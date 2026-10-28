İsrailli şirket Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden izledi

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Tam Boyutta Gör Siber güvenlik araştırmacıları İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech’in Starlink kullanıcılarını hedef alan kapsamlı bir reklam faaliyeti yürüttüğünü ortaya çıkardı. Trend Micro bünyesindeki TrendAI araştırmacılarına göre şirket, 100’den fazla ülkede Starlink trafiğine yönelik reklam tekliflerinde ilk sırada yer aldı. Bulgular, reklam sisteminin kullanıcıların konumlarını belirlemek veya onları gözetlemek amacıyla kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

Discover-Tech’in Starlink haricinde reklamlar aracılığıyla telefonlara tıklama olmadan casus yazılım bulaştırabildiği de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Reklamların 120 binden fazla internet sitesi ve 75 binden fazla uygulamada görüldüğü bildirilmişti. Reklamların günlük erişimi ise 10 milyon gösterim olarak açıklanmıştı.

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Reklam sistemi üzerinden takip şüphesi

TrendAI, 15 Ekim’de yayımladığı raporda şirketin adını açıklamadan faaliyetleri “Shadow-Earth-79” kod adıyla tanımladı. Konu hakkında bilgi sahibi altı kaynak, bu kod adının Discover-Tech için kullanıldığını doğruladı. Araştırmacılar, reklam tekliflerine ilişkin telemetri verilerinde Starlink kullanıcılarına yönelik belirgin bir yoğunlaşma tespit etti.

Dijital reklam açık artırmalarında teklif veren şirketler, süreç sırasında internet kullanıcılarına ilişkin bazı verilere erişebiliyor. Bu verilerin biriktirilip başka bilgilerle birleştirilmesi, kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesini ve internet üzerindeki hareketlerinin takip edilmesini sağlayabiliyor. Bazı durumlarda bu bilgiler, kişileri gözetleme yazılımlarıyla hedeflemek için de kullanılabiliyor.

Kanadalı araştırma kuruluşu Citizen Lab ve reklam teknolojisi şirketi Confiant da aynı gün Discover-Tech’i doğrudan suçladı. İki kuruluş, şirketin reklam teklif sistemini kötüye kullandığını ve reklamlarının medya kuruluşları, hükümetler ve teknoloji şirketlerine ait hassas ağlarda görüntülendiğini bildirdi. Google, Comcast ve diğer bazı şirketler, incelemelerin ardından Discover-Tech’i reklam platformlarından çıkardı. En az bir büyük ABD teknoloji şirketi ile uluslararası bir kuruluş da çalışanlarının hedef alınıp alınmadığını araştırmaya başladı.

İsrail’in saldırdığı yerlerde faaliyet gösterdi

Tam Boyutta Gör TrendAI raporuna göre Shadow-Earth-79, Suriye, Libya, Yemen ve Güney Sudan'da en fazla reklam satın alan taraf olurken Afganistan'da ikinci sırada yer aldı. Araştırmacılar, yaptırımların uygulandığı veya çatışmaların sürdüğü bu ülkelerde Batılı reklamverenlerden gelen meşru talebin son derece düşük olmasına rağmen ortaya çıkan tablonun şüphe uyandırdığını belirtti. Macaristan, İsrail, Mısır, Azerbaycan ve Venezuela'da da olağan dışı derecede yüksek teklif kazanma oranları tespit edildi.

Starlink terminalleri, internet trafiğini ulusal düzenlemelere tabi yerel telekomünikasyon şirketleri yerine SpaceX'in uyduları üzerinden ilettiği için bazı ülkelerdeki internet kısıtlamalarının aşılmasını sağlayabiliyor. Hizmet, özellikle çatışma bölgelerinde iletişim ve askeri koordinasyon açısından önem taşıyor. Ukrayna ordusu da cephe hattındaki iletişim ve insansız hava aracı saldırılarının yönlendirilmesi için Starlink'ten yararlanıyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ve Intelligence Online internet sitesi, mayıs ayında İsrail bağlantılı şirketlerin Starlink kullanıcılarını belirleme ve takip etme yöntemlerini müşterilerine sunduğunu bildirmişti. Haaretz, reklam verilerinin bu süreçte önemli rol oynadığını aktarmıştı.

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İsrailli şirket Starlink kullanıcılarını reklamlar üzerinden izle

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