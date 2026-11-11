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    İspanya'da veri merkezlerinin atık ısısı evleri ısıtmak için kullanılacak

    İspanya'da iki enerji şirketi, veri merkezlerinin soğutulması sırasında ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanarak evlerde, ticari binalarda ve sanayi tesislerinde kullanmayı planlıyor.

    İspanya'da veri merkezlerinin atık ısısı evleri ısıtmak için kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında yaşanan patlama, tüm dünyada veri merkezlerine olan ihtiyacı artırmış durumda. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında dev veri merkezleri kuruluyor. Ancak bu veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı da giderek büyüyen bir soruna dönüşüyor. Bu sorunu hafifletmenin yollarını arayan araştırmacılar, veri merkezlerinde ortaya çıkan atık ısının ısıtma için kullanılmasının, harcanan enerjinin daha verimli şekilde kullanılması için oldukça yararlı bir çözüm olacağına inanıyor. Nitekim bu yönde ilk projeler ortaya çıkmaya başlamış durumda. Bunların son örneği de bu hafta İspanya'dan geldi.

    İspanyol enerji şirketleri Ignis ve Rebi, veri merkezlerinde ortaya çıkan atık ısıyı konutlara, ofis binalarına ve sanayi tesislerine ulaştırmayı sağlayacak bölgesel ısıtma ağları geliştirmek için işbirliğine gideceklerini duyurdu.

    İki şirket arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, veri merkezlerinden elde edilen atık ısının bölgesel ısıtma sistemlerine entegre edilmesi için çalışmalar yürütülecek. Bu sistemlerde veri merkezlerinin soğutulması sırasında ortaya çıkan ısı geri kazanılarak bir dağıtım ağı üzerinden çevredeki konutlara ve tesislere aktarılacak. Böylece normalde boşa gidecek olan termal enerji, yeniden kullanılarak geleneksel ısıtma sistemlerine olan ihtiyacın azaltılmasına yardımcı olacak.

    İspanya'da hâlihazırda altı bölgesel ısıtma ağı işleten Rebi; konut, ticari yapı ve sanayi sektörlerine yönelik ısıtma çözümleri geliştiriyor. Şirketin kullandığı teknolojiler arasında biyokütle, atık ısı geri kazanımı, ısı pompaları, hibrit güneş enerjisi sistemleri ve termal enerji depolama çözümleri bulunuyor. Diğer tarafta enerji projeleri geliştiren ve yöneten Ignis ise özellikle büyük ölçekli tüketicilere ve veri merkezleri gibi hızla büyüyen elektrik talebine sahip sektörlere odaklanıyor. Şirketin işletmede veya inşaat hâlinde 1 GW'ın üzerinde elektrik üretim kapasitesi bulunurken, kendi tesisleri ve üçüncü taraflara ait varlıklar dâhil olmak üzere yaklaşık 10 GW'lık bir portföyü yönetiyor.

    Bu Sistemin Entegre Edilebileceği En Uygun Veri Merkezleri Tespit Edilecek

    Bu yaklaşım, özellikle büyük ölçekli veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmak açısından önem taşıyor. Ancak bu sistemlerin her veri merkezinde aynı ölçüde uygulanması mümkün değil. Projelerin hayata geçirilebilirliği, veri merkezlerinin yakınında yeterli ısı talebinin bulunmasına ve tesislerin bölgesel ısıtma ağına teknik açıdan bağlanabilmesine bağlı olacak. Bu nedenle Ignis ve Rebi, öncelikle Ignis'in uzman operatörlerle birlikte geliştirdiği veri merkezi projelerini değerlendirecek. Bu kapsamda tesislerin soğutma altyapısının, atık ısı geri kazanım ve dağıtım teknolojileriyle nasıl entegre edilebileceği araştırılacak.

    İşbirliğinde Rebi, bölgesel ısıtma ağlarının tasarımı, inşası ve işletilmesi konusundaki tecrübesini ortaya koyacak. Ignis ise geliştirilen çözümlerin kendi veri merkezi projelerine ve enerji yönetimi faaliyetlerine nasıl entegre edilebileceğini değerlendirecek.

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