Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsrail’i protesto eden Microsoft çalışanı tutuklandı

    Microsoft’un genel merkezinde düzenlenen protestolarda 18 kişi gözaltına alındı. Gösteriler, şirketin İsrail ile yaptığı bulut sözleşmelerine karşı gerçekleştirildi.

    İsrail’i protesto eden Microsoft çalışanı tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Washington, Redmond’daki genel merkezinde bu hafta düzenlenen protestolar sırasında bir Microsoft çalışanı tutuklandı. Salı günü, hem mevcut hem de eski Microsoft çalışanları ile bazı toplum üyeleri, İsrail ile yapılan sözleşmeleri protesto etmek amacıyla şirketin plaza önünde toplanmıştı.

    En az bir çalışan tutulandı

    No Azure for Apartheid” isimli protesto grubu, ikinci günde gerçekleştirilen gösterilerde toplam 18 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişiler arasında en az bir Microsoft çalışanının da bulunduğunu açıkladı.

    İsrail’i protesto eden Microsoft çalışanı tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Çarşamba günü protestocular, Microsoft kampüsünde “Özgürleştirilmiş Alan” adını verdikleri bir kamp kurdu ve kampüs içerisindeki bir Microsoft tabelasının üzerine kırmızı boya döktü. Bölge polisine göre bazı protestocular ayrıca bazı yolları kapatmaya çalıştı ve çalınan masa ile sandalyeleri bariyer oluşturmak için kullandı. Protestoların ilk günü barışçıl şekilde son bulurken ikinci günde 18 kişi gözaltına alındı ve bazı protestocuların agresifleştiği bildirildi.

    No Azure for Apartheid organizatörü ve eski Microsoft çalışanı Abdo Mohamed, tutuklananlar arasında Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının olduğunu söyledi.

    Protestoların hedefi bulut sözleşmesi

    Grup, son aylarda Microsoft’un İsrail hükümetiyle yaptığı bulut sözleşmelerini hedef alan bir dizi protesto düzenledi. Ayrıca grup, Microsoft’un Build konferansında da birden fazla kez müdahalede bulunmuş ve şirket, bu protestolar sonrası “Filistin” kelimesini içeren e-postaları engellemişti.

    Bu protestolar ise The Guardian’ın +972 Magazine ve Local Call iş birliğiyle yayınladığı bir araştırma sonrasında başlamıştı. Araştırma, İsrail hükümetinin Filistinliler tarafından yapılan “saatte bir milyon çağrı”ya kadar kayıt ve veriyi depolamak için Microsoft'un bulut hizmetlerine güvendiğini ortaya koymuştu.

    İsminin açıklanmasını istemeyen Microsoft sözcüsü ise “Şirket, geçen hafta, bu ayın başlarında ortaya atılan, Azure platformunun İsrail'de kullanıldığına dair yeni iddiaları kapsamlı ve bağımsız bir şekilde incelediğini duyurdu. Microsoft, Orta Doğu’daki insan hakları standartlarını korumak için gerekli zorlu çalışmaları sürdürmeye devam edecek ve mülke zarar veren, işleri aksatan ya da başkalarına tehdit ve zarar oluşturan yasadışı eylemleri ele almak için destekleyici ve net adımlar atacaktır” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç cayma hakkı bulaşık makinesi çalışırken su kesilirse ne olur 350 bin tl araba önerisi bulaşık makinesi su alıyor ama yıkamıyor neden uzaktan noter satışı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum