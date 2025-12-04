Giriş
    İspanya, elektrikli araç satışlarını artırmak için 1,3 milyar euroluk teşvik paketi duyurdu

    İspanya, elektrikli araç satışlarını hızlandırmak için 1,3 milyar euroluk dev bir teşvik paketi hazırladı. Plan; şarj ağı yatırımlarını, tüketici desteklerini ve yerli üretimi güçlendirmeyi hedefliyor

    İspanya'dan elektrikli araç satışlarını artıracak dev teşvik Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle Çinli elektrikli araç ve batarya üreticilerinin odak noktası haline gelen İspanya, otomotiv sanayisini güçlendirmek adına 2026'da 1,3 milyar euroluk teşvik paketini devreye alacak. Başbakan Pedro Sanchez’e göre bu planın nihai hedefi, ülkede üretilen araçların yüzde 95'inin 2035’e kadar elektrikli hale gelmesi. 

    Sektör verileri, 2025’in ilk on ayında İspanya’da üretilen tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerin toplam payının yalnızca yüzde 10 civarında olduğunu gösteriyor. Tam hibritlerin payı ise %26,7 seviyesinde. Geçen yıl Avrupa Birliği genelinde tamamen elektrikli ve PHEV modellerin ortalama payı yaklaşık %20 olmuştu.

    İspanya’nın yeni planı; 2026’da elektrikli araç alımlarını teşvik etmek için tüketicilere 400 milyon euro doğrudan destek ve sanayi yatırımlarını destekleyen AB fonlu program kapsamında 580 milyon euro ayrılmasını içeriyor. Ayrıca şarj altyapısının hâlâ eksik olduğu yol ağlarında yeni istasyonlar kurmak için 300 milyon euro kaynak aktarılacak.

    Madrid yönetimi, Çinli BYD gibi hızlı büyüyen markaların Avrupa pazarında agresif bir şekilde yer almasının yarattığı baskıya karşı otomotiv sektörünü güçlendirmeye çalışıyor. İspanya’nın güçlü bir yerli otomobil markası olmaması, rekabette geri düşme riskini artırıyor.

    Sanchez’e göre bu plan, üretim elektrifikasyona kayarken istihdamı korumayı ve ülkenin Avrupa’nın ikinci büyük otomobil üreticisi konumunu sürdürmesini amaçlıyor. CATL ile Stellantis ortaklığında kurulacak 4 milyar euroluk batarya fabrikası gibi yabancı yatırımlar ülkeye iş imkânı sağlasa da hükümet yerli ekosistemin desteklenmediği durumda bilgi birikiminin ve pazar payının kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

