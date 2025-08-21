İsrail’i protesto eden Microsoft çalışanı tutuklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Washington, Redmond’daki genel merkezinde bu hafta düzenlenen protestolar sırasında bir Microsoft çalışanı tutuklandı. Salı günü, hem mevcut hem de eski Microsoft çalışanları ile bazı toplum üyeleri, İsrail ile yapılan sözleşmeleri protesto etmek amacıyla şirketin plaza önünde toplanmıştı.

En az bir çalışan tutulandı

“No Azure for Apartheid” isimli protesto grubu, ikinci günde gerçekleştirilen gösterilerde toplam 18 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişiler arasında en az bir Microsoft çalışanının da bulunduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Çarşamba günü protestocular, Microsoft kampüsünde “Özgürleştirilmiş Alan” adını verdikleri bir kamp kurdu ve kampüs içerisindeki bir Microsoft tabelasının üzerine kırmızı boya döktü. Bölge polisine göre bazı protestocular ayrıca bazı yolları kapatmaya çalıştı ve çalınan masa ile sandalyeleri bariyer oluşturmak için kullandı. Protestoların ilk günü barışçıl şekilde son bulurken ikinci günde 18 kişi gözaltına alındı ve bazı protestocuların agresifleştiği bildirildi.

No Azure for Apartheid organizatörü ve eski Microsoft çalışanı Abdo Mohamed, tutuklananlar arasında Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının olduğunu söyledi.

Protestoların hedefi bulut sözleşmesi

Grup, son aylarda Microsoft’un İsrail hükümetiyle yaptığı bulut sözleşmelerini hedef alan bir dizi protesto düzenledi. Ayrıca grup, Microsoft’un Build konferansında da birden fazla kez müdahalede bulunmuş ve şirket, bu protestolar sonrası “Filistin” kelimesini içeren e-postaları engellemişti.

Bu protestolar ise The Guardian’ın +972 Magazine ve Local Call iş birliğiyle yayınladığı bir araştırma sonrasında başlamıştı. Araştırma, İsrail hükümetinin Filistinliler tarafından yapılan “saatte bir milyon çağrı”ya kadar kayıt ve veriyi depolamak için Microsoft'un bulut hizmetlerine güvendiğini ortaya koymuştu.

İsminin açıklanmasını istemeyen Microsoft sözcüsü ise “Şirket, geçen hafta, bu ayın başlarında ortaya atılan, Azure platformunun İsrail'de kullanıldığına dair yeni iddiaları kapsamlı ve bağımsız bir şekilde incelediğini duyurdu. Microsoft, Orta Doğu’daki insan hakları standartlarını korumak için gerekli zorlu çalışmaları sürdürmeye devam edecek ve mülke zarar veren, işleri aksatan ya da başkalarına tehdit ve zarar oluşturan yasadışı eylemleri ele almak için destekleyici ve net adımlar atacaktır” dedi.

