    İsrail lazer silahını sahaya sürdü; Iron Beam, İran dronlarına karşı kullanıldı

    İran-ABD ve İsrail arasındaki savaş savunma sanayii açısından da önemli gelişmelere sahne oluyor. İsrail, bir süredir test aşamasında olan lazer silahı Iron Beam'i sahaya sürdü.

    İsrail lazer silahı Iron Beam'i sahaya sürdü Tam Boyutta Gör
    ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş, savunma sanayii açısından da dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Hayalet uçaklar, hipersonik füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemleri neredeyse üç gündür aralıksız olarak karşı karşıya geliyor. Her iki tarafın da elindeki en gelişmiş sistemleri devreye sokmaya başladığı bu süreçte, İsrail'in bir süredir hazırlık aşamasında olan lazer silahı Iron Beam de sahneye çıktı.

    İsrail, Hizbullah'ın Lübnan tarafından gönderdiği füzeleri imha etmek için Iron Beam'i ilk kez devreye soktu. Lazer silahının gelen füzelerden bazılarını başarıyla imha ettiği görüntüler İsrail tarafından medyaya servis edildi.

    Iron Beam ve benzeri sistemler, saldırı ile savunma arasındaki finansal asimetriye çözüm olabilir

    Son günlerde İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaş, insansız hava araçları ile gelişmiş hava savunma sistemleri arasındaki finansal asimetriyi bir kez daha gündeme taşıdı. Çünkü İran'ın 100 bin dolar gibi görece düşük bir maliyete ürettiği kamikaze dronlarını durdurmak için ABD ve İsrail'in birden fazla hava savunma sistemini devreye sokması ve bazen onlarca füze harcaması gerekiyor. Her bir girişim saldırı tarafına 100 bin dolara mâl olurken, savunma tarafının maliyeti 10 milyonlarca doları buluyor. Bu da uzun vadede sürdürmesi zor bir tablo ortaya çıkarıyor.

    Iron Beam gibi lazer tabanlı sistemler, bu noktada öne çıkıyor. Çünkü saldırı ile savunma arasındaki ekonomik asimetriyi ortadan kaldırmak için bu tarz sistemlerin elzem olacağı düşünülüyor. Nitekim Türkiye de ALKA-KAPLAN gibi sistemlerle bu alanda öncü ülkeler arasında yer alıyor.

     

    Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Iron Beam (Demir Işın) özellikle topçu mermileri, roketler, havan mühimmatı ve insansız hava araçları (İHA) gibi tehditleri yok etmek için tasarlandı. 100 kW gücündeki sistem, kendi radarı, elektro-optik sensörleri, takip kameraları ve gelişmiş atış kontrol yazılımıyla hedefleri tespit edip saniyeler içinde yok edebiliyor.

