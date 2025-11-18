İsrail, subaylarına Çinli otomobilleri yasakladı: "Güvenlik açığı olabilir"

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanında istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve bunu yaparken teknolojik aletlere yerleştirilmiş gizli sistemleri kullandığı da bilinen İsrail, şimdi Çin'in de aynısını yapıyor olabileceğinden şüpheleniyor. Çin yapımı otomobillerde veri sızıntısına sebep olabilecek sistemler olabileceğinden endişe duyan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), subayların Çin yapımı otomobil kullanmasını yasakladı. Bu yasak çerçevesinde, İsrailli subayların hâlihazırda sahip olduğu Çinli otomobiller de toplatılmaya başlandı.

Bu toplama kararından yaklaşık 700 aracın etkileneceği düşünülüyor. The Times of Israel tarafından aktarılan bilgilere göre bu araçların büyük bölümünü Cherry marka otomobiller oluşturuyor. IDF, Mart ayına kadar araç toplama işini bitirmeyi hedefliyor. Bu süreçte ilk olarak gizli operasyonlarda görev alan subayların araçları toplanacak.

IDF: Çinli Araçlar Kullanıcının Haberi Olmadan Dışarıya Bilgi Gönderebiliyor

İsrailli güvenlik birimlerinin Çin yapımı araçlardaki akıllı sistemleri incelediği ve bazı kritik verilerin dışarıya sızmasına sebep olabileceklerine kanaat getirdiği belirtiliyor. İsrailli yetkililere göre bazı Çinli araçlar, kamera, mikrofon ya da sensör verileri gibi hassas bilgileri kullanıcının haberi olmadan harici sunuculara aktarabilecek sistemler barındırıyor.

ABD ve Birleşik Krallık gibi İsrail de Çinli araçların askeri üslere girmesine zaten izin vermiyordu. Ancak IDF bunun da tek başına yeterli olmadığına karar vermiş olacak ki şimdi bu yasağı bir adım ileri taşıyor. Neticede İsrailli subayların nerelere gidip geldiğini gösteren verilerin dışarıya sızması, gizli tesislerin ifşa olması için yeterli olabilir. Hatırlarsanız daha önce bir benzeri ABD'de yaşanmış, bir akıllı bileklik şirketin paylaştığı koşu rotaları, yeraltındaki gizli tesisleri ortaya çıkarmıştı.

İsrail'de yaşanan bu olay, diğer ülkelerdeki kolluk kuvvetlerinin de Çin üretimi araçlara şüpheyle yaklaşmasına sebep olabilir. Ancak bu konuda sadece Çin'e odaklanmak yeterli olmayabilir. Zira risk arz eden bu sistemleri ortaya çıkaran İsrail'in kendisi de bu tarz konularda olağan şüpheliler arasında yer alıyor. Hatta tam da şu sıralar, İsrail'in tüm Samsung cihazlara casus yazılımı yüklediği iddiaları gündemde. Bu yüzden özellikle kritik noktalarda görev alan subaylar için ister Çin üretimi olsun ister ABD, tüm yabancı araçların risk teşkil ettiğini varsaymak faydalı olabilir. En azından İsrail'de yaşanan son olaylar bunu gösteriyor.

