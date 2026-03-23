    İstanbul’da 5G destekli akıllı yol tamamlandı: Testler başladı

    İstanbul Havalimanı-Hasdal arasındaki 40 km’lik pilot koridorda 5G altyapısı tamamlandı. Buradaki akıllı ulaşım sistemiyle trafik, kaza ve yol durumu verileri anlık takip edilecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik pilot koridorda 5G altyapısının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 19 farklı noktada kurulum yapıldığını ve artık test süreçlerine geçileceğini belirtti.

    Anlık yol bilgisi sağlanacak

    Projede, 5G ve fiber altyapısının kurulumu tamamlandı, test sürecinin ise kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu. Projenin yürütülmesinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ iş birliği sağladı.

    Kurulan pilot koridor sadece teknolojik bir deney alanı olmayacak. Aynı zamanda yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, yola düşen nesne, gizli buzlanma veya şerit kapama gibi durumlar anlık olarak tespit edilecek ve sürücüler anında bilgilendirilecek. Sistemde kamera ve yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik veri sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girerek yol kullanıcılarının güvenliğini üst seviyeye taşıyacak.

    Sistem gelişmeye devam edecek

    Uraloğlu, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda, artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek, sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek, en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz.”

    Bakan, tüm sistemlerin yerli ve milli olmasına özen gösterdiklerini ifade ederken “Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak, 'AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız.” dedi.

    Uraloğlu, kurulacak uygulamanın sistemin merkezi kontrol noktası olacağını ifade etti. Türksat tarafından geliştirilen platform, yüzlerce sensörden gelen verileri iş zekası ve karar destek mekanizmalarıyla işleyerek kara yollarında güvenlik ve verimliliği artıracak. Buna ek olarak, Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde sürücüler anlık trafik ve yol güvenliği bilgilerine doğrudan erişebilecek.

