İşte Samsung'un yeni mobil işlemcileri: Galaxy S5'te kullanılacak Exynos 6 ve yeni Exynos S

Yeni yılın ilk büyük teknoloji şovu için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı, çok önemli lansmanlara ev sahipliği yapacak. Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, birkaç gün önce, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Exynos serisi yeni mobil işlemcilerin tanıtımını yapacağını açıklamıştı. Merak konusu olan yeni işlemci modelleri hakkında bazı önemli bilgiler gün ışığına çıktı. Görünüşe bakılırsa Samsung, iki yeni işlemci lanse edecek ve mevcut işlemcileri için de önemli bir duyuru yapacak.

Samsung'un duyurusunu yapacağı yeni işlemci modellerinde ilgi Exynos 6 olacak. ARMv8 mimarisini kullanan yeni işlemci, yüksek performans için dört adet Cortex-A57 ve enerji verimliliği için dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olacak. Mevcut Exynos işlemcileri için bişr süredir konuşulan ama malesef bir türlü çıkmayan Heterogeneous Multi-Processing (HMP) güncellemesine doğal destek veren Exynos 6, bu sayede MediaTek'in MT6592 işlemcisinde olduğu gibi aynız amanda gerçek 8 çekirdek modunda yani tüm çekirdeklerin aynı anda aktif olduğu konfigürasyonda da kullanılabilecek ve bu sayede ciddi performans artışı sağlanacak.

Duyurusu yapılacak ikinci işlemci modeli ise Exynos S olacak. Benzer şekilde 64-Bit desteği sunacak olan bu işlemcinin farkı ise, mimari seviyede Samsung tarafından özelleştirilen ilk tasarım olması. Yani Samsung, Exynos S ile birlikte aynı Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinde olduğu gibi ARM'ın komut setlerini kullanan ancak üzerine kendi özelleştirmelerini katarak fark yarattığı ilk gerçek "Samsung" işlemcisini sunuyor olacak. Bu bağlamda Exynos S, Samsung'un işlemci dünyasındaki en önemli savaşı olacak gibi görünüyor. Hem Qualcomm hem de Apple'ın özel tasarımlar ile elde ettiği başarı sonrası Samsung'un neler yapacağı da merak konusu.

Kaç çekirdekli olacağı henüz bilinmeyen ama muhtemelen 4 çekirdekli olacağı düşünülen Exynos S işlemcisi, resmi olmayan bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden %43 oranında daha hızlı olacak. Tabi bu noktada hani Snapdragon 800 versiyonuna karşı bu farkın elde edildiği de merak konusu. Eğer Samsung, kendi kullandığı Snapdragon 800 varyasyonunu baz aldıysa, 8974AB ve 8974AC kodlarını taşıyan daha yüksek çalışma frekansına sahip Snapdragon 800 türevlerine karşı aradaki farkın azalması öngörülebilir.

Samsung Galaxy S4'te kullanılan Exynos 5410 ve Galaxy Note III'te yer alan Exynos 5420 işlemcilerini "gerçek 8 çekirdekli" çalıştırabilecek güncelleme tarafında da önemli gelişmeler var. Elde edilen bilgilere göre Galaxy S4'teki işlemci hem donanım hem de yazılım seviyesinde Heterogeneous Multi-Processing (HMP) desteği sunamadığı için muhtemelen bu güncellemeyi alamayacak, Note III'te ise donanımsal desteğin olduğu fakat çekirdek seviyesinde yazılım güncellemesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, Samsung'un Note III için yakın gelecekte bu güncellemeyi verip vermeyeceği ise bu aşamada malesef belirsizliğini sürdürüyor.