78 araç aynı anda şarj olacak: İstanbul'un en büyük elektrikli araç şarj parkı

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Tam Boyutta Gör Güngören Belediyesi, İstanbul'un en büyük elektrikli araç şarj parkını hayata geçirmek için çalışmalarını başlattı. Merter E-5 garaj alanında kurulacak proje, geniş otopark kapasitesi, güneş enerjisiyle desteklenen altyapısı ve yüksek sayıda şarj noktasıyla dikkat çekiyor.

78 araç şarj olacak

Projeye göre Merter E-5 garaj alanında 107 araç kapasiteli bir otopark inşa edilecek. İlk etapta 75 otomobil ve 3 otobüs olmak üzere toplam 78 araç kapasiteli şarj altyapısı kurulacak. Elektrikli araç sayısındaki artışa bağlı olarak şarj kapasitesinin ilerleyen dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise enerji altyapısı olacak. Otoparkın üzeri tamamen güneş enerji panelleriyle kaplanacak ve burada üretilen elektrik doğrudan elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılacak. Böylece hem yenilenebilir enerji kullanımının artırılması hem de şebeke üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca proje kapsamında alanda kafeterya gibi dinlenme ve alışveriş odaklı ek hizmetler de bulunacak.

Türkiye'de yüksek kapasiteli şarj merkezlerinin sayısı son yıllarda artıyor. Geçtiğimiz aylarda Ilgaz'da hizmete giren elektrikli araç şarj kompleksi, 3,2 megavat kurulu güç ve 350 soket altyapısıyla öne çıkmıştı. Tesiste şu anda aynı anda 24 araca şarj hizmeti veriliyor.

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Ankara'daki Armada AVM Hub ise Eşarj tarafından işletiliyor. Tesiste 20 soket, 9 DC ve 2 AC şarj ünitesi ile aynı anda 20 araca hizmet sunulurken, toplam 1 MWh kurulu güce sahip bulunuyor.

Bolu Highway Outlet AVM’de ise toplamda 82 şarj ünitesi barınıyor. Burada Tesla, Trugo, Zes, Eşarj, Kalyon ve Astor gibi firmaların şarj istasyonları bulunuyor. Dolayısıyla Güngören Belediyesi’nin şarj parkı Türkiye’deki en büyük istasyonlardan birisi olacak.

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İstanbul'un en büyük elektrikli araç şarj parkı kuruluyor

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