İstanbul'un İçinde Doğa İle Başbaşa Bir Kent; Acarkent

İstanbul'un en nezih yaşam alanları arasında yer alan Acarkent, içerisinde sağladığı doğa ve nezih ortamı ile İstanbulluların gözdesidir. Çeşitli villa tipleri bulunan sitede, toplamda 1800 villa tipi yaşam alanı bulunup, gerek villaların kendi havuzları ve bahçelerinin olması ve gerekse de ortak yaşam alanlarının geniş, temiz ve bir çok etkinliğe sahip olmasından dolayı, huzurlu bir hayat isteyenler için tercih sebebidir.

12 Dakika'da Merkezdesiniz

Acarkent yapımı devam ederken, yapılan otobanlar ile artık İstanbul Levent'e sadece 12 dakika da ulaşım imkanı sağlamaktadır. Otantik bir yolu tercih etmek isteyenler için, ayrıca dağ yolları da bulunan sitenin, villaları da İstanbul'da sunduğu yaşam şartlarına göre gayet uygundur. En büyük gayrimenkul firmaları arasında yer alan Villavens gayrimenkul sayesinde bir çok farklı seçenek ile bütçenize uygun villa çözümlerini bulabilirsiniz.

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İstanbul'da daire gibi konut fiyatlarında ki artışın ciddi rakamlara ulaşmasından dolayı, farklı yaşam alanına yönelenler için Beykoz bölgesi ilk sırada yer alıyor. Sadece günümüz için değil, alacağınız konut ile bir ömür yaşam alanına sahip olacağınız, evinizin genişliği ile çocuklarınızın yaşam alanlarını kısıtlamadan doğanın güzellikleri ve günlük bol aktiviteleri ile zaman geçirmelerini sağlayacağınız, sadece bir konut değil tam anlamı ile bir yaşam alacağınız Acarkent, tüm tercihlerinizi ve yaşam şartlarınızı değiştirecek. Acarkent satılık villalar hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, bunun için www.villavens.com adresine girebilirsiniz.

Acarkent Villavens Gayrimenkul İle Yaşam Alanınızı Seçin

İstanbul'da her zaman ilgi çekici bir yer olan Acarkent, spor faaliyetleri için de oldukça ideal. Günlük sporunuzu rahatlıkla yapabileceğiniz ve spor sonrasında havuzunuzda spor amaçlı ya da eğlence için yüzebileceğiniz, yakıcı güneşin yanında doğası itibari ile temiz bir nefes alarak güneşlenebileceğiniz Acarkent için, sadece satılık değil ayrıca Acarkent kiralık villa seçenekleri de bulunuyor.

Acarkent Satılık ve Kiralık Villalar

Harika seçenekleri ile Villavens'in internet sitesinden villaları detaylı bir şekilde inceleyebilir ve gayrimenkul danışmanınız ile görüşerek, yaşam alanının tüm detaylarına da ulaşabilirsiniz.

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