İstanbul’da saç ekimi fiyatları

Tam Boyutta Gör

Eskiden çok daha yüksek maliyetli olan ve sınırlı merkezlerde gerçekleştirilen saç ekimi işlemi günümüzde birçok saç ekimi merkezinde makul düzeydeki fiyatlara uygulanabiliyor.

İlginizi Çekebilir

Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak



Saç ekimi fiyatlarını belirleyen unsurlar



Saç ekimi yaptırmayı düşünenler saç ekimi fiyatlarının neden değişiklik gösterdiğini merak ediyor. Saç ekimi fiyatlari, kişilerdeki saç dökülmesinin durumuna, saç ekimi işleminin yapıldığı hastane ya da saç ekim merkezine, ekilecek olan greft sayısına, kullanılan saç ekimi yöntemine, işlemi yapacak saç ekimi uzmanına ve sağlanan diğer hizmetlere göre farklılık gösterebiliyor.



Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilere işlem öncesi yapılacak analizler sonrası uygulanacak teknik ve ekilecek greft sayısına göre fiyat veriliyor. Saç ekimi fiyatları kişilerin durumuna göre değişiklik gösterdiği için genel geçer bir fiyat uygulanmıyor. Saç ektirmek isteyen birçok kişi internette Saç ekimi fiyatları İstanbul, saç ekimi fiyatları Ankara, Saç ekimi fiyatları İzmir, saç ekimi fiyatları Bursa gibi büyük şehirleri aratıyor ve güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Saç ekimi merkezleri ya da bu işlemi yapan hastaneler, kişilere ön görüşme yapmadan herhangi bir fiyat teklifi vermiyor. Bundan dolayı internette saç ekimi fiyatları ile ilgili yapılan aramalarda güncel fiyat bilgilerine ulaşmak pek mümkün olmuyor.



Saç ekim işlemi kapsamında genelde iki tür fiyat politikası uygulanıyor. Bunlar: Her şey dahil fiyatlar ve greft sayısı başına fiyatlar olarak belirleniyor. Saç ekim merkezi saç ektirecek kişilere gerekli analizleri yapmadan saç ekimi için fiyat vermiyor. Daha hesaplı bir saç ekimi işlemi için saç ekim merkezlerinin dönem dönem düzenledikleri kampanyaları takip etmek faydalı olabiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde saç ekimi merkezlerinin fazla olması ve bu alanda da rekabetin artması daha uygun fiyatlara bu işlemin yapılmasını mümkün kılabiliyor. Saç ekimi sonrası hastaların ortalama bir yıl boyunca bazı kontrollerinin sürmesi gerekebiliyor. Bazı saç ekim merkezleri bu kontrolleri de saç ekimi fiyatlarına dahil ederken bazıları ise saç ekimi sonrası yapılması gereken işlemler için ekstra ücret talep edebiliyor. Saç ekimi sonrasında hastalara saçlarını yıkamaları için özel şampuan ve losyon veriliyor. Bazı hastalar için de iyileşme süresini kısaltıp daha sağlıklı sonuçlar almak için PRP tedavisi uygulanabiliyor. Bu hizmetler için ücret talep edilip edilmeyeceği saç merkezlerinin fiyat politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul’da saç ekimi fiyatları

Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin büyük çoğunluğunun tercihi İstanbul’daki saç ekim merkezleri oluyor. Saç ekim merkezi bakımından birçok seçenek barındıran İstanbul'da saç ekimi fiyatlarının diğer şehirlere göre daha uygun olması mümkün oluyor. İstanbul’da çok sayıda saç ekim merkezinin olması ve rekabetin fazla olması merkezlerin sıkça kampanyalar düzenlemesini de beraberinde getiriyor. İstanbul aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında da tercih edildiği için birçok yabancı hastanın saç ekimi operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiği lokasyonların başında geliyor. Saç ekimi için İstanbul’u tercih eden yabancı hastalar saç ektirme işlemi sonrası İstanbul’da kısa süreli tatil ve şehri keşfetme imkânına da sahip olabiliyor. İstanbul saç ekimi fiyatları hastaların durumu, saç ekim merkezlerinin fiyat politikaları ve saç ekimi kapsamında sunulan hizmetlere göre değişiklik gösterebildiği için internetten, web sitelerinden güncel fiyat almak mümkün olmayabiliyor. Saç ektirmeyi düşünenlerin saç ekim merkezleriyle iletişime geçerek süreç ve fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi alması daha sağlıklı bir işlem için önem taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.