Trafik kameraları bile kullanıldı: İsrail’in Hamaney suikastının perde arkası

Tam Boyutta Gör İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Tahran’daki yerleşkesine düzenlenen hava saldırısıyla öldürülmesi, yalnızca bir askeri operasyon değil, yıllara yayılan çok katmanlı bir istihbarat çalışmasının sonucu olduğu ortaya çıktı. Tahran’daki Pasteur Caddesi yakınlarında bulunan ve sıkı şekilde korunan komplekse yönelik saldırının arkasında, İsrail’in uzun süredir yürüttüğü kapsamlı teknik ve insani istihbarat faaliyetlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Hacklenen trafik kameraları kullanıldı

Financial Times’ın haberine göre İsrail, Tahran’daki trafik kameralarının büyük bölümünü yıllar önce siber operasyonlarla ele geçirdi. Bu kameraların görüntüleri şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail’in güneyindeki sunuculara aktarılıyordu. Özellikle belirli bir açıya sahip bir kameranın, Hamaney’in koruma ekibinin günlük rutinini çözmede kritik rol oynadığı belirtiliyor. Koruma personelinin kişisel araçlarını nereye park ettiği, hangi saatlerde görev yaptığı ve hangi güzergahları kullandığı gibi detaylar sistematik biçimde kayda geçirildi.

Toplanan veriler, gelişmiş algoritmalarla analiz edilerek koruma görevlileri hakkında kapsamlı dosyalar oluşturuldu. Bu dosyalarda adresler, vardiya saatleri, ulaşım rotaları ve en önemlisi hangi üst düzey ismi korudukları bilgisi yer aldı. İstihbarat literatüründe “yaşam örüntüsü” olarak adlandırılan bu analiz yöntemi sayesinde hedefin günlük alışkanlıkları yüksek doğrulukla çıkarıldı.

Operasyonun teknik ayağında ise İsrail askeri istihbaratının sinyal istihbarat birimi olan Unit 8200 ile dış istihbarat servisi Mossad kilit rol oynadı. Elde edilen milyarlarca veri noktası, “sosyal ağ analizi” adı verilen matematiksel yöntemle işlendi. Bu yöntemle karar alma merkezleri, etki ağları ve potansiyel yeni hedefler belirlendi.

İletişim devre dışı bırakıldı

Saldırı öncesinde Pasteur Caddesi çevresindeki yaklaşık bir düzine mobil baz istasyonunun belirli bileşenlerinin devre dışı bırakıldığı öne sürülüyor. Bu müdahale sayesinde telefonlar arandığında meşgul sinyali veriyor ve koruma ekibinin olası uyarıları alması engelleniyordu.

Tam Boyutta Gör Daha geniş çerçevede ise İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonlarda hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kapasitesi dikkat çekiyor. Haziran ayında yaşanan ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmalarda Rus yapımı füze rampalarına ait radarların siber saldırılar, kısa menzilli insansız hava araçları ve sınır ötesinden ateşlenen hassas mühimmatla imha edildiği aktarılıyor. Bu, bir anlamda İran’ın körleştirilmiş olduğu anlamına geliyor.

1.000 kilometreden yemek masasını vurabilen füze

Tam Boyutta Gör İsrail savaş uçaklarının, 1.000 kilometreden daha uzak mesafeden yemek masası büyüklüğündeki hedefleri vurabildiği belirtilen Sparrow tipi füze varyantlarını kullandığı ifade ediliyor. Bu mühimmatın, İran hava savunma sistemlerinin erişim alanı dışında ateşlenebildiği vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Normalde bu füzeler (Black, Blue ve Silver Sparrow -Ankor), İsrail'in "Arrow" hava savunma sistemlerini test etmek amacıyla İran'ın Şahab füzelerini taklit eden hedef füzeler olarak geliştirilmişti. Ancak son dönemde (özellikle 2024 ve 2025'teki operasyonlarda) İsrail'in bu platformu modifiye ederek taarruz amaçlı bir silaha dönüştürdüğü görüldü. Bu füzeler uçaktan fırlatıldıktan sonra atmosferin dışına kadar çıkar ve hedefine hipersonik hızlarla dalış yapar. Bu durum, onları klasik seyir füzelerinden çok daha hızlı ve durdurulması zor hale getiriyor. Blue Sparrow ve Silver Sparrow varyantlarının 1.500 ile 2.000 kilometre arasında menzile sahip olduğu biliniyor.

Öte yandan bu füzenin hedefinde ise Hamaney’in cumartesi sabahı ofisinde üst düzey isimlerle yapacağı toplantı vardı. Bu toplantının varlığı, İsrail ve ABD istihbarat teşkilatları tarafından doğrudan insan kaynağına dayalı somut bilgilerle elde edildiği belirtiliyor. CIA’in bir kaynaktan somu bilgi aldığı, İsrail’in ise sinyal istihbaratı ve siber kaynaklardan bilgi alarak bu toplantıya ulaştığı aktarılıyor.

“Epic Fury”

Operasyonun, ABD öncülüğünde yürütülen ve “Epic Fury” adı verilen saldırı planı kapsamında icra edildiği belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’ın görme, iletişim kurma ve karşılık verme kapasitesini “bozan ve körleştiren” siber saldırılarla İsrail uçaklarına yol açıldığını açıkladı.

İsrail’in savunma kalkanını aşan İran yapımı Hayber füzesisi 28 dk. önce eklendi

İsrail jetlerinin saatler süren uçuşun ardından hedefe ulaştığı ve kompleks üzerine yaklaşık 30 hassas mühimmat bıraktığı ifade ediliyor. Saldırının gündüz saatlerinde yapılmasının taktik sürpriz sağladığı belirtilirken İran’ın yüksek alarm seviyesine rağmen ikinci kez hazırlıksız yakalandığı öne sürüldü.

