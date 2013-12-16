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İşte Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu : Huawei Honor 3X

5 yıl
9,9b
1
179
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İşte Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu : Huawei Honor 3X
Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı gerçek 8 çekirdekli MediaTek MT6592 yongasetini taşıyan yeni Honor akıllı telefonu nihayet resmen lanse edildi. 

Beklenenin aksine model Honor 3X şeklinde bir isimlendirme ile gelirken, yanında uygun fiyatlı başka bir model daha getiriyor.

Huawei Honor 3X rakip amiral gemi modeli akıllı telefonlar kadar üst seviye donanım özellikleri taşımıyor. En başta 5.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlüğe yer verildiğini not düşelim. Zira Huawei, Full HD ekran tercihinin enerji tüketimini yüzde 20 artırması nedeniyle bundan kaçındıklarını belirtiyor.

1.7GHz saat hızında çalışan MT6592 Cortex-A7 tabanlı 8 adet çekirdek barındırırken, aynı performans seviyesinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden hem daha serin hem de daha az güç tüketen bir yapıda olmayı başarabiliyor. 

MT6592 beraberinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen ve 700MHz saat hızında çalışan Mali-450 grafik birimini getiriyor. Yapılan açıklamalara göre yüksek saat hızı sayesinde Mali-450 grafik birimi Full HD çözünürlükte ve 60Hz tazeleme hızında akıcı bir şekilde 3D içerik oynatımı sağlıyor. ARM da grafik birimi için mükemmel akıcılıkta oyun tecrübesi iddiasında bulunuyor. 

Cihazda bunun yanında 13MP çözünürlükte f/2.2 aralıklı arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android işletim sistemi, 2GB RAM, çift SIM desteği, 3000mAh batarya, çift mikrofon, DTS ses desteği şeklinde özellikler bulunuyor. 

Çinli tüketiciler bu 8 çekirdekli Huawei modeline 280$ gibi bir fiyat etiketi ile sahip olabilecek. Cihazın Çin ve global çıkış tarihi henüz belirlenmiş değil.
İşte Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli akıllı telefonu : Huawei Honor 3X
 

Diğer uygun fiyatlı model ise Huawei Honor 3C adını taşıyor. Modelde 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran kullanılırken, güç tarafı 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli ve Cortex-A7 tabanlı MT6582 yongasetine emanet edilmiş. 

Modelde 2GB RAM, Sony üretimi 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh batarya, 2GB RAM, çift SIM desteği, microSD yuvası, çift mikrofon, 1GB/2GB dahili bellek şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 1GB kapasiteli versiyonu 130$ iken, 2GB kapasiteli versiyon ise 160$ fiyat etiketine sahip. Model yarın Çin'de ön satışa sunuluyor. 



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IceRulez 5 yıl en beğenilen
şu olayı anlayan bir tek huawei, tebrik ediyorum bu firmayı
Zira Huawei, Full HD ekran tercihinin enerji tüketimini yüzde 20 artırması nedeniyle bundan kaçındıklarını belirtiyor.
şu olayı anlayan bir tek huawei, tebrik ediyorum bu firmayıZira Huawei, Full HD ekran tercihinin enerji tüketimini yüzde 20 artırması nedeniyle bundan kaçı...
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2 Yanıt Yanıtla +111
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Adorer 5 yıl
Şu haberleri gormesekte g.tumuze giren samsung kazigindan haberdar olmasak
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Guaire 5 yıl azteca
400$'lık Ascend P6 1000TL'den girdi.

Şu anda dahi fiyatı 340-350$ civarında olan Ascend P6 1000TL iken, 280$ fiyatlı Honor 3x'in de 1000TL'den girmemesi gerek.

Diğer markalara göre kıyaslarsak olabilir, ama P6'daki gibi cazip fiyatlar sunarsa Huawei Türkiye'deki pazar payını arttırır.

Kazık fiyatlar olacaksa tüketici madem ikisi de kazık o zaman daha tanınmış markayı alayım diye düşünür.
400$'lık Ascend P6 1000TL'den girdi.Şu anda dahi fiyatı 340-350$ civarında olan Ascend P6 1000TL iken, 280$ fiyatlı Honor 3x'in de 1000TL'den girmeme...
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yilo51 5 yıl
Arkadaşlar ben telefonu aldım,çok güzel bir telefon.Arka ve ön kamerası gerçekten 13 ve 5 MP. Hızı da çok iyi,hiç donma yapmıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
meraba arkadaşlar taylantlı arkadaşım var o bana getirecek yada yollatacak ama telefona güvenemiyorum alırım arıza veren telefon olur sıkıntı olur diye korkuyorum honor 3x i acaba nasıl yapsam fikriniz varmı sağlam telefon mu ne gibi sıkıntılar çıkartıyor sağolun iyi günler.
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inexo 5 yıl
vodafone bunu getirmez çift hatlı çünkü ayağına sıkmış olur
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yilo51 5 yıl
Arkadaşlar,
Ben çinden bir arkadaşa 2 adet Huawei Honor 3X G750 getirtiyorum.Bir tanesini satacağım.Önümüzdeki hafta gelecek.Alacak olursa haberleşelim.Yanında 16 GB micro SD kart var.Fiyatı 1200 TL dir.
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-BraveHeart- 5 yıl

yilo51
Arkadaşlar,
Ben çinden bir arkadaşa 2 adet Huawei Honor 3X G750 getirtiyorum.Bir tanesini satacağım.Önümüzdeki hafta gelecek.Alacak olursa haberleşelim.Yanında 16 GB micro SD kart var.Fiyatı 1200 TL dir.

Kimse almaz o fiyattan bosuna getirme ama sonucta getiren sen olacaksin istersen 2000 tl fiyat biç mal senin ama kimse almaz
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Blood Money 5 yıl yilo51
Orijinalden alynty: yilo51

Arkada?lar,
Ben çinden bir arkada?a 2 adet Huawei Honor 3X G750 getirtiyorum.Bir tanesini sataca?ym.Önümüzdeki hafta gelecek.Alacak olursa haberle?elim.Yanynda 16 GB micro SD kart var.Fiyaty 1200 TL dir.

280$'lyk telefona 1200 TL isterken ne dü?ünüyordun?
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mandepxl 5 yıl
türkiyede çıkacağına dair bi kaynak görmedim,geleceksede sade vodafone getirmesin.
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okumus3 5 yıl
Huawei den öne ben getirdim. :) Honor 3 outdoor 1250 tl den satıyorum. pasaport kaydı yapılı.
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capslocksmith 5 yıl
huawei de bu batarya , rom sorunu varken 20 cekirdek olsa gene almam Bidaha.
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DH Misafiri 5 yıl
Neden çinli üreticiler televizyon kadar telefon yaparlar ama bataryayı hiç düşünmezler
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fortunasuper 5 yıl
buna konu açıncaya kadar çift hatlı samsung note 3 e konu açılsaydı keşke.
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FOREVERFORYOU 5 yıl
Honor 3x in Türkiye ye geleceğini sanmıyorum çünkü adamlar Çin pazarına telefon yetistiremiyor bi de Türkiye ye getirecek zor yani bence.
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emfore 5 yıl
ee sonuç?
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DarkGuardian06 5 yıl
dx.com dan sipariş etmeyi düşünüyorum.tablet olarak yutturabiliriz belki
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chamicals2 5 yıl
arkadaşlar bu telefonun gerçek olma ihtimali nedir :) eğer cidden bu tel varsa milyon satar bu kasayla :D

fastcardtech.com/...
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