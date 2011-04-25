İşte Lenovo'nun beklenen tablet bilgisayarı; ThinkPad Tablet

ThinkPad X1 modeliyle incelik ve performans yarışında Apple'a meydan okuyan Lenovo, tablet yarışında da iddialı olmayı planlıyor. Son kullanıcılar için hazırladığı LePad isimli modeliyle son bir yıldır sık sık gündeme gelen firmanın kapalı kapılar ardında ThinkPad Tablet üzerinde çalıştığı da dönem dönem öne sürülen dikkat çekici bir iddiaydı. IBM'in bilgisayar bölümünü satın aldıktan sonra, buradaki çalışmalara farklı bir boyut kazandıran ve son kullanıcılara yönelik daha fazla sayıda ürünü modern tasarım çizgileriyle sunmaya başlayan firmanın ThinkPad tablet modeline ilişkin ilk detaylar ve bazı resmi dökümanlar sızdırıldı.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Temmuz ayı gibi lanse edileceği belirtilen ThinkPad Tablet, Nvidia Tegra 2 platformundan güç alıyor. Bilindiği üzere Tegra 2, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisi üzerinde şekilleniyor ve sahip olduğu düşük güç tüketimli GeForce grafik yongası ile aynı mimariyi temel alan benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Tegra 2 platformu bugün yaygın olarak kullanılan en güçlü ARM platformu (Grafik birimiyle Apple A5 ve çift kanal bellek kontrolcüsüyle TI OMAP 4430 daha yüksek performans sunabiliyor) olmasa da Android 3.0 işletim sistemi için Google'ın kullandığı referans platform olarak pek çok tablette üreticilerin öncelikli tercihi olmayı başardı. Bu noktada platformla ilgili bilinmeyen detay ise saat hızı zira şu ana kadar 1GHz'de çalışan versiyonu kullanılan Tegra 2'nin, Tegra 2 3D adı altında çekirdek frekansı 1.2GHz'e çıkartılan ayrıca entegre grafik performansı da yükseltilen yeni bir versiyonu da kullanılmaya başlandı.

Lenovo'nun yeni tabletine dönecek olursa, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada Lenovo'yu benzer pek çok rakibinden ayıran fark ise aynı iPad 2'de olduğu gibi IPS panel kullanması. ThinkPad X220 isimli yeni dizüstü bilgisayarında da IPS panel kullanan firma, açık alan aktivitileri de olmak üzere pek çok farklı kullanım senaryosunda yeni panel teknolojisiyle daha yüksek görüntü kalitesi sunduğunu ifade ediyor. Yeni tablete işletim sistemi olaraksa Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0'ın eşlik ettiğini görüyoruz.

Google'ın tablet bilgisayarlar için hazırladığı ilk işletim sistemi olan Android 3.0, güçlü özellikleri ve yenilenen kullanıcı arabirimiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca geliştirilen özellikler ve Google servisleriyle sıkı entegrasyon da işletim sisteminin dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Ancak rekabet açısından Android 3.0 işletim sistemi için iki önemli eksiklik bulunuyor; uygulama desteğinin henüz çok sınırlı olması ve genel kullanım için bazı performans sıkıntılarının olması. 3.0.1 sürümüyle rapor edilen pek çok hatanın giderildiği Honeycomb için Google'ın sıkı çalışması devam ediyor ve iOS'un geçilmesi hedefleniyor. Lenovo, ThinkPad Tablet farklı fiyat aralıklarında yer alacak farklı kapasite seçenekleri planlıyor. Açıklanan bilgiler göre tablet bilgisayarın 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteli seçenekleri olacak. Bu noktada 64GB dikkat çekici zira Android tabanlı modelleri dikkate aldığımızda yerleşik depolama kapasitesi olarak 64GB sunan çok fazla seçenek olmadığını görünüyor.

Son dönemde ThinkPad ailesinin pozisyonunda bir takım değişiklikler olduğu görülmekte. Öncelikli olarak kurumlar için hazırlanan ve tasarımında yüksek dayanıklılığa önem verilen ThinkPad serisi dizüstü bilgisayarlar, son dönemde yeni renk seçenekleri ve EDGE ailesiyle birlikte, farklı ölçeklerdeki kurumsal müşterilerin yanı sıra son kullanıcılar tarafından da tercih edilmeye başlandı. İşte bu noktada ThinkPad Tablet'in de iki farklı segmenti hedef alan bir çözüm olacağı yani aslında BlackBerry PlayBook benzer bir hedef stratejisine sahip olacağı düşünülebilir çünkü Lenovo da hem kurumları hem de son kullanıcıları hedef almayı planlıyor.

Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde standart uygulamaların dışında çoklu ortam özellikleri açısından da yüksek performans vaad eden tablet bilgisayar, yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatmayı ve üzerinde yer alan Mini HDMI portu sayesinde farklı görüntü kaynaklarına aktarmayı vaad ediyor. Aynı zamanda Tegra 2 için özelleştirilmiş üst seviye pek çok oyunun eşlik edeceği bilgisayar, Adobe Flash teknolojisi için donanınsal hızlandırma yeteneğine de sahip. Yukarıda özetlediğimiz detaylarına ek olarak kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, 3G, Bluetooth ve Amerika pazarı için isteğe bağlı seçenek olarak 4G teknolojisine de sahip olacak ThinkPad Tablet'te ek olarak henüz teknik detayları bilinmeyen ancak arka kamerasının en az 5 MP olacağı tahmin edilen çift kameraya, USB ve Micro USB portlarınad a yer verilecek. Tek şarj ile 8 saate kadar pil ömrü sunması beklenen ThinkPad Tablet'in Computex 2011'de gösterilmesi ve ardından 499$'dan başlayan fiyatlarla sunulması bekleniyor.