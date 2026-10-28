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    Tesla Robotaxi’ye yerli rakip Robomartı geliyor

    Martı TAG paylaşımlı yolculuk platformunun sahibi Oğuz Alper Öktem, İstanbul halkına hizmet verecek yeni sürücüsüz Martı aracını sosyal medya hesabından tanıttı. 

    Martı TAG
    Martı TAG paylaşımlı yolculuk uygulaması ile yıllardır Türkiye gündeminde olan Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem sürpriz projesini paylaştı. Tesla Robotaxi benzeri Robomartı sürücüsüz taksiler yollara çıkıyor.

    Robomartı nedir?

    Hakkında çok fazla detay verilmeyen Robomartı, Martı mühendislerinin uzun soluklu çalışmalarının ürünü. Aynı Tesla Robotaxi hizmetinde olduğu gibi uygulama içerisinden çağrılıyor ve yolcuyu istediği noktaya bırakıyor.

    Paylaşılan videoda araç yakın mesafeden geliyor ve kapıları otomatik açılıyor. Daha sonra belirtilen noktaya doğru harekete geçiyor. Robomartı prototip aşamasını çoktan geçmiş zira yakın zamanda uygulama içerisinde seçeneklere eklenecek.

    Kompleks İstanbul trafiğinde bu araçların nasıl yol alacağı merak konusu. Diğer taraftan taksici esnafının Martı TAG ile yoğun bir mücadelesi var. Sık sık uygulamadan Martı TAG araçları çağırılarak polise ihbar ediliyor ve araç bağlatılıyor. Sosyal medyada artık Martı TAG sürücülerine ceza yazılamayacağına dair espriler yapılmaya başlandı.

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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