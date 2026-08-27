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Tam Boyutta Gör İsrail, Filistin’e yönelik ölçüsüz saldırıları sonrasında dünya genelinde ülkeye yönelik artan olumsuz görüşleri değiştirmek için yeni bir propaganda yürütüyor. Raporlara göre İsrail, bu hedef doğrultusunda yapay zeka sohbet robotlarını etkilemeye çalıştı. Bunun için ise gerçekte yasal bir tüzel kişiliği ve fiziksel adresi bulunmayan “Hanover Institute for Public Policy” adlı bir yapı üzerinden yüz binlerce kelimelik içerik internette yayımlandı.

Hedef yapay zeka sohbet botları

Politico’nun aktardığı verilere göre İsrail, 2023’ten bu yana ABD’de kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetlere en az 100 milyon dolar, dünya genelindeki çalışmalara ise yaklaşık 1 milyar dolar harcadı. Bu bütçenin bir kısmı İsrail lehine yayımlanan içeriklerin ChatGPT ve Claude tarafından kaynak olarak kullanılmasını sağlamak için kullanıldı.

İsrail’in bunun için GEO (Generative Engine Optimization) çalışmaları yaptığı bildiriliyor. Buradaki amaç, internet üzerinde belirli anlatıları ve bilgileri yapay zeka modellerinin erişebileceği şekilde çoğaltarak sohbet botlarının kullanıcı sorularına verdiği yanıtlarda bu içeriklerin karşısına çıkma ihtimalini artırmak.

İsrail adına çalışan Fransız halkla ilişkiler şirketi Havas Media ile bağlantılı çalışmaların bu yöntemden yararlandığı belirtiliyor. Belgelere göre Havas Media’nın taşeronlarından reklam ajansı Piro Inc., Hanover Institute for Public Policy adlı internet sitesine İsrail yanlısı içerikler yerleştiriyor.

Belgelerde çalışmanın amacı, “halka açık olarak dağıtılan içerikler aracılığıyla ABD kamuoyunu İsrail ve ilgili konular hakkında bilgilendirmek” olarak tanımlanıyor.

İlginç bir şekilde ise Hanover Institute for Public Policy, yasal bir tüzel kişilik olarak kayıtlı değil ve fiziksel bir adresi bulunmuyor. Kuruluşun internet sitesinde gerçek çalışanlara ilişkin de doğrulanabilir bir bilgi yer almıyor. Hazırlanan raporların hiçbirinde yazar adı bulunmuyor.

İçerikler İsrail lehine anlatıyı öne çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Hanover Institute tarafından yayımlanan raporlardan biri, Gazze’ye büyük miktarda gıda yardımının ulaştığını savunuyor. Bu içeriklerin, İsrail’in Gazze’ye giren malzemeler üzerindeki kontrolü ve gıda ile tıbbi yardımların engellendiğine ilişkin yaygın haber ve iddialara karşı alternatif bir anlatı oluşturmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

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Diğer bazı içeriklerde ise anti-Siyonizm ile antisemitizm arasında doğrudan bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirtiliyor. Bu çalışmaların zamanlaması da İsrail’in ABD kamuoyundaki desteğinin gerilemesiyle örtüşüyor.

7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarında yaklaşık 1.200 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail’in Gazze’de başlattığı savaşta, Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre en az 73 bin kişi hayatını kaybetti. İsrail ayrıca 2023’te başlayan Gazze savaşı ve ABD ile Şubat ayında İran’a karşı yürütülen savaşın ardından ABD’de önemli ölçüde destek kaybetti.

Pew Research’ün son araştırmasına göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 60’ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip. Bu oran 50 yaşın altındaki Amerikalılarda yüzde 70’e çıkıyor.

Dokuz günde 560 binden fazla kelime yayımlandı

Hanover Institute’un içerik üretimindeki ölçek de dikkat çekiyor. Yapılan incelemelere göre siteye yalnızca dokuz gün içinde 124 rapor ve toplam 560 binden fazla kelime yüklendi. İçeriklerin önemli bölümünün yapay zeka kullanılarak hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yapılan incelemelerde Hanover Institute for Public Policy sitesinde, içeriklerin büyük dil modelleri tarafından daha kolay işlenmesini amaçlayan llms.txt dosyası bulundu.

Ayrıca Piro Inc., kendi internet sitesinde “AI Story Optimization” adlı bir hizmet sunuyor. Şirket bu hizmet kapsamında yapay zeka sohbet botlarının ürünler hakkında verdiği yanıtları etkilemeye yönelik çalışmalar yaptığını anlatıyor. Hanover Institute örneğinde ise tanıtımı yapılan ürün bir tüketici ürünü değil, İsrail’in kendisi ve ülkeye ilişkin anlatı olarak öne çıkıyor.

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