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    İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti açıldı: Yurt içi uçuşlar hızlanacak

    İstanbul Havalimanı’nda pist sayısı 6’ya yükseldi. Mevcut pistlerden farklı yöndeki bu pist, özellikle yurt içi uçuşlarda operasyonları hızlandıracak. Taksi ve havada bekleme süresi kısalacak.

    İstanbul Havalimanı 4. pisti açıldı: Yurt içi uçuşlar hızlanacak Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı’nın 890 milyon euro yatırımla tamamlanan 4. ana pisti bugün hizmete girdi. İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olan 4’üncü pist, özellikle yurt içi uçuşlarda taksi ve havada bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacak. Yan rüzgarlarda alternatif oluşturacak.

    Toplam pist sayısı 6'ya yükseldi

    İstanbul Havalimanı'nda Faz 2 kapsamındaki ilk yatırımlardan biri olan 4. ana pist ile birlikte havalimanındaki ana pist sayısı 4'e, 2 yedek pistle birlikte toplam pist sayısı ise 6'ya yükseldi. Mevcut üç ana pist Kuzey-Güney doğrultusunda hizmet verirken, yeni pist özellikle yan rüzgar ve hava koşullarının operasyonları olumsuz etkilediği zamanlarda alternatif kullanım imkanlarını artıracak. Hangar alanlarına yakın olan pist, genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız şekilde yürütülmesine imkan verecek.

    Dördüncü pist, havalimanının üçlü bağımsız operasyon altyapısına entegre edildi. Aynı anda üç pistten kalkış ve iniş yapılabiliyor. İlerleyen dönemde dörtlü bağımsız operasyon altyapısına geçilmesi planlanıyor.

    İstanbul Havalimanı 4. pisti açıldı: Yurt içi uçuşlar hızlanacak Tam Boyutta Gör

    İstanbul Havalimanı 4. pistin avantajları neler?

    Dördüncü pistin yolcular açısından en önemli katkılarından biri yurt içi uçuşlarda operasyon sürelerinin kısalması olacak. Uçakların pist ile apron arasındaki taksi süreleri önemli ölçüde azalacak.

    Uçakların kalkış öncesinde veya iniş sonrasında yerde daha kısa süre hareket etmesi, havada bekleme sürelerinin de azalmasına katkı sağlayacak. Özellikle yoğun saatlerde yaşanabilen pist sırası ve bekleme kaynaklı gecikmelerin azaltılması, uçuşların zamanında gerçekleşmesine de katkı sağlayacak.

    İstanbul Havalimanı 4. pisti açıldı: Yurt içi uçuşlar hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Pistin Doğu yönlü rotalarda sağladığı avantajın yanı sıra yan rüzgar koşullarında mevcut pistlerin kullanımında yaşanabilecek kısıtlamalara karşı alternatif oluşturacak.

    .Taksi ve havada bekleme sürelerinin azalması yalnızca uçuşların hızlanması açısından değil, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması açısından da önem taşıyor. Uçakların yerde daha kısa süre taksi yapması ve havada daha az beklemesi, motorların çalıştığı süreyi azaltarak yakıt tüketiminin düşürülmesine katkı sağlayacak.

    İstanbul Havalimanı, son dönemde kırdığı uçuş ve yolcu rekorlarıyla da öne çıkıyor. Havalimanı, 30 Ağustos 2026’da 1.787 uçuşla tüm zamanların günlük uçuş rekorunu kırarken, 16 Ağustos’ta 291 bin yolcuyla Türkiye ve Avrupa’nın günlük yolcu rekoruna ulaştı. Nisan 2025’te devreye alınan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu sayesinde ise aynı anda üç bağımsız pistten iniş ve kalkış yapılabilen Avrupa’daki ilk havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı 4. pistin öne çıkan özellikleri

    • Yatırım: 890 milyon euro
    • Uzunluk: 2.820 metre
    • Genişlik: 45 metre
    • Yön: Doğu-Batı
    • Farkı: İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu-Batı yönlü ana pisti
    • Toplam pist sayısı: 6
    • Ana pist sayısı: 4
    • Fayda sağlayacağı uçuşlar: Yurt içi ve Doğu yönlü rotalar, yan rüzgarlarda alternatif yön
    • Sağlayacağı Avantajlar: Daha kısa taksi ve havada bekleme süreleri, yakıt ve zaman tasarrufu, daha yüksek operasyonel esneklik
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