımları ile tarımsal üretim arasında zaman zaman bir rekabet doğuruyor. Bu soruna çözüm olarak ortaya çıkan agrivoltaik sistemler ise aynı arazinin hem tarım hem de elektrik üretimi için kullanılmasını sağlıyor. Bu yaklaşımda güneş panelleri, tarımsal üretimi mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde konumlandırılıyor. İspanya'da yürütülen yeni bir çalışma ise bu yaklaşımın üzüm bağlarına da uygulanabileceğini gösteriyor.

    İspanya'da üç farklı üzüm bağında test edilen özel konumlandırılmış güneş panelleri, bu bağlarda tarımsal üretimi korurken elektrik üretmenin mümkün olduğunu ortaya koydu.

    Üzüm Bağlarında Hem Elektrik Hem Tarımsal Üretim Mümkün

    Araştırmacılar, İspanya'nın güneydoğusundaki üç ticari üzüm bağında farklı agrivoltaik sistemler kurarak bunların tarımsal üretim ve elektrik üretimi üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışmada, 2024 hasat dönemindeki üzüm verileri karşılaştırılırken elektrik üretimi de 14 ay boyunca takip edildi. Üzüm veriminin yanı sıra şeker konsantrasyonu, titre edilebilir asitlik, pH, toplam antosiyanin miktarı ve toplam polifenol indeksi gibi detaylar da incelendi. Sistemler tasarlanırken öncelik elektrik üretimini en üst düzeye çıkarmak yerine üzüm yetiştiriciliğinin mümkün olduğunca az etkilenmesine verildi.

    Geleneksel agrivoltaik sistemlerde güneş panelleri, tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesi için genellikle yerden yükseğe konumlandırılıyor. Ancak bu yaklaşım daha fazla taşıyıcı yapı malzemesi gerektirirken kurulum maliyetlerini de artırabiliyor. İspanyol araştırmacıların test ettiği alçak yükseklikli sistemlerde ise paneller, üzüm sıralarının arasına ve zemine daha yakın bir şekilde yerleştirildi. Böylece hem yapısal maliyetlerin azaltılması hem de tarım makinelerinin ve rutin bakım çalışmalarının önündeki engellerin sınırlandırılması amaçlandı.

    Araştırma kapsamında üç farklı sistem denendi. Bodegas San Isidro adlı üzüm bağında 2,34 kW kapasiteli, çift yüzeyli dikey güneş panelleri kullanıldı. Bodegas Carchelo'da toplam 1,56 kWp kapasiteli, jaluzi benzeri bir düzende yerleştirilmiş tek yüzeyli paneller kuruldu. Bodegas Evine'de ise 2,4 kW kapasiteli, dikey yerleştirilmiş tek yüzeyli paneller test edildi.

    Arazi Kullanım Verimliliği 1,53'e Kadar Çıktı

    Çalışmanın öne çıkan sonuçlarından biri, sistemlerin arazi kullanım verimliliğinde sağladığı artış oldu. Araştırmacılar bu verimliliği ölçmek için arazi eşdeğerlik oranı (LER) adı verilen bir göstergeden yararlandı. Bu oran, aynı toplam üretimi ayrı arazilerde gerçekleştirmek için gereken alanla, tarım ve güneş enerjisi üretiminin birlikte yapıldığı alandaki toplam üretimi karşılaştırıyor. LER değerinin 1'in üzerinde olması, iki faaliyetin aynı arazide birleştirilmesinin arazi kullanımında avantaj sağladığını gösteriyor.

    Üç sistemde hesaplanan LER değerleri 1,16 ile 1,53 arasında değişti. Bu sonuçlar, maksimum elektrik üretiminden ziyade üzüm yetiştiriciliğinin öncelikli tutulduğu bir senaryoda dahi tarımsal üretimle elektrik üretiminin aynı arazide verimli şekilde birleştirilebileceğini ortaya koyuyor.

    Elektrik üretimi açısından en yüksek tahmini yıllık sonuç, Bodegas San Isidro'daki çift yüzeyli dikey sistemden geldi. Bu sistemin hektar başına yıllık 555.905 kWh elektrik üretebileceği hesaplandı. Bodegas Evine'deki tek yüzeyli dikey sistem için bu değer 383.764 kWh, Bodegas Carchelo'daki jaluzi benzeri sistem içinse 304.716 kWh olarak tahmin edildi.

    Araştırmacılar ayrıca, üzüm asmalarının alçak tutulduğu bağlarda güneş panellerinin daha yoğun yerleştirilebileceğine dikkat çekti. Bu yaklaşımın tarımsal faaliyetleri aksatmadan geleneksel arazi tipi güneş enerjisi santrallerine benzer kurulu güç seviyelerine ulaşmayı sağlayabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda LER değerinin 1,95'e kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bu değer, mevcut sistemlerde doğrudan ölçülen bir sonuç değil, daha yoğun panel yerleşimine dayanan bir potansiyel olarak sunuluyor.

    Çalışmada sistemlerin taşıyıcı yapıları da değerlendirildi. Araştırmacılar, kurulu her 1 kW güç başına 141 ila 161 kilogram çelik gerektiren ve yeterli mekanik dayanımı koruyan bir tasarım geliştirdiklerini belirtti. Bu miktar, agrivoltaik sistemlerde daha önce bildirilen çelik ihtiyacının alt sınırlarında yer alıyor.

    İspanyol araştırmacıların çalışması, güneş enerjisi üretiminin tarımsal faaliyetlerle bir arada yürütülebilmesi için panelleri mümkün olduğunca yükseltmenin tek seçenek olmadığını göstermesi açısından da önemli. Aynı burada yapıldığı gibi farklı tarım sahalarında farklı yaklaşımların denenmesi, agrivoltaik sistemlerin yaygınlaşmasının önünü açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes e serisi en çok tutulan modeli hıçkıra hıçkıra ağlatan şarkılar rapor alma bahaneleri yıldızlararası konusu dosya alacağına haciz ekleme evrakı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile Gm 26 5G
    General Mobile Gm 26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum