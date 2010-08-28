Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Nvidia'nın duyurmayı planladığı GeForce 400 serisi yeni ekran kartları

8 yıl
17,9b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak grafik yongalarının, Catalyst 10.8 sürücüsünde ortaya çıkmasından sonra benzer bir gelişme Nvidia cephesinde yaşandı ve firmanın 259.47 sürüm numaralı WHQL sürücüsü, GeForce 400 serisi yeni ekran kartlarını ortaya koydu. Hem masaüstü hem de mobil sistemler için sunulacak yeni modellerin detaylandırıldığı 21 Ağustos tarihli yeni sürücüye göre Nvidia, aşağıda yer alan yeni modelleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunacak gibi görünüyor;

 - NVIDIA_DEV.0E23.01 = "NVIDIA GeForce GTS 455 "

 - NVIDIA_DEV.0DC4.01 = "NVIDIA GeForce GTS 450 "

 - NVIDIA_DEV.0DC5.01 = "NVIDIA GeForce GTS 450 "

 - NVIDIA_DEV.0DC0.01 = "NVIDIA GeForce GT 440 "

 - NVIDIA_DEV.0DE1.01 = "NVIDIA GeForce GT 430 "

 - NVIDIA_DEV.0DE2.01 = "NVIDIA GeForce GT 420 "

 - NVIDIA_DEV.0E30.01 = "NVIDIA GeForce GTX 470M "

 - NVIDIA_DEV.0DD1.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460M "

 - NVIDIA_DEV.0DD2.01 = "NVIDIA GeForce GT 445M "

 - NVIDIA_DEV.0DD3.01 = "NVIDIA GeForce GT 435M "

 - NVIDIA_DEV.0DF2.01 = "NVIDIA GeForce GT 435M " 

 - NVIDIA_DEV.0DF0.01 = "NVIDIA GeForce GT 425M "

 - NVIDIA_DEV.0DF3.01 = "NVIDIA GeForce GT 420M "

 - NVIDIA_DEV.0DF1.01 = "NVIDIA GeForce GT 420M "

 - NVIDIA_DEV.0DEE.01 = "NVIDIA GeForce GT 415M "

Yukarıda yer alan modeller arasında detayları netleşen tek model, GeForce GTS 450. Teknik özellikleri dünyada ilk defa yayınladığımız GeForce GTS 450'ye, GF106 kodlu yeni grafik yongası güç verecek. 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450, 783MHz GPU ve 3608MHz bellek saat hızlarına sahip olacak. 129$ seviyesinden lanse edileceği belirtilen ekran kartı, ATi Radeon HD 5700 serisine rakip olarak konumlandırılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devrimdoga 8 yıl
bana göre Gts 450 f/p olarak çok mantıklı bir ekran kartı, çoğu kişinin ihtiyacını giderebilecek bir kart :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 8 yıl
435m in performansı 335m e göre nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 8 yıl
piyasaya f/p kartları sürüyor yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENIGMA 8 yıl
Nvidianin bu isimlendirme faciasina biri artık dur desin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

ENIGMA

Nvidianin bu isimlendirme faciasina biri artık dur desin...

neden?? neresi facia???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
GTS455'in çıkacağını bu haber de doğruluyor.

İyi ki gtx460 almışım. Yoksa sittın sene bu kartın çıkmasını bekleyecektim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
orta segment çatladı bekelemkten çatladı nvidia!
abeceler 6000 serisini bekelyip oradan seçelim de görsün nvidia hazretleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muvaZaa xD 8 yıl
gtx 460 da f/p olarak 5850 yi bitirdi sadtneverdie ona ne diyeceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Gts455 i ilk duydum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 8 yıl
Ati'nin mevcut kart modellerinin neredeyse tamamını güncelleyeceğinin konuşulduğu bir dönemde NVidia giriş ve orta seri kartlarını duyurmaya hazırlanıyor. 3-4 ay önce sıklıkla duymaya alıştığımız "Ati kasımda Dx11 kartları çıkardı da ne oldu, ortada Dx11 oyun bile yok" yorumlarını hatırlıyorum da, demek ki herşey bu kadar kolay olmayabiliyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Adamlar hd6000 serisini çıkarıyor nVidia geçen sene çıkan ATİ kartlara rakip olarak şimdi karşılık veriyor. İlginç, acaba ATİ mi çok hızlı gidiyor nVidia mı artık eskisi kadar hızlı reflekslere sahip değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
gts450 f/p olarak 57xx serisini bitirecek gibi görünüyor. gtx460 almamakla iyi etmişim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 8 yıl

sadtneverdie

gts450 f/p olarak 57xx serisini bitirecek gibi görünüyor. gtx460 almamakla iyi etmişim.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
gts 450 ha,hmm yogun bi seri olacak anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
GeForce GTS 450 orta seviyede bütçesi olup güncel kart alacakalr için ideal olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
nvidianın yeni kartlarına atinin 6x serisi kartları eşlik eder artık.. atinin 57x serisi kartları yerini 256bit bellek veriyolu desteğine sahip yeni kartlara bırakırsa GTS450 67x serisine rakip olamayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallurgy 8 yıl
orta düzey pc ler için gts450 güzel bir seçim olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 8 yıl

Fx57 Mobillerin yeniden isimlendirme olmadığına emin misin ? Eğer değilse bu seri 9xxM'e kadar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17895 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia ve geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme 8 yıl Edifier S550 5.1 ses sistemi video inceleme 8 yıl Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim