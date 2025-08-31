İstanbul'a yeni bisiklet paylaşım sistemi geliyor; Bu kez istasyonsuz ve elektrikli olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

İstanbul’da bir dönem denenen ama pek başarılı olmayan paylaşımlı bisiklet hizmeti yenilenmiş versiyonuyla geri dönüyor..2017’de büyük umutlarla kurulan İSBİKE, 300 istasyon ve 3 bin bisikletle yola çıkmıştı. Ancak zamanla bisikletlerin önemli bir kısmı ya hurdaya ayrıldı ya da kayboldu. Bugün geriye neredeyse kullanılabilir araç kalmadığı için sistem fiilen durmuş durumda. Bu yüzden İstanbul'da aktif şekilde çalışan bisiklet paylaşım sistemi bulunmuyordu. Ancak bu durum çok yakında değişecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni nesil bir bisiklet paylaşım sisteminin kurulacağını duyurdu.

Yeni Dönemin Formülü: İstasyonsuz ve Elektrikli

İBB’nin hazırladığı plan, daha önceki sisteme kıyasla oldukça farklı. Bu kez bisikletler elektrikli olacak ve istasyon kurulmayacak. Kullanıcılar araçlarını e-skutırlarda olduğu gibi herhangi bir noktadan kiralayabilecek. Kiralama sonunda bisikletler park demirlerine veya belirlenen alanlara bırakılacak.

Bu yeni projedeki en önemli farklardan biri ise finansman modeli olacak. Bu kez yatırım belediye bütçesinden değil, lisans alacak özel firmaların kaynaklarıyla yapılacak. İBB, yalnızca denetleyici rol üstlenecek. İşin içine özel sektörün girmesi, muhtemelen bisikletlerin bu kez çok daha iyi muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Bu da bu yeni sistemin başarı şansını arttıracaktır.

Güney Kore okullarda telefon kullanılmasını yasakladı 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda onaylanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği, yeni kurulacak bu sisteme hukuki temel sağladı. Yönetmeliğe göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alan firmalar, 90 gün içinde bisikletlerini sahaya sürebilecek. Bu da İstanbul’da yeni bisikletlerin 2025 yılı içinde sokaklara çıkabileceği anlamına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurulacak bu sistemin hem şehiriçi ulaşımda vatandaşlara farklı bir alternatif daha sunmasını hem de daha çevre dostu bir ulaşım aracı sunmayı hedefliyor. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni bisiklet paylaşım sistemiyle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nda hedeflenmiş olan 2050 karbon nötr vizyonuna doğrultusunda, elektrikli bisikletlerin kullanılacağı bir sistem oluşturulması hedeflenmiştir."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

İstanbul'da bisiklet paylaşım sistemi yeniden kuruluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: