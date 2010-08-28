İşte Nvidia'nın duyurmayı planladığı GeForce 400 serisi yeni ekran kartları

AMD Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak grafik yongalarının, Catalyst 10.8 sürücüsünde ortaya çıkmasından sonra benzer bir gelişme Nvidia cephesinde yaşandı ve firmanın 259.47 sürüm numaralı WHQL sürücüsü, GeForce 400 serisi yeni ekran kartlarını ortaya koydu. Hem masaüstü hem de mobil sistemler için sunulacak yeni modellerin detaylandırıldığı 21 Ağustos tarihli yeni sürücüye göre Nvidia, aşağıda yer alan yeni modelleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunacak gibi görünüyor;

- NVIDIA_DEV.0E23.01 = "NVIDIA GeForce GTS 455 "

- NVIDIA_DEV.0DC4.01 = "NVIDIA GeForce GTS 450 "

- NVIDIA_DEV.0DC5.01 = "NVIDIA GeForce GTS 450 "

- NVIDIA_DEV.0DC0.01 = "NVIDIA GeForce GT 440 "

- NVIDIA_DEV.0DE1.01 = "NVIDIA GeForce GT 430 "

- NVIDIA_DEV.0DE2.01 = "NVIDIA GeForce GT 420 "

- NVIDIA_DEV.0E30.01 = "NVIDIA GeForce GTX 470M "

- NVIDIA_DEV.0DD1.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460M "

- NVIDIA_DEV.0DD2.01 = "NVIDIA GeForce GT 445M "

- NVIDIA_DEV.0DD3.01 = "NVIDIA GeForce GT 435M "

- NVIDIA_DEV.0DF2.01 = "NVIDIA GeForce GT 435M "

- NVIDIA_DEV.0DF0.01 = "NVIDIA GeForce GT 425M "

- NVIDIA_DEV.0DF3.01 = "NVIDIA GeForce GT 420M "

- NVIDIA_DEV.0DF1.01 = "NVIDIA GeForce GT 420M "

- NVIDIA_DEV.0DEE.01 = "NVIDIA GeForce GT 415M "

Yukarıda yer alan modeller arasında detayları netleşen tek model, GeForce GTS 450. Teknik özellikleri dünyada ilk defa yayınladığımız GeForce GTS 450'ye, GF106 kodlu yeni grafik yongası güç verecek. 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450, 783MHz GPU ve 3608MHz bellek saat hızlarına sahip olacak. 129$ seviyesinden lanse edileceği belirtilen ekran kartı, ATi Radeon HD 5700 serisine rakip olarak konumlandırılacak.