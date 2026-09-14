İsrail medyası Roketsan’ın füzesini İsrailli rakibiyle kıyasladı: Neler söylendi?

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Tam Boyutta Gör İsrail merkezli bağımsız OSINT ve analiz platformu NZIV, ROKETSAN’ın geliştirdiği 300 ER füzesini İsrail’in Rampage füzesiyle karşılaştırdı. Analizde Türk füzesinin menzil avantajına, İsrailli rakibinin ise operasyonel tecrübesine dikkat çekildi.

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Baykar Bayraktar AKINCI, ROKETSAN’ın İHA-300 (300 ER) füzesini ilk kez ateşlemiş ve 250 kilometreyi aşan mesafedeki deniz hedefini tam isabetle vurmuştu. Geniş yankı uyandıran bu füze, İsrail medyasına da konu oldu.

Konseptleri benzer

ROKETSAN’ın geliştirdiği 300 ER (UAV-300), Türkiye’nin uzun menzilli hassas saldırı kabiliyetlerini genişletme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. NZIV’de yayımlanan analizde, füzenin özellikle düşman topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılar için geliştirildiği belirtildi.

Platform, İsrail’in Rampage füzesine yeni bir rakip olarak gösterilirken iki sistemin de benzer konseptin ürünü olduğu vurgulandı. Bu konsept ‘karadan kullanılan topçu roketlerinin havadan fırlatılan balistik füzelere (ALBM) dönüştürülmesi’ olarak açıklanıyor.

300 ER’nin en büyük kozu menzili

Tam Boyutta Gör İsrail medyası, İHA-300 (300 ER) füzesinin en büyük avantajının menzil tarafında olduğunu belirtiyor. Bilindiği üzere 300 ER’nin menzili 500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bu kapasite, füzenin fırlatıldığı uçak veya İHA'nın düşman hava savunma sistemlerinden daha uzakta kalmasına imkan veriyor. Taşıyıcı platformun hedef bölgesine yaklaşmadan füze fırlatabilmesi, hava savunma tehdidini azaltırken operasyonel esneklik de sağlıyor.

Rampage füzesinin menzili ise 150-250 kilometre seviyesinde.

300 ER’nin dikkat çeken bir başka özelliği ise ağır ve uzun menzilli bir füzenin taarruz İHA'sından kullanılabilmesi. Analizde AKINCI gibi platformlara işaret edilirken, bu kombinasyonun düşük operasyon maliyetiyle stratejik saldırı kapasitesi sağlayabileceği belirtildi.

AKINCI, Roketsan 300 ER ile 250 kilometreden hedefi vurdu 3 gün önce eklendi

Rampage füzesi ise F-35, F-16, F-15, Eurofighter Typhoon, F/A-18, Su-30MKI ve MiG-29K gibi insanlı platformlarda kullanılıyor.

Rampage elektronik harp alanında öne çıkarıldı

Tam Boyutta Gör NZIV'nin karşılaştırmasında Rampage'in avantajı ise menzilden çok hedefe ulaşma kabiliyeti, hassasiyet ve elektronik harp ortamındaki performansı üzerinden ele alınıyor. İsrail füzesinin, yoğun hava savunma ve elektronik harp tehdidi bulunan bölgelerde görev yapabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Analize göre sistem, gelişmiş elektronik koruma mekanizmaları sayesinde ağır karıştırma altında dahi yaklaşık 10 metrelik hassasiyetle hedef vurabiliyor.

Rampage'in bir diğer önemli özelliği ise tahkim edilmiş hedeflere karşı kullanımı. 300 ER ile aynı şekilde 150 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı belirtilen Rampage'in süpersonik hız ve 90 dereceye kadar ulaşabilen dik dalış açısıyla yüksek kinetik enerjiyle çarpışma sağladığı ifade ediliyor.

NZIV, iki sistem arasındaki temel farkı ise operasyonel olgunluk olarak belirtiyor. NZIV, 300 ER'nin henüz testlerinin başlangıç aşamasında olduğunu ve tamamen operasyonel olgunluğa ulaşmadığını belirtiyor. Rampage ise yıllardır yoğun şekilde kullanılıyor.

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