İsrail, Amerikalıları geri kazanmak için internet fenomenlerini ve yapay zekâyı devreye soktu

Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre İsrail hükümeti, ABD kamuoyundaki imajını güçlendirmek amacıyla en az altı farklı Amerikan şirketiyle çalışıyor. Haberde, bu kapsamda ABD merkezli firmalara en az 50 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca onlarca kişinin de İsrail adına faaliyet göstermek üzere ABD'de yabancı temsilci olarak kayıt yaptırdığı ifade ediliyor.
İsrail, Propaganda İçin Rekor Bütçe Ayırdı
Haberde yer alan bilgilere göre İsrail, 2026 yılında kamu diplomasisi faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. İbranice'de "hasbara" olarak adlandırılan ve uluslararası arena ülkenin propagandasını yapmayı amaçlayan bu faaliyetler için ayrılan bütçe, geçtiğimiz yıla kıyasla dört kattan fazla artmış durumda ki aslında geçtiğimiz yıl da geçmiş yıllardaki ortalamanın epey üzerindeydi.
Wall Street Journal'ın dikkat çektiği en önemli detaylardan biri ise Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Brad Parscale'ın bu projedeki rolü. Habere göre Parscale'ın şirketi, İsrail adına yürütülen iletişim çalışmaları için 45 milyon doların üzerinde bir sözleşme imzaladı.
Yapay Zekâ ve Sohbet Botları da Kampanyanın Parçası
Bu sistemin yalnızca mesaj göndermekle kalmadığı da öne sürülüyor. İddiaya göre yapay zekâ, kullanıcıların İsrail hakkındaki en büyük endişelerini analiz ediyor, bu kaygılara uygun içerikler hazırlıyor ve elde edilen verileri tekrar kampanyayı yöneten ekiplere iletiyor. Böylece hangi mesajların daha fazla karşılık bulduğu sürekli olarak ölçülebiliyor.
İsrail, ChatGPT ve Benzeri Botların Cevaplarını Manipüle Etmeye Çalışıyor
Bunun yanında kampanyanın hedeflerinden birinin de üretken yapay zekâ sistemlerini etkilemek olduğu belirtiliyor. İsrail; ChatGPT, Gemini, Claude gibi sohbet botlarının İsrail ve Gazze konusunda vereceği yanıtları kendi istediği gibi şekillendirmek için, doğrudan bu amaca yönelik dijital içerikler oluşturuyor. Hatırlarsanız bu konu daha önce şirketler bağlamında gündeme gelmiş, bazı şirketlerin AI botlarının cevaplarını manipüle etmek için sahte içerikler oluşturduğu ortaya çıkmıştı. Görünen o ki İsrail de bir benzerini yapıyor.
Sosyal Medya Fenomenleri ve Hedefli Reklamlar da Kullanılıyor
Haberde yalnızca yapay zekânın değil, sosyal medya fenomenlerinin ve hedefli reklam teknolojilerinin de kampanyanın önemli parçaları olduğu ifade ediliyor. İsrail adına çalışan bazı kuruluşların, ABD'deki muhafazakâr Hristiyan seçmenlere yönelik coğrafi konum tabanlı (geofencing) reklam kampanyaları hazırladığı belirtiliyor.
Bunun yanı sıra hem sağ hem de sol görüşlü bazı içerik üreticileriyle pazarlama anlaşmaları yapıldığı belirtiliyor. Nitekim son dönemde özellikle gençler arasında popüler olan bazı internet ünlülerinin İsrail'e seyahatler düzenleyip buradan yayın yaptığını çok sık görmeye başladık. Ancak yürütülen bu etki kampanyasının her ayağı bu kadar görünür değil maalesef. Yayınlanan bu makale de bunu ortaya koyuyor. Başta Amerikalılar olmak üzere milyonlarca insan, farklı yollarla her gün manipüle ediliyor.Kaynakça https://www.wsj.com/politics/israels-50-million-experiment-to-change-u-s-public-opinion-253b3b70 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/report-says-israel-hires-trump-ally-for-multimillion-dollar-us-public-relations-campaign/4003114 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: