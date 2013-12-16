İşte Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu : Huawei Honor 3X

Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı gerçek 8 çekirdekli MediaTek MT6592 yongasetini taşıyan yeni Honor akıllı telefonu nihayet resmen lanse edildi.





Beklenenin aksine model Honor 3X şeklinde bir isimlendirme ile gelirken, yanında uygun fiyatlı başka bir model daha getiriyor.





Huawei Honor 3X rakip amiral gemi modeli akıllı telefonlar kadar üst seviye donanım özellikleri taşımıyor. En başta 5.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlüğe yer verildiğini not düşelim. Zira Huawei, Full HD ekran tercihinin enerji tüketimini yüzde 20 artırması nedeniyle bundan kaçındıklarını belirtiyor.





1.7GHz saat hızında çalışan MT6592 Cortex-A7 tabanlı 8 adet çekirdek barındırırken, aynı performans seviyesinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden hem daha serin hem de daha az güç tüketen bir yapıda olmayı başarabiliyor.





MT6592 beraberinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen ve 700MHz saat hızında çalışan Mali-450 grafik birimini getiriyor. Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafik birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da grafik birimi için mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor.





Cihazda bunun yanında 13MP çözünürlükte f/2.2 aralıklı arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android işletim sistemi, 2GB RAM, çift SIM desteği, 3000mAh batarya, çift mikrofon, DTS ses desteği şeklinde özellikler bulunuyor.





Çinli tüketiciler bu 8 çekirdekli Huawei modeline 280$ gibi bir fiyat etiketi ile sahip olabilecek. Cihazın Çin ve global çıkış tarihi henüz belirlenmiş değil.





Diğer uygun fiyatlı model ise Huawei Honor 3C adını taşıyor. Modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran kullanılırken, güç tarafı 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli ve Cortex-A7 tabanlı MT6582 yongasetine emanet edilmiş.





Modelde 2GB RAM, Sony üretimi 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh batarya, 2GB RAM, çift SIM desteği, microSD yuvası, çift mikrofon, 1GB/2GB dahili bellek şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 1GB kapasiteli versiyonu 130$ iken, 2GB kapasiteli versiyon ise 160$ fiyat etiketine sahip. Model yarın Çin'de ön satışa sunuluyor.







