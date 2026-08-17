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    İstanbul Havalimanı'ndan tarihi rekor: Avrupa'nın zirvesinde!

    Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını alan İstanbul Havalimanı, şimdi de bir günde Avrupa'nın  yolcu ve uçuş sayısı rekorunu kırdı. 290 bin yolcu ağırladı, bin 739 uçuş yapıldı.

    İstanbul Havalimanı'ndan tarihi rekor: Avrupa'nın zirvesinde! Tam Boyutta Gör
    16 Ağustos 2026 tarihinde Türk havacılık tarihinde önemli bir başarı elde edildi. İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın hem günlük yolcu hem de uçuş sayısında rekor kırdı.

    16 Ağustos Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda 290 bin 287 yolcuya hizmet verildi ve 1.739 uçuş gerçekleşti. Böylelikle Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısı elde edildi. Her geçen gün kapasitesini artıran İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın zirvesine yerleşti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Her geçen gün kendi rekorunu tazelemeye devam eden İstanbul Havalimanı’mız, havacılıktaki küresel merkez konumunu daha da güçlendiriyor” dedi.

    Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: İstanbul Havalimanı

    İstanbul Havalimanı’nın yükselişi yalnızca günlük rekorlarla sınırlı değil. İstanbul Havalimanı, Temmuz 2026’da 8,15 milyon yolcu ağırlayarak aynı dönemde 7,86 milyon yolcuyu ağırlayan Londra Heathrow Havalimanı’nı geçerek “Avrupa’nın en yoğun (işlek) havalimanı” oldu. Heathrow, 2023’ten bu yana elinde bulundurduğu bu unvanı İstanbul Havalimanı’na devretti. 

    Kapasite açısından da İstanbul Havalimanı Temmuz ayında Avrupa'nın zirvesindeydi. OAG verilerine göre havalimanı 4,69 milyon koltuk kapasitesiyle Avrupa'nın en yüksek kapasite sunan havalimanı olurken Heathrow 4,49 milyon koltukla ikinci sırada yer aldı.

    Mevcut altyapıda yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı, tüm etaplar tamamlandığında yıllık 200 milyon kapasiteye ulaşacak. İstanbul Havalimanı yalnızca Türkiye için değil uluslararası bağlantılar açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasındaki köprü görevi üstleniyor.

    İstanbul Havalimanı'nın son dönemde art arda yeni rekorlar kırarak, Avrupa'daki havacılık merkezleri arasında gösterilen Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt gibi havalimanlarını geçerek Avrupa'nın da en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri haline geldi.

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