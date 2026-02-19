İstanbul'a yeni Tesla Supercharger şarj istasyonu açıldı

Yeni Supercharger şarj istasyonu, Büyükçekmece’deki First Avenue AVM’nin açık otoparkında yer alıyor. Müşteriler burada araçlarını 7/24 şarj edebilecek ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edecek. Buraya kurulan V4 tipindeki yeni Supercharger cihazların kablosu V3'e kıyasla daha uzun. Bu sayede farklı marka araç sahipleri daha kolay bir şekilde aracını şarj edebilecek.
İstanbul’daki Supercharger istasyon sayısı 6’ya yükseldi.
Tesla, 2026’da İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Samsun, Manisa ve Afyonkarahisar’da yeni Supercharger istasyonlarını devreye aldı. Yıl içerisinde farklı şehirlere yeni istasyonlar eklenmeye devam edecek.
Tesla Supercharger Haritası
Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)
- Tesla Sahipleri için: 9,40 TL / Kwh
- Diğer Marka Araçlar için: 11,70 TL / Kwh
vay be gayet iyi