ISS'de sona yaklaşılırken, Çin, Tiangong uzay istasyonunu büyütüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasındaki uzay yarışı, alçak Dünya yörüngesinde yeni bir evreye giriyor. 2030 yılında görevini tamamlaması planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için ABD henüz net bir alternatif ortaya koymuş değil. Buna karşılık Çin, Tiangong uzay istasyonu ile yörüngedeki varlığını güçlendirmiş durumda ve şimdi bu yapıyı büyütmeye hazırlanıyor.

Son bilgilere göre Tiangong’un mevcut T şeklindeki yapısı, zamanla artı formuna dönüştürülerek altı modüllü daha büyük bir komplekse evrilecek. Bu genişleme kapsamında, mevcut çekirdek modülden daha büyük bir çok amaçlı modülün eklenmesi planlanıyor. Resmi bir takvim açıklanmasa da proje, artan bilimsel araştırma ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.

ISS'te sona yaklaşılıyor

1998’den bu yana yörüngenin en büyük ve en önemli yapısı olan ISS, 15 ülkenin ortak çalışmasıyla inşa edilmiş ve mikro yerçekimi ortamında binlerce deneye ev sahipliği yapmıştı. Ancak NASA, istasyonu emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte SpaceX tarafından geliştirilen özel bir “deorbit aracı” ile ISS’in kontrollü şekilde Pasifik Okyanusu’na düşürülmesi planlanıyor.

Eğer Çin planlarını başarıyla uygularsa, Tiangong 2030 sonrası alçak Dünya yörüngesindeki tek aktif uzay istasyonu olabilir.

Tiangong’da büyük dönüşüm

Tam Boyutta Gör South China Morning Post’un haberine göre genişleme süreci, Tianhe çekirdek modülüne eklenecek yeni bir çok işlevli modülle başlayacak. Bu modül, bir merkez görevi görerek birden fazla kenetlenme noktası ve uzay yürüyüşleri için özel bir hava kilidi sunacak. Ayrıca gelecekte eklenecek iki yeni laboratuvar modülünün ana bağlantı noktası olacak.

Planlanan genişleme tamamlandığında istasyonun toplam kütlesinin yaklaşık 180 tona ulaşması bekleniyor. Bu da hem bilimsel kapasitenin hem de uzun süreli yaşam imkanlarının ciddi şekilde artması anlamına geliyor.

Projeyi desteklemek için Çin, daha büyük yük kapasitesine sahip geliştirilmiş Long March 5B roketini devreye almayı planlıyor. Ayrıca Çin Uzay Teknolojisi Akademisi mühendisleri, istasyonun robotik kollarını daha hassas ve güçlü hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

2022 yılında tamamlanan Tiangong, bugüne kadar 20'den fazla astronotu ağırladı ve 260’tan fazla deneye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık üç odalı bir daire büyüklüğündeki istasyon, mürettebatının gerçekleştirdiği 9 saat 6 dakikalık rekor uzay yürüyüşüyle de dikkat çekti. Bu süre, NASA’nın 22 yıl boyunca kırılamayan rekorunu geride bıraktı.

Uluslararası katılıma açılıyor

Çin ayrıca astronot programını uluslararası katılıma açıyor. Pakistan, Hong Kong ve Makao’dan astronotların yakın dönemde görevlere katılması bekleniyor. Bu adım, uzay diplomasisinde önemli bir değişime işaret ediyor. ABD ile Çin arasındaki yasal kısıtlamalar iş birliğini sınırlarken, Pekin yönetimi Tiangong’u herkese açık bir küresel laboratuvar olarak konumlandırıyor. Yaklaşık 15 yıl hizmet vermesi planlanan istasyon, ISS’in devreden çıkmasının ardından yörüngedeki tek uzun süreli insanlı platform olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: