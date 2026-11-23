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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat İspanya, yüksek elektrik tüketen dev veri merkezleri için yeni çevre düzenlemelerini yürürlüğe koydu. Yeni karara göre 10 megavat ve üzerindeki tesisler, tükettikleri elektriğin en az yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak zorunda olacak. Yapay zekayla artan enerji talebini kontrol etmeyi amaçlayan düzenleme, su ve enerji verimliliğinde de yüksek standartlar getiriyor. Hükümet bu adımla, artan faturaların önüne geçmeyi ve şebeke dayanıklılığını korumayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İspanya, veri merkezlerine yönelik yeni enerji ve çevre düzenlemelerini yürürlüğe koymak için önemli bir adım attı. Yeni düzenleme kapsamında belirli büyüklüğün üzerindeki veri merkezlerinin elektrik tüketiminin en az yüzde 80'inin yenilenebilir enerjiyle karşılanması gerekecek. Ayrıca enerji ve su verimliliği, şebeke esnekliği, sistem dayanıklılığı ve dijital egemenlik konularında da yeni yükümlülükler getirilecek.

10 MW ve üzerindeki veri merkezleri kapsama alınacak

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen, düzenlemeyi Bakanlar Kurulu toplantısının ardından duyurdu. Karar, özellikle yapay zeka altyapılarının hızla büyümesiyle birlikte artan elektrik talebini kontrol altına almayı ve yeni veri merkezi yatırımlarının elektrik şebekesi üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

Aagesen'in paylaştığı verilere göre İspanya'da veri merkezi projeleri için 15 GW kapasiteli şebeke erişim izni alınmış durumda. Bunun 6 GW'lık bölümü iletim şebekesini, 9 GW'lık bölümü ise dağıtım şebekelerini kapsıyor. Söz konusu kapasite, ülkenin en yüksek elektrik talebinin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor. Ayrıca şebekeye erişim izni bekleyen 20 GW'lık ilave kapasite bulunuyor.

Bu rakamlar, İspanya'nın 2024 yılında açıkladığı Yapay Zeka Stratejisi'ndeki öngörülerin oldukça üzerinde. Söz konusu stratejide veri merkezlerinin elektrik talebinin 2030 yılına kadar 4 GW'ın altında kalacağı tahmin edilmişti.

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Yeni düzenleme, ağustos ayında kamuoyuyla paylaşılan ilk taslaktan bazı önemli farklılıklar içeriyor. Bunların başında, yükümlülüklerin uygulanacağı veri merkezleri için belirlenen kapasite sınırının yükseltilmesi geliyor. İlk taslakta 1 MW olarak belirlenen eşik, nihai düzenlemede 10 MW şebeke erişim kapasitesine çıkarıldı.

Kapsama giren veri merkezleri, yıllık elektrik tüketimlerinin en az yüzde 80'ini kendi bünyelerinde ürettikleri yenilenebilir enerjiyle veya yeni yenilenebilir enerji tesisleriyle imzaladıkları uzun vadeli elektrik alım anlaşmalarıyla (PPA) karşılamak zorunda olacak.

Düzenleme aynı zamanda elektrik tüketimiyle yenilenebilir enerji üretiminin saatlik bazda eşleştirilmesini de şart koşuyor. Bu uygulamanın 2032 yılına kadar aşamalı olarak devreye alınması planlanıyor.

Enerji ve su tüketimi de kapsamda

İspanya'nın yeni düzenlemesi, veri merkezlerinin enerji ve su tüketimini de doğrudan hedef alıyor. Kapsamdaki tesislerin Avrupa sınıflandırma sistemlerine göre güç kullanım etkinliği (PUE) ve su kullanım etkinliği (WUE) alanlarında A sınıfı verimlilik standartlarını karşılaması gerekecek. Enerji verimliliği değerlendirmelerinde tesislerin bulunduğu bölgenin iklim koşulları da dikkate alınacak. Su tüketiminde ise en yüksek verimlilik sınıfına ulaşılması için kilovatsaat başına 0,1 litre hedefi belirlendi.

Düzenleme kapsamında şebeke erişim ve bağlantı hakları da yeni yükümlülüklere bağlanıyor. Elektrik şebekesinde yoğunluk veya sistem genelinde baskı oluştuğu dönemlerde veri merkezlerinden elektrik taleplerini azaltmaları ya da belirli yükleri geçici olarak devre dışı bırakmaları istenebilecek.

Hükümetin tahminlerine göre yeni kurallar olmadan veri merkezlerinin büyümesi, elektrik maliyetlerine yıllık 5 milyar euro ek yük getirebilir. Bu durumun sanayi tüketicilerinin elektrik faturalarını da yüzde 25 artırabileceği öngörülüyor.

Elektrik şebekesine 17,14 milyar euro yatırım

İspanya hükümeti, veri merkezlerine yönelik düzenlemeyle aynı toplantıda 2030 yılına kadar elektrik iletim şebekesinin geliştirilmesini öngören yatırım planını da onayladı. Toplam 17,14 milyar euro (18,82 milyar dolar) bütçeye sahip plan, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak 47,4 GW'lık yeni elektrik talebini karşılamayı hedefliyor.

Yeni kapasitenin 14,9 GW'lık bölümü sanayiye, 12,4 GW'ı yenilenebilir hidrojen üretimine, 9,3 GW'ı veri merkezlerine ve 6 GW'ı konutlarla kentsel gelişim projelerine ayrılacak.

Yaklaşık 6 bin 707 kilometre yeni iletim hattı inşa edilmesi, mevcut 8 bin 164 kilometrelik hat üzerinde kapasite artırımı yapılması ve 193 yeni trafo merkezi kurulması öngörülüyor.

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