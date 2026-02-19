Giriş
    İstanbul'a yeni Tesla Supercharger şarj istasyonu açıldı

    Tesla, İstanbul'daki Supercharger şarj istasyonu sayısını 6'ya yükseltti. Avrupa yakasında, V4 yeni tip Supercharger istasyonu hizmet vermeye başladı.             

    İstanbul'a yeni Tesla Supercharger şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2026’ya hızlı giriş yaparak Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükçekmece’de 8 soketli Supercharger istasyonu faaliyete girdi.

    Yeni Supercharger şarj istasyonu, Büyükçekmece’deki First Avenue AVM’nin açık otoparkında yer alıyor. Müşteriler burada araçlarını 7/24 şarj edebilecek ve 250 kW’a kadar şarj hızı elde edecek. Buraya kurulan V4 tipindeki yeni Supercharger cihazların kablosu V3'e kıyasla daha uzun. Bu sayede farklı marka araç sahipleri daha kolay bir şekilde aracını şarj edebilecek.

    İstanbul’daki Supercharger istasyon sayısı 6’ya yükseldi.

    Tesla, 2026’da İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Samsun, Manisa ve Afyonkarahisar’da yeni Supercharger istasyonlarını devreye aldı. Yıl içerisinde farklı şehirlere yeni istasyonlar eklenmeye devam edecek.

    Tesla Supercharger Haritası

    İstanbul'a yeni Tesla Supercharger şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör

    Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)

    • Tesla Sahipleri için: 9,40 TL / Kwh
    • Diğer Marka Araçlar için: 11,70 TL / Kwh
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

