İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı

14 Temmuz 2015 tarihindeki Plüton yakın geçişiyle birlikte tarihi bir ilke imza atan uzay aracı New Horizons'un görevi uzuyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons, 1 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yeni bir yakın geçiş görevi için hazırlıklara başladı.

Haberde kullanılan resim NASA'lı sanatçı Alex Parker tarafından temsili olarak hazırlanmıştır.

Uzay aracının yeni görevi, Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir cismi keşfetmek olacak. Bir Kuiper Kuşağı objesi olan 2014 MU69, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir cisim. NASA New Horizons'un yakın geçiş sırasında gökcismine yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.2014 MU69'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda önemli bir durak olacağını belirten New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, 2014 MU69 herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullandı.NASA'nın New Frontiers programı dahilinde 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı 9 yıllık yolculuğunu tamamlayıp nihayet geçtiğimiz yıl Plüton'a varmış ve yakın geçisi sırasında inanılmaz değerli gözlemler yapmıştı. NASA'lı bilim insanları uzay aracından gelen bilgileri hala incelemeye devam ederken neredeyse her geçen gün Plüton'la ilgili yeni keşifler ortaya çıkıyor.New Horizons'un Plüton görevinin beklenenden çok daha verimli geçtiğini belirten NASA yöneticisi Jim Green de,"Uzay aracından gelen bilgiler bugün bile şaşırtmaya devam ediyor." sözlerini kullandı. Green ayrıca, Güneş Sisteminin karanlık köşelerine yapacakları bu yeni yolculuktan dolayı büyük heyecan duyduklarını da ekledi.