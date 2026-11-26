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Oynat İstanbul Havalimanı, yoğunluk ve yolcu sayısında Avrupa zirvesindeki yerini korudu. Açıklanan son verilere göre günlük ortalama 1379 uçuşla Madrid ve Londra'yı geride bırakan İstanbul Havalimanı, zirveye yerleşti. Eylül ayında 7,85 milyon yolcu ağırlayan tesis liderliğini sürdürürken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 778 uçuşla listede sekizinci sırada yer aldı. Öte yandan Sabiha Gökçen, yolcu sayısındaki yüzde 8,4'lük artışla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, 16-22 Kasım 2026 döneminde İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1.379 uçuş gerçekleştirdi. Bu performansla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını elde etti.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.291 uçuşla Madrid Barajas takip ederken Londra Heathrow 1.249 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. Amsterdam 1.246 uçuşla dördüncü, Paris Charles de Gaulle 1.226 uçuşla beşinci, Frankfurt ise 1.088 uçuşla altıncı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da günlük ortalama 778 uçuşla Avrupa'nın en yoğun sekizinci havalimanı olarak sıralamaya girdi.

İstanbul büyümede de zirvede

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İstanbul havalimanları, yolcu trafiğinde de Avrupa genelinde üst sıralarda yer alıyor. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayımlanan eylül ayı ve 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin trafik raporunda, iki havalimanının farklı kategorilerde öne çıktığı görüldü.

Eylül ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artıran İstanbul Havalimanı, 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en işlek havalimanı oldu. Londra Heathrow 7,18 milyon yolcuyla ikinci, Madrid 6,31 milyon yolcuyla üçüncü sırada yer aldı. Paris Charles de Gaulle 6,22 milyon, Amsterdam ise 6,21 milyon yolcuya hizmet verdi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı ise büyüme oranında Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren büyük havalimanları kategorisinde değerlendirilen Sabiha Gökçen, eylül ayında 4,79 milyon yolcu ağırlayarak yüzde 8,4 büyüme kaydetti. Böylece söz konusu kategoride Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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