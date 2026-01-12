İstanbul Havalimanı’nda pist güvenliği “yapay zeka” ile sağlanıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Kış şartlarının havacılık operasyonları üzerindeki olumsuz etkisini minimize etmek isteyen İstanbul Havalimanı, operasyonel süreçlerini "akıllı" sistemlere emanet etti. Bu sene ilk kez devreye alınan teknoloji sayesinde pist durumu yapay zeka tarafından takip ediliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın bu yıl devreye aldığı teknolojik sistemle pistler dijital platform üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametrelerin gerçek zamanlı olarak raporlanıyor.

Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İGA İstanbul Havalimanı, sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik verileri analiz ederek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskleri önceden tespit ediyor ve ekiplerin zamanında müdahale etmesini sağlıyor. Verilerin doğru ve güncel şekilde aktarılması için havalimanı çevresine kurulu dört meteoroloji istasyonundan veriler toplanıyor.

Gereksiz pist kapatmalarına son

Yeni sistem sayesinde pistin durumu sadece gözleme dayalı değil, sensörlerden gelen hassas verilere göre belirlendiği için operasyonel kesintiler en aza indiriliyor. Buzlanma ve don olayları henüz gerçekleşmeden, sistemin sunduğu öngörücü analizler sayesinde ekipler riskli bölgelere anında müdahale edebiliyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kış hazırlıkları hakkında şunları söyledi:

“Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nda, en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı, uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknoloji sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip; gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik; misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak.”

