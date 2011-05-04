İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için heyecan dolu bekleyiş sona ermek üzere. Pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi çalışmaları beş yıl önceye giden Bulldozer kod adlı mikroişlemci mimarisi ve bu mimariyi temel alan yeni nesil FX işlemcileri, AMD'nin resmi yol haritasına göre Haziran ayında yapılacak bir dizi etkinlik ile pazara sunulacak.

Mikroişlemci tasarımına yeni bir bakış açısı getiren Bulldozer mimarisi AMD adına büyük önem taşıyor. Intel'in Pentium 4 jenerasyonu karşısında Athlon işlemcileriyle üstünlük kuran ancak bu üstünlüğünü 2006'da çıkan Core 2 işlemci ailesiyle Intel'e bırakan ve bir daha tekrarlayamayan AMD için Bulldozer mimarisi tüm gidişatı değiştirebilir.

Bulldozer işlemci ailesiyle ilgili detaylara geçmeden önnce AMD'nin mevcut ürün gamını, Intel çözümleri karşısında nasıl konumlandırdığına bir göz atalım. Hemen yukarıda gördüğünüz tablo, fiyat ve performans verilerinden ziyade segment bazında hangi AMD işlemcisinin Intel'in hangi modeline denk geldiğini gösterir şekilde hazırlandığı anlaşılıyor.

İşte bu tablo Haziran ayı ile birlikte değişmeye başlayacak. Yüksek performans segmenti için Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerini hazırlayan AMD, giriş ve orta segmentte ise Phenom II işlemci mimarisinin (K10.5) 32nm üretim teknolojisine uyarlanmış versiyonu ve Radeon HD 6000 serisi GPU tasarımını birleştiren Fusion işlemcilerini sunacak.

Phenom işlemci ailesiyle endüstride ilk defa "doğal" dört çekirdekli tasarıma sahip işlemcilerini pazara sunan AMD, bir başka ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bulldozer mimarisi üzerine şekillenen FX serisi işlemcilerin dört ve altı çekirdekli versiyonlarıyla eş zamanlı olarak endüstride ilk defa 8 çekirdekli masaüstü işlemciler de pazara sunulacak.

AMD'nin FX-8110 ve FX-8130P olarak isimlendirdiği 8 çekirdekli yeni işlemciler, endüstride ilk oldukları gibi uzunca bir süre boyunca da 8 çekirdekli tek işlemci ailesini oluşturacaklar. Intel'in resmi yol haritasına göre ne zaman çıkacağı belli olmamakla birlikte en azından 2011 için 8 çekirdekli model planlaması olmadığını biliyoruz.

AMD yılın ikinci yarısına tamamiyle yenilenmiş bir ürün gamı ile girmeye hazırlanıyor. Üst segmentte Bulldozer tabanlı FX serisi işlemcilerle yer alacak firma, alt segmentlerde ise L1ano kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini sunacak ki A serisi altında lanse edilecek bu işlemcilerin, farklı grafik özelliklerine sahip çift ve dört çekirdekli versiyonları olacak.

L1ano kod adlı Fusion işlemcileri, mikroişlemci mimarisi açısından Phenom II'lere kıyasla ciddi farklar içermiyorlar. Husky kod adını taşıyan güncellenmiş tasarım, var olan Phenom II mimarisi üzerine bazı optimizasyonlar ve yeni üretim teknolojisine yönelik çeşitli güncellemeler getirirken, bunun doğrudan performans sıçraması yaratması pek beklenmiyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemcileri için genel detaylar uzun süredir biliniyor zaten. AMD geçtiğimiz Ağustos ayındaki Hot Chip Konferansı'nda ve Kasım ayında Finansal Analist etkinliğinde hem mimari hem de işlemcilere ait merak edilen kimi detayları açıklamıştı. Test sonuçlarına geçmeden önce kısa teknik özellikleri hatırlamakta fayda var.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri, ilk etapta dört farklı model ile pazara giriş yapacaklar. Bu modellerden ikisi 8 çekirdekli, biri altı çekirdekli ve biri de dört çekirdekli olacak. Üçü 95 Watt, en hızlı olanı ise 125 Watt TDP ile gelecek işlemciler yine modeline göre 4MB veya 8MB L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek içerecekler.

İşte AMD'nin yeni nesil işlemcileri için resmi performans tablosu. PCMark ve 3DMark skorları üzerine hazırlanan bu tablo genel olarak fikir verecek argümanı sunabilmekte. Bulldozer FX işlemcileri için 3DMark'tan ziyade PCMark sonuçlarına yoğunlaşmakta fayda var zira ekran kartı olarak AMD kendi sistemlerinde Radeon HD 6670, Intel cephesinde ise entegre grafik birimini kullandığı için kırmızı renkli bar için gerçek anlamda üzerinde değerlendirme yapılacak bir veri olmadığını söylemek gerekiyor.

Sadece PCMark sonuçları baz alındığında, tablodaki en hızlı işlemcinin 8 çekirdekli Bulldozer FX olduğunu görüyoruz. Zira dikkatli bakıldığında, AMD'nin yeni işlemcisini Core i7-2600K'nın biraz önünde konumlandırdığını görüyoruz. Peki AMD, karşılaştırma olarak neden Core i7-2600K'yı seçmiş olabilir? Bu noktada firma muhtemelen, Intel'in en yeni mikroişlemci mimarisinin en hızlı temsilcisi olarak Core i7-2600K'yı karşılaştırmaya almış olabilir ancak burada iki önemli detayın altını çizmekte fayda var.

Bu detaylardan ilki "Core i7-990X" faktörü. Westmere mimarisini temel alan yani Sandy Bridge öncesi mimarinin en güçlü üyesi olan 6 çekirdekli ve 12 izlekli Core i7-990X, Intel tarafından hala en hızlı işlemci olarak lanse ediliyor. Firmanın resmi dökümanına göre Core i7-990X, 4 çekirdekli ve 8 izlekli Core i7-2600K'dan farklı uygulamalarda %45'e varan oranda hızlı olmayı başarabiliyor. Öte yandan üçüncü çeyrek için Intel, 3.6GHz'de çalışan Core i7-995X modelini de kullanıma sunmayı planlıyor.

Üzerinde durulması gereken ikinci faktör ise Intel'in LGA2011 platformu. Sandy Bridge-E serisi işlemciler ve X79 yonga setinden oluşan platformun son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor. 15MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesiyle donatılan ve hız aşırtma odaklı özelliklerle gelecek olan dört ve altı çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerinin, Core i7-2600K ile kıyaslandığında %66'ya varan oranda daha hızlı olacakları ve ilk etapta çıkacak üç modelin ikisinin Extreme Edition serisine kıyasla daha alınabilir olacakları belirtiliyor.

PCMark ve 3DMark sonuçlarına göre AMD, FX işlemci ailesiyle Intel'in mevcut Sandy Bridge modellerini yakalamayı başaracak gibi görünüyor. Hatta çok çekirdek desteği sunan uygulamalarda artan çekirdek sayısı ve bellek kapasitesiyle birlikte mimari güncellemeler sayesinde dört çekirdekli Sandy Bridge'lere fark atması da söz konusu olabilir. Üstelik AMD fiyat anlamında da rekabetçi olacak gibi görünüyor zira AMD'nin dökümanlarına göre 700 dolar seviyesinden Bulldozer FX işlemcili sistemler toplanabilecek.

Görünen o ki AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle birlikte Intel cephesinde de bir takım değişiklikler olabilir zira 999$ seviyesinden sunulan 6 çekirdekli işlemciler için Core i7-2600K'nın sergilediği performans tehdit unsuru olmuştu. AMD'nin endüstrinin 8 çekirdekli ilk işlemcilerini agresif bir fiyatlandırma ile sunacak olması üst fiyat segmentteki işlemcilerin yenizden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyabilir zira altı çekirdekli tek bir işlemci fiyatına performans yeni nesil işlemcili sistem toplayabilmek ilginç bir tablo çıkaracak.

Bulldozer FX ailesi ile birlikte Fusion A serisi işlemcilerin performansına da kısaca değinelik. AMD'nin yeni Fusion işlemcilerinin en hızlısı Fusion A8-3550P olacak. PCMark sonuçlarındanda görülebileceği üzere Fusion işlemcileri, mimari açıdan Sandy Bridge tabanlı modeller karşısında rekabetçi olmaktan uzaklar. Ancak söz konusu entegre grafik performansı olduğunda işin rengi değişecek gibi görünüyor zira 400 paralel işlemcili Fusion A8-3550P, sınıfında benzersiz bir grafik ve video deneyimi vaad ediyor.

AMD'nin Fusion işlemcileri için planladığı önemli bir de sürprizi var; çoklu GPU desteği. Eğer arzu ederseniz, Fusion A8-3550P işlemcisinin entegre grafik birimini Radeon HD 6670 ile paralel çalıştırabileceksiniz. Bu sayede ortaya 880x paralel işlemcili güçlü bir grafik pakete çıkması beklenebilir. Sürücü sorunu ve çoklu GPU konfigürasyonu beklenen verimi sağladığı takdirde ciddi performans kazanımları olabilir üstelik AMD, Nvidia Optimus benzeri bir teknolojiyi de bu kurulum için ek unsur olarak pazara sunacak.