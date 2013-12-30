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İşte Samsung'un yeni mobil işlemcileri: Galaxy S5'te kullanılacak Exynos 6 ve yeni Exynos S

5 yıl
5,3b
1
69
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Samsung'un yeni mobil işlemcileri: Galaxy S5'te kullanılacak Exynos 6 ve yeni Exynos S
Yeni yılın ilk büyük teknoloji şovu için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı, çok önemli lansmanlara ev sahipliği yapacak. Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, birkaç gün önce, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Exynos serisi yeni mobil işlemcilerin tanıtımını yapacağını açıklamıştı. Merak konusu olan yeni işlemci modelleri hakkında bazı önemli bilgiler gün ışığına çıktı. Görünüşe bakılırsa Samsung, iki yeni işlemci lanse edecek ve mevcut işlemcileri için de önemli bir duyuru yapacak.
Samsung'un duyurusunu yapacağı yeni işlemci modellerinde ilgi Exynos 6 olacak. ARMv8 mimarisini kullanan yeni işlemci, yüksek performans için dört adet Cortex-A57 ve enerji verimliliği için dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olacak. Mevcut Exynos işlemcileri için bişr süredir konuşulan ama malesef bir türlü çıkmayan Heterogeneous Multi-Processing (HMP) güncellemesine doğal destek veren Exynos 6, bu sayede MediaTek'in MT6592 işlemcisinde olduğu gibi aynız amanda gerçek 8 çekirdek modunda yani tüm çekirdeklerin aynı anda aktif olduğu konfigürasyonda da kullanılabilecek ve bu sayede ciddi performans artışı sağlanacak.
Duyurusu yapılacak ikinci işlemci modeli ise Exynos S olacak. Benzer şekilde 64-Bit desteği sunacak olan bu işlemcinin farkı ise, mimari seviyede Samsung tarafından özelleştirilen ilk tasarım olması. Yani Samsung, Exynos S ile birlikte aynı Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinde olduğu gibi ARM'ın komut setlerini kullanan ancak üzerine kendi özelleştirmelerini katarak fark yarattığı ilk gerçek "Samsung" işlemcisini sunuyor olacak. Bu bağlamda Exynos S, Samsung'un işlemci dünyasındaki en önemli savaşı olacak gibi görünüyor.  Hem Qualcomm hem de Apple'ın özel tasarımlar ile elde ettiği başarı sonrası Samsung'un neler yapacağı da merak konusu.
Kaç çekirdekli olacağı henüz bilinmeyen ama muhtemelen 4 çekirdekli olacağı düşünülen Exynos S işlemcisi, resmi olmayan bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden %43 oranında daha hızlı olacak. Tabi bu noktada hani Snapdragon 800 versiyonuna karşı bu farkın elde edildiği de merak konusu. Eğer Samsung, kendi kullandığı Snapdragon 800 varyasyonunu baz aldıysa, 8974AB ve 8974AC kodlarını taşıyan daha yüksek çalışma frekansına sahip Snapdragon 800 türevlerine karşı aradaki farkın azalması öngörülebilir.
Samsung Galaxy S4'te kullanılan Exynos 5410 ve Galaxy Note III'te yer alan Exynos 5420 işlemcilerini "gerçek 8 çekirdekli" çalıştırabilecek güncelleme tarafında da önemli gelişmeler var. Elde edilen bilgilere göre  Galaxy S4'teki işlemci hem donanım hem de yazılım seviyesinde Heterogeneous Multi-Processing (HMP) desteği sunamadığı için muhtemelen bu güncellemeyi alamayacak, Note III'te ise donanımsal desteğin olduğu fakat çekirdek seviyesinde yazılım güncellemesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, Samsung'un Note III için yakın gelecekte bu güncellemeyi verip vermeyeceği ise bu aşamada malesef belirsizliğini sürdürüyor. 

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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
kaynak kodu verilmeyen işlemci çöptür
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Bradley Cooper 5 yıl Leskodjer
Pachenkov

Bende ki Notr 3(N9000Q) farklı heralde. Lag oluyormuş, rehber sorunu devam ediyormuş, pdf dosyası takılıyormuş bilmemne. 2 aydır haftada bir kere telefonu kapatıp açıyorum hiçte birsey donmuyor. 280mblik kitap okuyorum yine donma yavaş açılma yok. Rehber desen ilk açılış 1sn sürüyor ondan sonrakiler direk açılıyor zaten. (Android’de task killer kullanan akıllı bidiklari tenzih ederim tabi, 3gb ramde rehber kapanacak kadar dolma olmuyor. )

hocam bende note 3 kullanıyorum ( N9005 ) dediğiniz gibi hiçbir zaman denilen sorunları yaşamadım. 4 k video çekiminde oynatımında bile takılma olmadı. millet ağzına dolamış bi lafı sürekli onu söyleyip duruyor. neymiş rehber donuyormuş. sistem takılıyormuş falan filan. kullanmadan laf atanlar olduktan sonra bu zihniyet değişmeyecektir.
PachenkovBende ki Notr 3(N9000Q) farklı heralde. Lag oluyormuş, rehber sorunu devam ediyormuş, pdf dosyası takılıyormuş bilmemne. 2 aydı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Leskodjer 5 yıl
Bende ki Notr 3(N9000Q) farklı heralde. Lag oluyormuş, rehber sorunu devam ediyormuş, pdf dosyası takılıyormuş bilmemne. 2 aydır haftada bir kere telefonu kapatıp açıyorum hiçte birsey donmuyor. 280mblik kitap okuyorum yine donma yavaş açılma yok. Rehber desen ilk açılış 1sn sürüyor ondan sonrakiler direk açılıyor zaten. (Android’de task killer kullanan akıllı bidiklari tenzih ederim tabi, 3gb ramde rehber kapanacak kadar dolma olmuyor. )
Bende ki Notr 3(N9000Q) farklı heralde. Lag oluyormuş, rehber sorunu devam ediyormuş, pdf dosyası takılıyormuş bilmemne. 2 aydır haftada bir kere telefonu kapa...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Hakan Akkaya 5 yıl
Gerçekten merak ediyorum yeni exynos ailesini
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Cryomancer 5 yıl
Yeni samsung işlemcilerle birlikte lte desteği olacak mı peki?
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elkun35 5 yıl
Nokia Lumia larla Samsung un plastik cop bidonlarini tarihe gomer.Lumia 1520 ye bakin bir de note 3 denen yesilimsi ekranli bidona....
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kule_genclik 5 yıl
Geciniz efenim
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DH Misafiri 5 yıl
Bu problemlerin bir kısmı, kendi tecrübeme dayanarak, stok rom'da gereksiz çok fazla şey çalışmasından kaynaklıdır. Mesela en son güncellemeden sonra Samsung'un APPSTORE'u da GOOGLE APPSTORE'u da aktif olarak çalışıyor (yani ikisininde update eklentileri hafızada yüklü). Bunun yanında, son zamanlarda özellikle uzak doğu ürünlerinde moda olan bloatware olarak tabir edilen (faydalı/faydasız) tonla uygulama var ve bunlar da sürekli arka planda çalışıyor. Bunlar üst üste binince cihazın hafızasının dolması ve işlemci yükünün artması doğal. Samsung özellikle bu bloatware'lara kaldırma şansı tanırsa performans artışı olacaktır.
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rabitelli 5 yıl
eeee; sonuçta zeki müren de bizi görecek mi?
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SertyAdams 5 yıl
işlemci değil adam akıllı batarya üretimi yapılması lazım. parayı yanlış yere yatırıyolar. aynı hızda sırf 64bit olsun diye yapılan ürünler.
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Pi 5 yıl
Her sene ayni tantana. Yok yeni islemcimiz eskisine oranla %40 iyi. %50 daha az yakiyor. Yok su bu. Ama uretime gecince birde bakiyorsun ortada okadar yaygara yapilacak birsey yok. Ha birde yenisini yapinca eskisini yerin dibine sokmalari yokmu. Daha gecen sene sen degilmiydin soyle iyi boyle iyi. Ne bileyim arkadas hep ayni film hep ayni senaryo.
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YıldızTeknikMekatronikM. 5 yıl
Hakikaten iyi bir gelişme. 8sn de açılan rehber artık 4sn ye düşer.
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trucks_one 5 yıl
Bence Samsung'da Rehber sorunu yok diyenler, Touchwiz'i birakip farklı bir launcher kurmus ama haberi yok. :D
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AppleFans 5 yıl trucks_one
trucks_one
Bence Samsung'da Rehber sorunu yok diyenler, Touchwiz'i birakip farklı bir launcher kurmus ama haberi yok. :D



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Memko35 5 yıl
Exynos 5 Octa'dan sonra bu işlemciye karşı aşırı bir önyargım var. Web browserda gezinirken, whatsapp kullanırken elinizi yakan bir 5 Octa'dan bahsediyoruz. Neden güveneyim ki Snapdragon varken bu saçma işlemciye sonucu her şey güç değil, hız değil Samsung yine iyi bir pazarlama taktiği içinde gibi görünüyor.
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