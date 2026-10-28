Tesla Robotaxi’ye yerli rakip Robomartı geliyor

Robomartı nedir?
Hakkında çok fazla detay verilmeyen Robomartı, Martı mühendislerinin uzun soluklu çalışmalarının ürünü. Aynı Tesla Robotaxi hizmetinde olduğu gibi uygulama içerisinden çağrılıyor ve yolcuyu istediği noktaya bırakıyor.
Paylaşılan videoda araç yakın mesafeden geliyor ve kapıları otomatik açılıyor. Daha sonra belirtilen noktaya doğru harekete geçiyor. Robomartı prototip aşamasını çoktan geçmiş zira yakın zamanda uygulama içerisinde seçeneklere eklenecek.
Kompleks İstanbul trafiğinde bu araçların nasıl yol alacağı merak konusu. Diğer taraftan taksici esnafının Martı TAG ile yoğun bir mücadelesi var. Sık sık uygulamadan Martı TAG araçları çağırılarak polise ihbar ediliyor ve araç bağlatılıyor. Sosyal medyada artık Martı TAG sürücülerine ceza yazılamayacağına dair espriler yapılmaya başlandı.
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