ISS'te kurulan kuantum sensörü, küçücük bir elmasla Dünya’nın manyetik alanını ölçtü

Tam Boyutta Gör Uzay araştırmalarında son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan alanlardan biri de kuantum sensör teknolojileri. Özellikle manyetik alan ölçümü gibi hassas görevlerde kullanılan mevcut sistemler oldukça büyük ve maliyetli uydular gerektiriyor. Bu yüzden bilim insanları, aynı ölçümleri çok daha küçük cihazlarla yapabilecek kuantum tabanlı alternatifler üzerinde çalışıyor. Nitekim Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirilen yeni bir deney, bu alanda önemli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor.

OSCAR-QUBE adı verilen kuantum cihazı, oldukça ufak bir yapı kullanarak Dünya’nın manyetik alanını başarıyla ölçmeyi başardı. Bu sistem yaklaşık 10 ay boyunca ISS’te aktif olarak çalıştı.

OSCAR-QUBE, yaklaşık 10 santimetrelik küp şeklinde kompakt bir cihazdan oluşuyor. Sistemin merkezinde ise mercimek büyüklüğünde özel bir elmas yer alıyor. Ancak bu elması özel kılan şey boyutu değil, yapısındaki kusurlar. Bilim insanları bu deneyde, elmas kristal yapısındaki “nitrojen-boşluk merkezleri” (NV centers) adı verilen atomik kusurlardan yararlandı. Bu kusurlar, bir karbon atomunun eksik olduğu ve yerine nitrojen atomunun geçtiği bölgelerde oluşuyor. Kuantum seviyesinde davranan bu yapılar, çevredeki manyetik alana karşı son derece hassas tepki veriyor.

Dünya’nın Manyetik Alanı Hâlâ Tam Olarak Çözülebilmiş Değil

Bilim insanları deney sırasında bu elmasa lazer ışığı ve mikrodalgalar gönderdi. Manyetik alan değiştikçe, elmasın yaydığı ışığın özellikleri de değişti. Araştırma ekibi bu değişimleri analiz ederek Dünya’nın manyetik alanındaki farklılıkları ölçebildi. OSCAR-QUBE tarafından toplanan verilerin, daha önce yapılan ölçümlerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtiliyor. Bu da sistemin gerçek uzay koşullarında güvenilir şekilde çalışabildiğini gösteriyor.

Aslında Dünya’nın manyetik alanı hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. Bilim insanları bu alanın büyük ölçüde gezegenin erimiş dış çekirdeğindeki hareketlerden kaynaklandığını biliyor olsa da alanın neden zaman zaman hızlı ve öngörülemez değişimler gösterdiği hâlâ net şekilde açıklanamıyor. Ayrıca Dünya’nın manyetik alanının son 200 yıldır kademeli olarak zayıfladığı da biliniyor. Bu yüzden daha hassas ölçümler yapılabilmesi, hem gezegenimizin iç yapısını anlamak hem de bu değişimlerin nedenlerini çözebilmek açısından büyük önem taşıyor.

Kuantum Sensörler Daha Küçük ve Daha Ucuz Uyduların Önünü Açabilir

Araştırmacılara göre bu tür kuantum sensörleri yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, navigasyon teknolojileri açısından da kritik olabilir. Özellikle GPS sinyalinin kullanılamadığı ortamlarda hassas manyetik haritalama sistemleri önemli avantaj sağlayabilir. Ayrıca jeolojik süreçlerin incelenmesi ve uzay hava olaylarının takibi gibi alanlarda da bu sensörlerin kullanılabileceği düşünülüyor.

Diğer yandan araştırma ekibi, OSCAR-QUBE’un mevcut geleneksel manyetometrelerden daha üstün performans göstermediğini özellikle vurguluyor. Ancak burada asıl önemli olan nokta, kuantum tabanlı bu sistemin gerçek uzay ortamında başarıyla test edilmiş olması. Çünkü uzay ortamındaki radyasyon, sıcaklık değişimleri ve titreşimler gibi faktörler, bu tür hassas sistemlerin çalışmasını ciddi şekilde zorlaştırabiliyor.

Araştırmacılar ayrıca ölçümlerin ISS’in iç kısmından yapıldığını ve istasyondaki elektronik ekipmanların oluşturduğu manyetik parazitin verileri kısmen etkilediğini belirtiyor. Bu yüzden bir sonraki aşamada, geliştirilmiş kuantum donanımının ISS’in dışına yerleştirileceği yeni deneyler planlanıyor. Böylece çok daha temiz ve hassas veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Bilim insanlarına göre kuantum donanımları geliştikçe, bu tarz kompakt manyetik sensörler gelecekte küçük uydu filolarının standart parçalarından biri hâline gelebilir. Böylece hem uzaya gönderilen yüklerin maliyeti ciddi şekilde düşebilir hem de Dünya’nın manyetik alanına dair çok daha yüksek çözünürlüklü veriler elde edilebilir.

