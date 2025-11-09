İspanyol şirket 2026’da sodyum-iyon batarya üretimine başlıyor

İspanya merkezli Bihar Batteries, 2026 yılında sodyum-iyon bataryaların ticari üretimine başlamayı hedefliyor. 2023’te kurulan girişim, kısa sürede ilk prototipini üreterek enerji depolama alanında önemli bir adım attı. Şirket, CIC energiGUNE araştırma enstitüsüyle yürüttüğü ortak çalışmalarda laboratuvar ortamında “oldukça umut verici” sonuçlar elde ettiklerini açıkladı.
Avrupa’da yerel üretim hedefi
Bihar Batteries’in geliştirdiği sodyum-iyon teknolojisi, Avrupa’da bol ve yerel olarak temin edilebilen hammaddelere dayanıyor. Bu sayede hem tedarik zinciri güvenliği artıyor hem de üretim maliyetleri azalıyor. Şirketin yeni nesil pilleri, -20 °C ile 60 °C arasındaki sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabiliyor, hızlı şarj ve deşarj desteği sunuyor ve %100 deşarj derinliği sağlıyor. Ayrıca, sodyum bazlı kimyası sayesinde yangın riskini azaltarak lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik sunuyor.
Şirketin açıklamasına göre ilk prototip bataryaların iç testleri başarıyla tamamlandı. Yıl sonuna kadar çeşitli sektörlerdeki ortak firmalarla dış testlerin yapılması planlanıyor. CIC energiGUNE ile geliştirilen hücreler ise şu anda pilot üretim sürecine hazırlanıyor.
Bihar Batteries’in pilot tesis projesi, İspanya’nın Renoval programı kapsamında seçilen 34 yenilenebilir enerji girişiminden biri oldu. Bu program, RePowerEU girişimi çerçevesinde Avrupa’nın enerji teknolojilerinde yerli üretimi artırmayı hedefliyor. Şirket, Bask bölgesindeki üretim ortaklarıyla birlikte 2026’da seri üretime geçmeyi planlıyor.
Sodyumun deniz tuzundan elde edilmesinin yanı sıra Bihar, anot malzemesi olarak kullanılan sert karbonu da yerel odun kaynaklarından üretmeyi amaçlıyor. Bu stratejiyle şirket, tamamen yerel kaynaklara dayalı bir sodyum batarya endüstrisi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.
