ATi Catalyst 10.8 sürücüsü, uzun zamandır beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için önemli ipuçları verdi. AMD tarafından DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı ailesi olarak Ekim ayında lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak GPU'ların kod adları, yeni sürücüyle birlikte gün ışığına çıktı. Şu an için hangi grafik yongasının hangi segment için hazırlandığı resmi olarak açıklanmış olmasa da AMD'nin kod adlı stratejisini dikkate aldığımızda sonu XT ile biten GPU'ların Pro ile biten GPU'lardan daha performanslı olduğunu, isimlendirmesinde GL yer alan GPU'ların FireGL serisi profesyonel grafik kartları için hazırlandığını ve yine isimlendirmesinde Gemini olan varyasyonların da çift GPU'lu modellerde kullanılabileceği ihtimalinden söz edebiliriz.

İşte ATi Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak GPU'ların kod adları;

223,CAYMAN GL XT (6700),NI CAYMAN

224,CAYMAN GL XT (6701),NI CAYMAN

225,CAYMAN GL XT (6702),NI CAYMAN

226,CAYMAN GL XT (6703),NI CAYMAN

227,CAYMAN GL PRO (6704),NI CAYMAN

228,CAYMAN GL PRO (6705),NI CAYMAN

229,CAYMAN GL (6706),NI CAYMAN

230,CAYMAN GL LE (6707),NI CAYMAN

231,CAYMAN GL (6708),NI CAYMAN

232,CAYMAN GL (6709),NI CAYMAN

233,CAYMAN XT (6718),NI CAYMAN

234,CAYMAN PRO (6719),NI CAYMAN

235,ANTILLES PRO (671C),NI CAYMAN

236,ANTILLES XT (671D),NI CAYMAN

237,BLACKCOMB XT/PRO (6720),NI BLACKCOMB

238,BLACKCOMB LP (6721),NI BLACKCOMB

239,BLACKCOMB XT/PRO Gemini (6724),NI BLACKCOMB

240,BLACKCOMB LP Gemini (6725),NI BLACKCOMB

241,BARTS GL XT (6728),NI BARTS

242,BARTS GL PRO (6729),NI BARTS

243,BARTS XT (6738),NI BARTS

244,BARTS PRO (6739),NI BARTS

245,WHISTLER XT (6740),NI WHISTLER

246,WHISTLER PRO/LP (6741),NI WHISTLER

247,WHISTLER XT/PRO Gemini (6744),NI WHISTLER

248,WHISTLER LP Gemini (6745),NI WHISTLER

249,ONEGA (6750),NI TURKS

250,TURKS XT (6758),NI TURKS

251,TURKS PRO (6759),NI TURKS

252,SEYMOUR XT/PRO (6760),NI SEYMOUR

253,SEYMOUR LP (6761),NI SEYMOUR

254,SEYMOUR XT/PRO Gemini (6764),NI SEYMOUR

255,SEYMOUR LP Gemini (6765),NI SEYMOUR

256,CAICOS GL PRO (6768),NI CAICOS

257,CASPIAN PRO (6770),NI CAICOS

258,CAICOS PRO (6779),NI CAICOS