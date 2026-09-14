İsrail medyası Roketsan’ın füzesini İsrailli rakibiyle kıyasladı: Neler söylendi?

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Baykar Bayraktar AKINCI, ROKETSAN’ın İHA-300 (300 ER) füzesini ilk kez ateşlemiş ve 250 kilometreyi aşan mesafedeki deniz hedefini tam isabetle vurmuştu. Geniş yankı uyandıran bu füze, İsrail medyasına da konu oldu.
Konseptleri benzer
ROKETSAN’ın geliştirdiği 300 ER (UAV-300), Türkiye’nin uzun menzilli hassas saldırı kabiliyetlerini genişletme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. NZIV’de yayımlanan analizde, füzenin özellikle düşman topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılar için geliştirildiği belirtildi.
Platform, İsrail’in Rampage füzesine yeni bir rakip olarak gösterilirken iki sistemin de benzer konseptin ürünü olduğu vurgulandı. Bu konsept ‘karadan kullanılan topçu roketlerinin havadan fırlatılan balistik füzelere (ALBM) dönüştürülmesi’ olarak açıklanıyor.
300 ER’nin en büyük kozu menzili
Rampage füzesinin menzili ise 150-250 kilometre seviyesinde.
300 ER’nin dikkat çeken bir başka özelliği ise ağır ve uzun menzilli bir füzenin taarruz İHA'sından kullanılabilmesi. Analizde AKINCI gibi platformlara işaret edilirken, bu kombinasyonun düşük operasyon maliyetiyle stratejik saldırı kapasitesi sağlayabileceği belirtildi.
Rampage füzesi ise F-35, F-16, F-15, Eurofighter Typhoon, F/A-18, Su-30MKI ve MiG-29K gibi insanlı platformlarda kullanılıyor.
Rampage elektronik harp alanında öne çıkarıldı
Rampage'in bir diğer önemli özelliği ise tahkim edilmiş hedeflere karşı kullanımı. 300 ER ile aynı şekilde 150 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı belirtilen Rampage'in süpersonik hız ve 90 dereceye kadar ulaşabilen dik dalış açısıyla yüksek kinetik enerjiyle çarpışma sağladığı ifade ediliyor.
NZIV, iki sistem arasındaki temel farkı ise operasyonel olgunluk olarak belirtiyor. NZIV, 300 ER'nin henüz testlerinin başlangıç aşamasında olduğunu ve tamamen operasyonel olgunluğa ulaşmadığını belirtiyor. Rampage ise yıllardır yoğun şekilde kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: