İşte HTC'nin yeni aksiyon kamerası

HTC önümüzdeki ayın 8’inde, New York’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz organizasyon kapsamında, Tayvan merkezli firmanın yeni nesil ürünlerini görücüye çıkartması bekleniyor. Akıllı telefon tarafında HTC One M8 Eye modelinin anons edilmesi beklenirken, sürpriz duyuru olarak HTC’nin aksiyon kamerasını da göreceğiz.

GoPro’ya rakip olmaya hazırlanan HTC, yüksek görüntü sunan ama aynı zamanda akıllı telefonları ile ileri seviye entegre olabilen aksesuar zengini bir kamera ile karşımıza çıkacak. İsminin “Re Camera” olması beklenne yeni kamera için HTC, bir de tanıtım videosu yayınladı. Görüntülerin yeni kamera ile çekildiğini düşünürsek, görüntü kalitesinin son derece rekabetçi olacağını söyleyebiliriz.

Sızdırılan bazı fotoğraflara göre aynı zamanda başta çanta askısı olmak üzere değişik aksesuarlar ile birlikte gelecek olan kamera, form faktör olarak GoPro’dan ziyade silindir şeklinde Contour kameralara yakın bir silüet çizecek gibi görünüyor. Suya, toza ve darbeye karşı korumalı olan kamera, aynı zamanda Slow-Motion video kayıt yeteneğine de sahip olacak.

Akıllı telefon tarafındaki yenilik olan One M8 Eye ise, iyileştirilmiş donanım ve yenilenen kamera özellikleriyle gelecek. Eğer iddia edilenler doğru ise 13MP çözünürlüğünde UltraPixel kameraya sahip olan ve ön kamerası daha yüksek çözünürlük sunan amiral gemi bir telefon ile karşılaşabiliriz. Meraklı bekleyiş başladı, 8 Ekim tarihinde gözler New York’ta yapılacak etkinlikte olacak.



