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İşte HTC'nin yeni aksiyon kamerası

4 yıl
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte HTC'nin yeni aksiyon kamerası
HTC önümüzdeki ayın 8’inde, New York’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz organizasyon kapsamında, Tayvan merkezli firmanın yeni nesil ürünlerini görücüye çıkartması bekleniyor. Akıllı telefon tarafında HTC One M8 Eye modelinin anons edilmesi beklenirken, sürpriz duyuru olarak HTC’nin aksiyon kamerasını da göreceğiz.
GoPro’ya rakip olmaya hazırlanan HTC, yüksek görüntü sunan ama aynı zamanda akıllı telefonları ile ileri seviye entegre olabilen aksesuar zengini bir kamera ile karşımıza çıkacak. İsminin “Re Camera” olması beklenne yeni kamera için HTC, bir de tanıtım videosu yayınladı. Görüntülerin yeni kamera ile çekildiğini düşünürsek, görüntü kalitesinin son derece rekabetçi olacağını söyleyebiliriz.
Sızdırılan bazı fotoğraflara göre aynı zamanda başta çanta askısı olmak üzere değişik aksesuarlar ile birlikte gelecek olan kamera, form faktör olarak GoPro’dan ziyade silindir şeklinde Contour kameralara yakın bir silüet çizecek gibi görünüyor. Suya, toza ve darbeye karşı korumalı olan kamera, aynı zamanda Slow-Motion video kayıt yeteneğine de sahip olacak.
Akıllı telefon tarafındaki yenilik olan One M8 Eye ise, iyileştirilmiş donanım ve yenilenen kamera özellikleriyle gelecek. Eğer iddia edilenler doğru ise 13MP çözünürlüğünde UltraPixel kameraya sahip olan ve ön kamerası daha yüksek çözünürlük sunan amiral gemi bir telefon ile karşılaşabiliriz. Meraklı bekleyiş başladı, 8 Ekim tarihinde gözler New York’ta yapılacak etkinlikte olacak. 


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*siteci* 4 yıl
13 ultrapiksel ne demek arkadaşlar?? 2 mikron piksel boyutuyla 13 megapiksel görüntü oluşturabilecek bir sensörü telefona nasıl yerleştirecekler?
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Donanım Rehberi 4 yıl
HTC de inanılmaz bir beklenti var süper değil astronomik bir tasarım,konsept var 1 tane internette + en az 8ultrapixel duo kamera 2k ekran ve sadece su geçirmezlik gelsin 1,5 sene rahat satar KESİNLİKLE SUPER LCD 3 e devam belki Super LCD 4 olabilir ama (batacak felan denmesinin sebebi mason değilde ondan illumunati den eser yok ama bu sizi yanıltmasın hiç bir kesinlikte yok, lg ye felan ips ye para vermesin Super LCD 3 zaten SÜPER çünkü lg mason işaretleri bol)eski windows işletim sistemlilerde varmış sanırsam mason işaretleri dahada googleden başka yok
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Bl00dyHell 4 yıl
13MP UltraPixel güzel olur, ayrıca aksiyon kamerası tarafında GoPro'ya rakip olabilirler umarım. Fakat kameranın tasarımı boruya benziyor
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_bluescream_ 4 yıl
boşverin 13mp yi falan fps den haber verin, yoksa 1080 30 fps çektikten sonra
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mustafas42 4 yıl
Ben kendi adıma sabırsızlıkla bekliyorum ozelikle kamerasının duzeltilmesini rem miktarının artırılmasını ve işlemcisinin degişmesi ile htc one m8 tasarımıda birleşince tam istedigim gibi bir telefon olacak tabii bunlar benim hayalim htc tutupta dandik bir kasa ve sadece kamerayı degiştirip bir telefon cıkarırsa bu sene telefon alamayacagım sanırm demektir. İphoen 6 huzran oldu egilen bukulen bir telefon z3 Turkye gelmeyecek artık bunu anladım en azından z4 tanıtılana kadar z3 getirmeyecekler, G3 un catlayan patlayan kasasını gorunce hangi telefonu alacagız anlamadım gitti..
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TearsForFears 4 yıl
Daha kaslı donanım daha güzel tasarım daha iyi bataryayla gelirse m8 çok iyi olur.Htc logosu boşluğu kaldırılmalı kamera en az 13 mp olmalı varsın ultra piksel olamasın.Donanım olarakta standartı yakalarsa tamamdır.Nedir bu standart 3 gb ram 1080p 801ac veya 2k 805 kullanılmalı.Bataryası yükselmeli 2600 mah vardı z3c ile aynı mah batarya olmamalı rahat 3000'e yükselmeli.
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TIGERSHARK 4 yıl
aksiyon kameraları (goprohero3 black,Lumix ft3)kullanmış biri olarak bundan bir cacık olmaz diyorum o görüntüleri sıradan bir su geçirmeyen telefon yada kamera ile'de çekebilirsiniz.
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bwhiteshark 4 yıl
snapdragon 805, 13 mp ultrapixel olursa tadından yenmez
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Captain_Ivy 4 yıl
Deniz altı geldi aklıma
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ezimuse 4 yıl
Su borusu dirseği gibi duruyor :D
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frostburn 4 yıl
Daha iyi kameralı ve su geçirmeyen bir m8 modeli gelirse gol olur , almak için sıraya girerim.
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