ATi Catalyst 10.8 sürücüsü, uzun zamandır beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartları için önemli ipuçları verdi. AMD tarafından DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı ailesi olarak Ekim ayında lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak GPU'ların kod adları, yeni sürücüyle birlikte gün ışığına çıktı. Şu an için hangi grafik yongasının hangi segment için hazırlandığı resmi olarak açıklanmış olmasa da AMD'nin kod adlı stratejisini dikkate aldığımızda sonu XT ile biten GPU'ların Pro ile biten GPU'lardan daha performanslı olduğunu, isimlendirmesinde GL yer alan GPU'ların FireGL serisi profesyonel grafik kartları için hazırlandığını ve yine isimlendirmesinde Gemini olan varyasyonların da çift GPU'lu modellerde kullanılabileceği ihtimalinden söz edebiliriz.
İşte ATi Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak GPU'ların kod adları;
223,CAYMAN GL XT (6700),NI CAYMAN
224,CAYMAN GL XT (6701),NI CAYMAN
225,CAYMAN GL XT (6702),NI CAYMAN
226,CAYMAN GL XT (6703),NI CAYMAN
227,CAYMAN GL PRO (6704),NI CAYMAN
228,CAYMAN GL PRO (6705),NI CAYMAN
229,CAYMAN GL (6706),NI CAYMAN
230,CAYMAN GL LE (6707),NI CAYMAN
231,CAYMAN GL (6708),NI CAYMAN
232,CAYMAN GL (6709),NI CAYMAN
233,CAYMAN XT (6718),NI CAYMAN
234,CAYMAN PRO (6719),NI CAYMAN
235,ANTILLES PRO (671C),NI CAYMAN
236,ANTILLES XT (671D),NI CAYMAN
237,BLACKCOMB XT/PRO (6720),NI BLACKCOMB
238,BLACKCOMB LP (6721),NI BLACKCOMB
239,BLACKCOMB XT/PRO Gemini (6724),NI BLACKCOMB
240,BLACKCOMB LP Gemini (6725),NI BLACKCOMB
241,BARTS GL XT (6728),NI BARTS
242,BARTS GL PRO (6729),NI BARTS
243,BARTS XT (6738),NI BARTS
244,BARTS PRO (6739),NI BARTS
245,WHISTLER XT (6740),NI WHISTLER
246,WHISTLER PRO/LP (6741),NI WHISTLER
247,WHISTLER XT/PRO Gemini (6744),NI WHISTLER
248,WHISTLER LP Gemini (6745),NI WHISTLER
249,ONEGA (6750),NI TURKS
250,TURKS XT (6758),NI TURKS
251,TURKS PRO (6759),NI TURKS
252,SEYMOUR XT/PRO (6760),NI SEYMOUR
253,SEYMOUR LP (6761),NI SEYMOUR
254,SEYMOUR XT/PRO Gemini (6764),NI SEYMOUR
255,SEYMOUR LP Gemini (6765),NI SEYMOUR
256,CAICOS GL PRO (6768),NI CAICOS
257,CASPIAN PRO (6770),NI CAICOS
258,CAICOS PRO (6779),NI CAICOS
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Yeni mimari mart-nisan gibi gelir diye düşünüyorum..
inan bana hiçbir firma daha az transistörle daha fazla iş yapan bi mimarisi varken eski bi mimari kulanmaz,maliyeti düşürmek ve karşılığında karı artırmak varken niye eski mimari kulansınlarki?
Evet Northern Islands serisi. Bir önceki seride de tüm kod adların başında EG yani Evergreen vardı. (HD 5000 serisinde)
Merak ediyorum bunun sonu nereye kadar gidecek?
Malesef sonu yok hocam. Daha fusion var sırada...