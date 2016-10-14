İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba

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Gazze’nin 2007 yılında Hamas’ın kontrolüne geçmesi üzerine İsrail’in abluka altına aldığı Gazze, değil bilimsel gelişmeler, insani yaşam ihtiyaçların karşılanabilmesi noktasında bile ciddi ölçüde kısıtlı imkanlara sahip.

Sürekli olarak İsrail askerinin saldırıları sonucu ölümlerin olduğu kentte iki üniversite öğrencisi, kısıtlı imkanlarla ilgi çekici bir iş ortaya koydu. 23 yaşındaki iki El-Ezher Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi öğrencisi, mezuniyet projeleri için güneş enerjisi ile çalışan bir araç üretti.

Çok ilkel bir formda olsa da ülkeye umut aşılayan çalışmada ortaya çıkan aracın üstünde ve arkasında iki parçadan oluşan solar paneller mevcut. Güneşten elde edilen enerji ile pillerini şarj eden araç, bu piller ile 4 saat boyunca güneşe gerek olmaksızın motorlarını besleyebiliyormuş. 200kg ağırlığındaki güneş enerjili araba, saatte maksimum 35km hıza ulaşabiliyor.

Projenin arkasındaki isimler olan Cemal el-Mikati ve Halid el-Berdevil, projenin yapımı aşamasında ekonomik sıkıntılardan dolayı parçaları temin etmekte epey zorlanmış. Bu nedenle eski otomobil parçalarından da faydalanan ikili, bazı parçaları ise kendi olanaklarıyla üretmiş.