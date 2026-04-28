    İstanbul-Edirne arası hızlı tren hattında test sürüşleri başladı

    Yolculuk süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşleri başladı. Projenin ilk etabının 2026'da açılması planlanıyor.

    Türkiye’nin hızlı tren hattı Edirne’ye kadar uzanıyor. İstanbul’u Kapıkule’ye bağlayacak olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşleri başladı.

    Üç etaptan oluşan hızlı tren hattı tamamlandığında İstanbul’dan Edirne’ye yüksek hızlı yolcu trenleriyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürülecek.

    Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde saatte 200 kilometre hıza uygun olarak çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hatların montajı yapılıyor. Hem yolcu hem de yük taşımaya uygun hızlı tren ağı hazırlanıyor. Böylece yükler Türkiye’den Avrupa’ya daha hızlı şekilde ulaşacak.
    Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı. Bu hattın bir bölümünde test sürüşleri yapılmaya başlandı. Projenin sonraki aşamasında ise 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarında çalışmalar yürütülecek. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2026'da, hattın tamamının ise 2028'de tamamlanması planlanıyor.
