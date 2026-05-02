Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ISS'de sona yaklaşılırken, Çin, Tiangong uzay istasyonunu büyütüyor

    ABD öncülüğündeki Uluslararası Uzay İstasyonu 2030 yılında görevini tamamlaması beklenirken, Çin, Tiangong uzay istasyonunu yeni modüllerle büyütmeye hazırlanıyor. İşte Çin'in gelecek planları...

    ABD ile Çin arasındaki uzay yarışı, alçak Dünya yörüngesinde yeni bir evreye giriyor. 2030 yılında görevini tamamlaması planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için ABD henüz net bir alternatif ortaya koymuş değil. Buna karşılık Çin, Tiangong uzay istasyonu ile yörüngedeki varlığını güçlendirmiş durumda ve şimdi bu yapıyı büyütmeye hazırlanıyor.

    Son bilgilere göre Tiangong’un mevcut T şeklindeki yapısı, zamanla artı formuna dönüştürülerek altı modüllü daha büyük bir komplekse evrilecek. Bu genişleme kapsamında, mevcut çekirdek modülden daha büyük bir çok amaçlı modülün eklenmesi planlanıyor. Resmi bir takvim açıklanmasa da proje, artan bilimsel araştırma ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.

    ISS'te sona yaklaşılıyor

    1998’den bu yana yörüngenin en büyük ve en önemli yapısı olan ISS, 15 ülkenin ortak çalışmasıyla inşa edilmiş ve mikro yerçekimi ortamında binlerce deneye ev sahipliği yapmıştı. Ancak NASA, istasyonu emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte SpaceX tarafından geliştirilen özel bir “deorbit aracı” ile ISS’in kontrollü şekilde Pasifik Okyanusu’na düşürülmesi planlanıyor.

    Eğer Çin planlarını başarıyla uygularsa, Tiangong 2030 sonrası alçak Dünya yörüngesindeki tek aktif uzay istasyonu olabilir.

    Tiangong’da büyük dönüşüm

    South China Morning Post’un haberine göre genişleme süreci, Tianhe çekirdek modülüne eklenecek yeni bir çok işlevli modülle başlayacak. Bu modül, bir merkez görevi görerek birden fazla kenetlenme noktası ve uzay yürüyüşleri için özel bir hava kilidi sunacak. Ayrıca gelecekte eklenecek iki yeni laboratuvar modülünün ana bağlantı noktası olacak.

    Planlanan genişleme tamamlandığında istasyonun toplam kütlesinin yaklaşık 180 tona ulaşması bekleniyor. Bu da hem bilimsel kapasitenin hem de uzun süreli yaşam imkanlarının ciddi şekilde artması anlamına geliyor.

    Projeyi desteklemek için Çin, daha büyük yük kapasitesine sahip geliştirilmiş Long March 5B roketini devreye almayı planlıyor. Ayrıca Çin Uzay Teknolojisi Akademisi mühendisleri, istasyonun robotik kollarını daha hassas ve güçlü hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

    2022 yılında tamamlanan Tiangong, bugüne kadar 20'den fazla astronotu ağırladı ve 260’tan fazla deneye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık üç odalı bir daire büyüklüğündeki istasyon, mürettebatının gerçekleştirdiği 9 saat 6 dakikalık rekor uzay yürüyüşüyle de dikkat çekti. Bu süre, NASA’nın 22 yıl boyunca kırılamayan rekorunu geride bıraktı.

    Uluslararası katılıma açılıyor

    Çin ayrıca astronot programını uluslararası katılıma açıyor. Pakistan, Hong Kong ve Makao’dan astronotların yakın dönemde görevlere katılması bekleniyor. Bu adım, uzay diplomasisinde önemli bir değişime işaret ediyor. ABD ile Çin arasındaki yasal kısıtlamalar iş birliğini sınırlarken, Pekin yönetimi Tiangong’u herkese açık bir küresel laboratuvar olarak konumlandırıyor. Yaklaşık 15 yıl hizmet vermesi planlanan istasyon, ISS’in devreden çıkmasının ardından yörüngedeki tek uzun süreli insanlı platform olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaan mı kağan mı bosch 1200 24 kw kombi yorumları kesinleşme şerhi nasıl alınır telsiz kullanım ücreti ödenmezse ne olur tıp mı mühendislik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum