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İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba

2007 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında olan Gazze’de iki üniversite öğrencisi, kısıtlı olanaklarla çok ilkel düzeyde olsa da ülkenin ilk güneş enerjili arabasını üretmeyi başardı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba
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Gazze’nin 2007 yılında Hamas’ın kontrolüne geçmesi üzerine İsrail’in abluka altına aldığı Gazze, değil bilimsel gelişmeler, insani yaşam ihtiyaçların karşılanabilmesi noktasında bile ciddi ölçüde kısıtlı imkanlara sahip.

Sürekli olarak İsrail askerinin saldırıları sonucu ölümlerin olduğu kentte iki üniversite öğrencisi, kısıtlı imkanlarla ilgi çekici bir iş ortaya koydu. 23 yaşındaki iki El-Ezher Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi öğrencisi, mezuniyet projeleri için güneş enerjisi ile çalışan bir araç üretti.

Çok ilkel bir formda olsa da ülkeye umut aşılayan çalışmada ortaya çıkan aracın üstünde ve arkasında iki parçadan oluşan solar paneller mevcut. Güneşten elde edilen enerji ile pillerini şarj eden araç, bu piller ile 4 saat boyunca güneşe gerek olmaksızın motorlarını besleyebiliyormuş. 200kg ağırlığındaki güneş enerjili araba, saatte maksimum 35km hıza ulaşabiliyor.

Projenin arkasındaki isimler olan Cemal el-Mikati ve Halid el-Berdevil, projenin yapımı aşamasında ekonomik sıkıntılardan dolayı parçaları temin etmekte epey zorlanmış. Bu nedenle eski otomobil parçalarından da faydalanan ikili, bazı parçaları ise kendi olanaklarıyla üretmiş.


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badboy3304 2 yıl en beğenilen
Allah belanı versin terör devleti israil.
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FRAPS_TR 2 yıl
Araçta neden amerikan nike amblemi kullanmış.
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gxhero 2 yıl
Şunun yanına ONİGİRİ CAR yazsaymış herkese japon arabası diye kakalardık. :D Ayrıca o imkanlarda daha ne olacaktı adam yapmış işte!
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badboy3304 2 yıl en beğenilen
Allah belanı versin terör devleti israil.
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Antares 2 yıl
Bunun gazzede olması ilginç tarafı herhalde çünkü ülkemizde çoğu üniversitede güneş enerjili arabalar yapılıyor. Hatta yarışları düzenleniyor.
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sniper23 2 yıl
3, 2, 1 ve adam ABD'de
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FRAPS_TR 2 yıl
Araçta neden amerikan nike amblemi kullanmış.
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