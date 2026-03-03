Trafik kameraları bile kullanıldı: İsrail’in Hamaney suikastının perde arkası

Hacklenen trafik kameraları kullanıldı
Financial Times’ın haberine göre İsrail, Tahran’daki trafik kameralarının büyük bölümünü yıllar önce siber operasyonlarla ele geçirdi. Bu kameraların görüntüleri şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail’in güneyindeki sunuculara aktarılıyordu. Özellikle belirli bir açıya sahip bir kameranın, Hamaney’in koruma ekibinin günlük rutinini çözmede kritik rol oynadığı belirtiliyor. Koruma personelinin kişisel araçlarını nereye park ettiği, hangi saatlerde görev yaptığı ve hangi güzergahları kullandığı gibi detaylar sistematik biçimde kayda geçirildi.
Toplanan veriler, gelişmiş algoritmalarla analiz edilerek koruma görevlileri hakkında kapsamlı dosyalar oluşturuldu. Bu dosyalarda adresler, vardiya saatleri, ulaşım rotaları ve en önemlisi hangi üst düzey ismi korudukları bilgisi yer aldı. İstihbarat literatüründe “yaşam örüntüsü” olarak adlandırılan bu analiz yöntemi sayesinde hedefin günlük alışkanlıkları yüksek doğrulukla çıkarıldı.
Operasyonun teknik ayağında ise İsrail askeri istihbaratının sinyal istihbarat birimi olan Unit 8200 ile dış istihbarat servisi Mossad kilit rol oynadı. Elde edilen milyarlarca veri noktası, “sosyal ağ analizi” adı verilen matematiksel yöntemle işlendi. Bu yöntemle karar alma merkezleri, etki ağları ve potansiyel yeni hedefler belirlendi.
İletişim devre dışı bırakıldı
Saldırı öncesinde Pasteur Caddesi çevresindeki yaklaşık bir düzine mobil baz istasyonunun belirli bileşenlerinin devre dışı bırakıldığı öne sürülüyor. Bu müdahale sayesinde telefonlar arandığında meşgul sinyali veriyor ve koruma ekibinin olası uyarıları alması engelleniyordu.
1.000 kilometreden yemek masasını vurabilen füze
Öte yandan bu füzenin hedefinde ise Hamaney’in cumartesi sabahı ofisinde üst düzey isimlerle yapacağı toplantı vardı. Bu toplantının varlığı, İsrail ve ABD istihbarat teşkilatları tarafından doğrudan insan kaynağına dayalı somut bilgilerle elde edildiği belirtiliyor. CIA’in bir kaynaktan somu bilgi aldığı, İsrail’in ise sinyal istihbaratı ve siber kaynaklardan bilgi alarak bu toplantıya ulaştığı aktarılıyor.
“Epic Fury”
Operasyonun, ABD öncülüğünde yürütülen ve “Epic Fury” adı verilen saldırı planı kapsamında icra edildiği belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’ın görme, iletişim kurma ve karşılık verme kapasitesini “bozan ve körleştiren” siber saldırılarla İsrail uçaklarına yol açıldığını açıkladı.
İsrail jetlerinin saatler süren uçuşun ardından hedefe ulaştığı ve kompleks üzerine yaklaşık 30 hassas mühimmat bıraktığı ifade ediliyor. Saldırının gündüz saatlerinde yapılmasının taktik sürpriz sağladığı belirtilirken İran'ın yüksek alarm seviyesine rağmen ikinci kez hazırlıksız yakalandığı öne sürüldü.