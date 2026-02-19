İstanbul'a yeni Tesla Supercharger şarj istasyonu açıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2026’ya hızlı giriş yaparak Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükçekmece’de 8 soketli Supercharger istasyonu faaliyete girdi.

Yeni Supercharger şarj istasyonu, Büyükçekmece’deki First Avenue AVM’nin açık otoparkında yer alıyor. Müşteriler burada araçlarını 7/24 şarj edebilecek ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edecek. Buraya kurulan V4 tipindeki yeni Supercharger cihazların kablosu V3'e kıyasla daha uzun. Bu sayede farklı marka araç sahipleri daha kolay bir şekilde aracını şarj edebilecek.

İstanbul’daki Supercharger istasyon sayısı 6’ya yükseldi.

Tesla, 2026’da İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Samsun, Manisa ve Afyonkarahisar’da yeni Supercharger istasyonlarını devreye aldı. Yıl içerisinde farklı şehirlere yeni istasyonlar eklenmeye devam edecek.

Tesla Supercharger Haritası

Tam Boyutta Gör

Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)

Tesla Sahipleri için: 9,40 TL / Kwh

Diğer Marka Araçlar için: 11,70 TL / Kwh

