İstanbul’da 5G destekli akıllı yol tamamlandı: Testler başladı

Anlık yol bilgisi sağlanacak
Projede, 5G ve fiber altyapısının kurulumu tamamlandı, test sürecinin ise kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu. Projenin yürütülmesinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ iş birliği sağladı.
Sistem gelişmeye devam edecek
Uraloğlu, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda, artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek, sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek, en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz.”
Bakan, tüm sistemlerin yerli ve milli olmasına özen gösterdiklerini ifade ederken “Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak, 'AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız.” dedi.
Uraloğlu, kurulacak uygulamanın sistemin merkezi kontrol noktası olacağını ifade etti. Türksat tarafından geliştirilen platform, yüzlerce sensörden gelen verileri iş zekası ve karar destek mekanizmalarıyla işleyerek kara yollarında güvenlik ve verimliliği artıracak. Buna ek olarak, Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde sürücüler anlık trafik ve yol güvenliği bilgilerine doğrudan erişebilecek.
Skyrim oynatıyor mu