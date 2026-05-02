ISS'de sona yaklaşılırken, Çin, Tiangong uzay istasyonunu büyütüyor

Son bilgilere göre Tiangong’un mevcut T şeklindeki yapısı, zamanla artı formuna dönüştürülerek altı modüllü daha büyük bir komplekse evrilecek. Bu genişleme kapsamında, mevcut çekirdek modülden daha büyük bir çok amaçlı modülün eklenmesi planlanıyor. Resmi bir takvim açıklanmasa da proje, artan bilimsel araştırma ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.
ISS'te sona yaklaşılıyor
1998’den bu yana yörüngenin en büyük ve en önemli yapısı olan ISS, 15 ülkenin ortak çalışmasıyla inşa edilmiş ve mikro yerçekimi ortamında binlerce deneye ev sahipliği yapmıştı. Ancak NASA, istasyonu emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte SpaceX tarafından geliştirilen özel bir “deorbit aracı” ile ISS’in kontrollü şekilde Pasifik Okyanusu’na düşürülmesi planlanıyor.
Eğer Çin planlarını başarıyla uygularsa, Tiangong 2030 sonrası alçak Dünya yörüngesindeki tek aktif uzay istasyonu olabilir.
Tiangong’da büyük dönüşüm
Planlanan genişleme tamamlandığında istasyonun toplam kütlesinin yaklaşık 180 tona ulaşması bekleniyor. Bu da hem bilimsel kapasitenin hem de uzun süreli yaşam imkanlarının ciddi şekilde artması anlamına geliyor.
Projeyi desteklemek için Çin, daha büyük yük kapasitesine sahip geliştirilmiş Long March 5B roketini devreye almayı planlıyor. Ayrıca Çin Uzay Teknolojisi Akademisi mühendisleri, istasyonun robotik kollarını daha hassas ve güçlü hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.
2022 yılında tamamlanan Tiangong, bugüne kadar 20'den fazla astronotu ağırladı ve 260’tan fazla deneye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık üç odalı bir daire büyüklüğündeki istasyon, mürettebatının gerçekleştirdiği 9 saat 6 dakikalık rekor uzay yürüyüşüyle de dikkat çekti. Bu süre, NASA’nın 22 yıl boyunca kırılamayan rekorunu geride bıraktı.
Uluslararası katılıma açılıyor
Çin ayrıca astronot programını uluslararası katılıma açıyor. Pakistan, Hong Kong ve Makao'dan astronotların yakın dönemde görevlere katılması bekleniyor. Bu adım, uzay diplomasisinde önemli bir değişime işaret ediyor. ABD ile Çin arasındaki yasal kısıtlamalar iş birliğini sınırlarken, Pekin yönetimi Tiangong'u herkese açık bir küresel laboratuvar olarak konumlandırıyor. Yaklaşık 15 yıl hizmet vermesi planlanan istasyon, ISS'in devreden çıkmasının ardından yörüngedeki tek uzun süreli insanlı platform olabilir.