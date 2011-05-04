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İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları

8 yıl
86,1b
1
150
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için heyecan dolu bekleyiş sona ermek üzere. Pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi çalışmaları beş yıl önceye giden Bulldozer kod adlı mikroişlemci mimarisi ve bu mimariyi temel alan yeni nesil FX işlemcileri, AMD'nin resmi yol haritasına göre Haziran ayında yapılacak bir dizi etkinlik ile pazara sunulacak.

Mikroişlemci tasarımına yeni bir bakış açısı getiren Bulldozer mimarisi AMD adına büyük önem taşıyor. Intel'in Pentium 4 jenerasyonu karşısında Athlon işlemcileriyle üstünlük kuran ancak bu üstünlüğünü 2006'da çıkan Core 2 işlemci ailesiyle Intel'e bırakan ve bir daha tekrarlayamayan AMD için Bulldozer mimarisi tüm gidişatı değiştirebilir.

İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları
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Bulldozer işlemci ailesiyle ilgili detaylara geçmeden önnce AMD'nin mevcut ürün gamını, Intel çözümleri karşısında nasıl konumlandırdığına bir göz atalım. Hemen yukarıda gördüğünüz tablo, fiyat ve performans verilerinden ziyade segment bazında hangi AMD işlemcisinin Intel'in hangi modeline denk geldiğini gösterir şekilde hazırlandığı anlaşılıyor.

İşte bu tablo Haziran ayı ile birlikte değişmeye başlayacak. Yüksek performans segmenti için Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerini hazırlayan AMD, giriş ve orta segmentte ise Phenom II işlemci mimarisinin (K10.5) 32nm üretim teknolojisine uyarlanmış versiyonu ve Radeon HD 6000 serisi GPU tasarımını birleştiren Fusion işlemcilerini sunacak.

İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları
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Phenom işlemci ailesiyle endüstride ilk defa "doğal" dört çekirdekli tasarıma sahip işlemcilerini pazara sunan AMD, bir başka ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bulldozer mimarisi üzerine şekillenen FX serisi işlemcilerin dört ve altı çekirdekli versiyonlarıyla eş zamanlı olarak endüstride ilk defa 8 çekirdekli masaüstü işlemciler de pazara sunulacak.

AMD'nin FX-8110 ve FX-8130P olarak isimlendirdiği 8 çekirdekli yeni işlemciler, endüstride ilk oldukları gibi uzunca bir süre boyunca da 8 çekirdekli tek işlemci ailesini oluşturacaklar. Intel'in resmi yol haritasına göre ne zaman çıkacağı belli olmamakla birlikte en azından 2011 için 8 çekirdekli model planlaması olmadığını biliyoruz.

İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları
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AMD yılın ikinci yarısına tamamiyle yenilenmiş bir ürün gamı ile girmeye hazırlanıyor. Üst segmentte Bulldozer tabanlı FX serisi işlemcilerle yer alacak firma, alt segmentlerde ise L1ano kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini sunacak ki A serisi altında lanse edilecek bu işlemcilerin, farklı grafik özelliklerine sahip çift ve dört çekirdekli versiyonları olacak.

L1ano kod adlı Fusion işlemcileri, mikroişlemci mimarisi açısından Phenom II'lere kıyasla ciddi farklar içermiyorlar. Husky kod adını taşıyan güncellenmiş tasarım, var olan Phenom II mimarisi üzerine bazı optimizasyonlar ve yeni üretim teknolojisine yönelik çeşitli güncellemeler getirirken, bunun doğrudan performans sıçraması yaratması pek beklenmiyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemcileri için genel detaylar uzun süredir biliniyor zaten. AMD geçtiğimiz Ağustos ayındaki Hot Chip Konferansı'nda ve Kasım ayında Finansal Analist etkinliğinde hem mimari hem de işlemcilere ait merak edilen kimi detayları açıklamıştı. Test sonuçlarına geçmeden önce kısa teknik özellikleri hatırlamakta fayda var.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri, ilk etapta dört farklı model ile pazara giriş yapacaklar. Bu modellerden ikisi 8 çekirdekli, biri altı çekirdekli ve biri de dört çekirdekli olacak. Üçü 95 Watt, en hızlı olanı ise 125 Watt TDP ile gelecek işlemciler yine modeline göre 4MB veya 8MB L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek içerecekler.

İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları
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İşte AMD'nin yeni nesil işlemcileri için resmi performans tablosu. PCMark ve 3DMark skorları üzerine hazırlanan bu tablo genel olarak fikir verecek argümanı sunabilmekte. Bulldozer FX işlemcileri için 3DMark'tan ziyade PCMark sonuçlarına yoğunlaşmakta fayda var zira ekran kartı olarak AMD kendi sistemlerinde Radeon HD 6670, Intel cephesinde ise entegre grafik birimini kullandığı için kırmızı renkli bar için gerçek anlamda üzerinde değerlendirme yapılacak bir veri olmadığını söylemek gerekiyor.

Sadece PCMark sonuçları baz alındığında, tablodaki en hızlı işlemcinin 8 çekirdekli Bulldozer FX olduğunu görüyoruz. Zira dikkatli bakıldığında, AMD'nin yeni işlemcisini Core i7-2600K'nın biraz önünde konumlandırdığını görüyoruz. Peki AMD, karşılaştırma olarak neden Core i7-2600K'yı seçmiş olabilir? Bu noktada firma muhtemelen, Intel'in en yeni mikroişlemci mimarisinin en hızlı temsilcisi olarak Core i7-2600K'yı karşılaştırmaya almış olabilir ancak burada iki önemli detayın altını çizmekte fayda var.

İşte AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi için test sonuçları
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Bu detaylardan ilki "Core i7-990X" faktörü. Westmere mimarisini temel alan yani Sandy Bridge öncesi mimarinin en güçlü üyesi olan 6 çekirdekli ve 12 izlekli Core i7-990X, Intel tarafından hala en hızlı işlemci olarak lanse ediliyor. Firmanın resmi dökümanına göre Core i7-990X, 4 çekirdekli ve 8 izlekli Core i7-2600K'dan farklı uygulamalarda %45'e varan oranda hızlı olmayı başarabiliyor. Öte yandan üçüncü çeyrek için Intel, 3.6GHz'de çalışan Core i7-995X modelini de kullanıma sunmayı planlıyor.

Üzerinde durulması gereken ikinci faktör ise Intel'in LGA2011 platformu. Sandy Bridge-E serisi işlemciler ve X79 yonga setinden oluşan platformun son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor. 15MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesiyle donatılan ve hız aşırtma odaklı özelliklerle gelecek olan dört ve altı çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerinin, Core i7-2600K ile kıyaslandığında %66'ya varan oranda daha hızlı olacakları ve ilk etapta çıkacak üç modelin ikisinin Extreme Edition serisine kıyasla daha alınabilir olacakları belirtiliyor.

PCMark ve 3DMark sonuçlarına göre AMD, FX işlemci ailesiyle Intel'in mevcut Sandy Bridge modellerini yakalamayı başaracak gibi görünüyor. Hatta çok çekirdek desteği sunan uygulamalarda artan çekirdek sayısı ve bellek kapasitesiyle birlikte mimari güncellemeler sayesinde dört çekirdekli Sandy Bridge'lere fark atması da söz konusu olabilir. Üstelik AMD fiyat anlamında da rekabetçi olacak gibi görünüyor zira AMD'nin dökümanlarına göre 700 dolar seviyesinden Bulldozer FX işlemcili sistemler toplanabilecek.

Görünen o ki AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle birlikte Intel cephesinde de bir takım değişiklikler olabilir zira 999$ seviyesinden sunulan 6 çekirdekli işlemciler için Core i7-2600K'nın sergilediği performans tehdit unsuru olmuştu. AMD'nin endüstrinin 8 çekirdekli ilk işlemcilerini agresif bir fiyatlandırma ile sunacak olması üst fiyat segmentteki işlemcilerin yenizden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyabilir zira altı çekirdekli tek bir işlemci fiyatına performans yeni nesil işlemcili sistem toplayabilmek ilginç bir tablo çıkaracak.

Bulldozer FX ailesi ile birlikte Fusion A serisi işlemcilerin performansına da kısaca değinelik. AMD'nin yeni Fusion işlemcilerinin en hızlısı Fusion A8-3550P olacak. PCMark sonuçlarındanda görülebileceği üzere Fusion işlemcileri, mimari açıdan Sandy Bridge tabanlı modeller karşısında rekabetçi olmaktan uzaklar. Ancak söz konusu entegre grafik performansı olduğunda işin rengi değişecek gibi görünüyor zira 400 paralel işlemcili Fusion A8-3550P, sınıfında benzersiz bir grafik ve video deneyimi vaad ediyor.

AMD'nin Fusion işlemcileri için planladığı önemli bir de sürprizi var; çoklu GPU desteği. Eğer arzu ederseniz, Fusion A8-3550P işlemcisinin entegre grafik birimini Radeon HD 6670 ile paralel çalıştırabileceksiniz. Bu sayede ortaya 880x paralel işlemcili güçlü bir grafik pakete çıkması beklenebilir. Sürücü sorunu ve çoklu GPU konfigürasyonu beklenen verimi sağladığı takdirde ciddi performans kazanımları olabilir üstelik AMD, Nvidia Optimus benzeri bir teknolojiyi de bu kurulum için ek unsur olarak pazara sunacak.


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manyakurt 8 yıl en beğenilen
Bence sahip olduğu ar-ge, kaynak, bilgi paylaşımı göze alındığında ve intel ile kıyaslandığında çok iyi bir başarı diyebilirim. Tamam belki sandy bridge'leri çok az geçiyor, yada az gerisinde kalıyor. Belki intelin son serisine kafa tutamıyor. Kimin umrunda ! Sen bu kadar kıtlıkta, karşında ülke gibi bir firma varken, kafa tutacak teknolojiyi 2/3 fiyatına sunabiliyorsan, helal olsun sana.
Bence sahip olduğu ar-ge, kaynak, bilgi paylaşımı göze alındığında ve intel ile kıyaslandığında çok iyi bir başarı diyebilirim. Tamam belki sandy bridge'leri ço...
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Towarscke 8 yıl
"AMD'nin dökümanlarına göre 700 dolar seviyesinden Bulldozer FX işlemcili sistemler toplanabilecek."
su cumleyi gordukten sonra "tamam" dedim..
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beytekin45 8 yıl
AMD İntel'i yakalamış yada yakalayamamış; konu bundan ziyade fiyatlandırma. Buldozer rekabeti kızıştırırsa süper olur.
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KhAnS- 4 yıl fx57
sen hakkattende allahın intelcisisin.neyi ihma etmeyi çalışıyorsunuz. neyi bu kadar srar etmeye çalışıyorsunuz bende onu anlayamadım herkes lafınızda core serisi 2006 çıktığında 1 liderliğini sürdürmeye başlamımış. bu nasıl bir saçmalık. şunu kafana sok hiç zaman core serisi 2006 da Athlon ları kesinlikle geçemedi phenomları geçemedi core serisini Pentium serisinde hiç bir farkı yoktu hatta Pentium core dan daha iyidi sadece i7 ler athlonları phenomları zar zor devir sadece şimdiki AMD FX serisi i7 lerle berabere gidiyor ikiside hayla birini deviremedi.
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oem84 6 yıl
Amanin zombi trol
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00000000010e 6 yıl
AMD HER ZAMAN İNTELDEN ÜSTÜN,TEK BİR KONU HARİÇ:REKLAM VE KAZIK ATMA HARİÇ. BU KONUDU AMD İNTELLE YARIŞAMAZ.İNTELİN REKLAM, KAZIK ATMA DIŞINDA BİR BAŞARISI YOK.
BEN 2007 DE PHENOM X4 ALDIM O ZAMAN core 2 quad extreme'DEN DAHA İYİYDİ VE UCUZDU ŞİMDİ DE FX'LER İ7'LERDEN İYİ VE DAHA UCUZ.
HEMDE AMD GRAFİK VE VİDEO KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR VE ÖZELLİKLE AMD İŞLEMCİ , AMD EKRAN KARTI UYUMU İLE BUNU DAHA DA ARTIRIYORKEN
AMA NEDENSE İNSANLAR DAHA İYİSİNİ DAHA UCUZU ALMAK VARKEN KAZIK YEDİKLERİ İÇİN GURURLANIP KAZIK YEMİYEN AKLI BAŞINDA FAYDA-MALİYET HESABI YAPABİLEN ARKADAŞLARI VE AMD'Yİ BEĞENMİYORLAR. SİZ SİZ OLUN ZATEN YABANCI FİRMALARIN BİZİ TEKNOLOJİ MANYAĞI, SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ YENİLEMEMİZİ İSTEMELERİNE KARŞI KOYUN DAHA UCUZ VE KALİTELİ OLAN AMD İŞLEMCİLERİNİ ALIN.
ÖRNEĞİN: 4 GB DDR3 1600 MHz BİR BELLEĞİ MARKALI DİYE 60 TL VERİP 30 TL'YE AYNI ÖZELLİKTE BELLEK VARKEN TERCİH ETMEYİN İKİSİ AYNI İŞİ GÖRECEK VE SİZ FARKI HİSSETMEYECEKSİNİZ.
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yukcell88 7 yıl
Ne yapıyorsunuz ben anlayamadım? Nedir bu kadar pc çılgını olmanıza sebep diyemeyeceğim, ama kalkıp da intel ile yarışmanın alemi ne? Otomobil değil ki bu... Sizin işinizi gördükten sonra phenom II X6 olsa ne olur i7 olsa ne olur Bulldozer olsa ne olur... Lütfen işi fanatikliğe dökmeyin arkadaşlar, hanginizin cebine intel veya amd para koyuyor da onun çığırtkanlığını yapıyorsunuz??? Koyuyorsa bize de söyleyin de işlemcilerimiz bari bedavaya gelsin...
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eulogy 7 yıl

İşlemci üzerinde gereksiz bir yarış var...

Çoğu işlem için ;

intelin en üst işlemcisi + hdd < Aynı fiyata (intelin orta seviye işlemcisi + ssd (hangi fiyatı belirlerseniz belirleyin bu böyle )



Yani artık şu hdd olayının tartışılması lazım, gerçekten gereksiz kılıyor işlemci tartışmasını.
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ThbrK 7 yıl
ben 2012 de 775 pini bırakıp bulldozer 2 ye geçiçem.Birde bence amd inteli taklit yoluna gitmemeli,daha iyisini geliştirmeli
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aydinpurcek 7 yıl

bjk_th1903
ben 2012 de 775 pini bırakıp bulldozer 2 ye geçiçem.Birde bence amd inteli taklit yoluna gitmemeli,daha iyisini geliştirmeli

Taklit maklit hocam boswer varsin aynisi olsun amd olmasa yandikki ne yandik ... İntel tekelinde bayılırdık mangırları :) cok sukur amd varki rekabet oluyo, ucuz ucuz aliyoz amd leri yaşasın f/p :)
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_dideban_ 7 yıl
Ben Fx serisinden intel ile rekabet olacağı için değilde,kendi içinde phenom 2 serisiyle olacak rekabeti merak ediyorum.Eğer FX serisi sayesinde phenom x6 1100t iyice ucuzlayacaksa istediğimi almış olacağım.Intel ile girdiği rekabet beni hiç ilgilendirmiyor.
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Guest-BADE5B8A0 8 yıl
i7 den daha ucuz olursa intel e call gibi gelir valla :D
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cagancelik 8 yıl
Göründüğü üzre AMD'nin tek kozu 8 çekirdekli FX ve o da 1155pin 2600K ile eşdeğer. E iyi de 1155p 2600K Intel'in "mainstream performance" (orta sınıf) olarak nitelendirdiği bir işlemci. Soket 2011 ve 6 çekirdekli 12 izlekli Sandy Bridge işlemciler (hatta onu da geçtim 22nm Ivy Bridge???) gelince AMD Buulldozer'in 100'er, 200'er Mhz hızını artırıp piyasaya bir üst model olarak sürmesi işe yarayaacak mı? tartışılır...
Bulldozer'i başarı sayıp, AMD eski günlerine geri döndü demek oldukça subjektif bir açıklama olur.Zira tablo hala aynı:
Intel performans bakımından önde ve bunu fiyatları şişirmek için bahane olarak kullanıyor. AMD ise daha yavaş ve bu performans açığını düşük fiyatlandırmayla kapatmaya çalışıyor. İşte bugün süregelen tablo 2011'de de devam edeceğe benziyor.
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soar.kerrigan 8 yıl

cagancelik

Göründüğü üzre AMD'nin tek kozu 8 çekirdekli FX ve o da 1155pin 2600K ile eşdeğer. E iyi de 1155p 2600K Intel'in "mainstream performance" (orta sınıf) olarak nitelendirdiği bir işlemci. Soket 2011 ve 6 çekirdekli 12 izlekli Sandy Bridge işlemciler (hatta onu da geçtim 22nm Ivy Bridge???) gelince AMD Buulldozer'in 100'er, 200'er Mhz hızını artırıp piyasaya bir üst model olarak sürmesi işe yarayaacak mı? tartışılır...

Bulldozer'i başarı sayıp, AMD eski günlerine geri döndü demek oldukça subjektif bir açıklama olur.Zira tablo hala aynı:

Intel performans bakımından önde ve bunu fiyatları şişirmek için bahane olarak kullanıyor. AMD ise daha yavaş ve bu performans açığını düşük fiyatlandırmayla kapatmaya çalışıyor. İşte bugün süregelen tablo 2011'de de devam edeceğe benziyor.


amd üst sınıf çıkarmıyor.
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Teknomarks 8 yıl
Böyle bir bilgisayarı toplayıp üzerinden para kazanmicaksam gereksiz bir yatırım bence.Q6600 işlemciyle bugune kadar herhangi bir sıkıntım olmadı.İstediğim herşeyi yaptım.Şahsen gereksiz bir yatırım...
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zultaran 8 yıl
nasıl 1000 dolarlık işlemci hedefinde değil öyle bir yorum yapıyorsun ki,yazdığı okuyan seni AMD ceo'su sanır...fx işlemci olarak çıkarttığı işlemci intelin exteme serisi işlemcilerini hedef almıyor...i7 950'yi hedef almıyor ..'we will be back'' sloganı ile çıkan bir işlemci fx57 tarzı bir işlemci olacaktır yani öyle f/p oranıyla x6 gibi bir işlemci beklememek lazım...en azından fx8000 için...şöyle birşey yapsa çok ses getirebilirdi fx4000 2600k'ya konumlandırılabilseydi herkes tamam diyecekti,farklı bir mimari kullanınca millete varda anlat..bence AMD çekirdek ve mimari konusunda biraz hata yapmış gibi görünüyor teknolojik olrak değil
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soar.kerrigan 8 yıl

zultaran

nasıl 1000 dolarlık işlemci hedefinde değil öyle bir yorum yapıyorsun ki,yazdığı okuyan seni AMD ceo'su sanır...fx işlemci olarak çıkarttığı işlemci intelin exteme serisi işlemcilerini hedef almıyor...i7 950'yi hedef almıyor ..'we will be back'' sloganı ile çıkan bir işlemci fx57 tarzı bir işlemci olacaktır yani öyle f/p oranıyla x6 gibi bir işlemci beklememek lazım...en azından fx8000 için...şöyle birşey yapsa çok ses getirebilirdi fx4000 2600k'ya konumlandırılabilseydi herkes tamam diyecekti,farklı bir mimari kullanınca millete varda anlat..bence AMD çekirdek ve mimari konusunda biraz hata yapmış gibi görünüyor teknolojik olrak değil


ben karşılaştırma yapmadım.
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