İşte AMD'nin 2011-2012 işlemci yol haritası: Bulldozer, Fusion ve 28nm

AMD her yıl düzenli olarak tekrarladığı Analist Günü etkinliğinin 2010 ayağını bugün gerçekleştirdi. Gelecek planlarını ve yeni nesil ürünlere ilişkin en son yol haritalarını, piyasa uzmanları ve sektörü yakından takip eden deneyimli analistlerle paylaşan AMD yine şaşırtmadı ve beklendiği gibi yeni teknolojilerini detaylandırdı. Firma tarihinin en büyük dönüşümünü sergilemeye hazırlanan AMD, yeni yıl ile birlikte önce Fusion hemen ardından da Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Zacate ve Ontario kod adını taşıyan netbook ve notebook odaklı işlemcilerinde, 40nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan AMD, diğer tüm işlemci gruplarında ise 32nm SOI teknolojisini kullanacak.

AMD'nin merakla beklenen Analist Günü 2010 etkinliğiyle ilgili olarak elimize pek çok bilgi geçti. Dilerseniz masaüstü yol haritasından başlayarak AMD'nin geleceğini masaya yatıralım ve firmanın 2011 için neler vaad ettiğine birlikte bakalım. Yol haritasında da görüleceği üzere AMD'nin masaüstü sistemler için yakın gelecekte lanse edeceği en heyecan verici gelişme, Bulldozer mimarisini kullanan işlemciler olacak. AMD'nin 6 yıla varan bir süredir geliştirmekle meşgul olduğu Bulldozer mimarisini temel alan işlemciler, pek çok açıdan mevcut Phenom II ailesinden farklı olarak tasarlanırken, takip edilen yenilikçi yaklaşımlar ile birlikte firmanın, uzun bir aradan sonra yeniden liderlik etmek için mücadele etmesi bekleniyor.

AMD'nin Bulldozer jenerasyonu altında pazara sunacağı ilk işlemci ailesi Zambezi kod adını taşıyor. 8 çekirdekli versiyonları da olan işlemci ailesi, Soket AM3+ formunda olacak ve mevcut anakartlarda çalışmayacak. Soket değişikliğinden ötürü Bulldozer işkemcileri yeni anakart gerektirseler de AMD bir şekilde uyumluluk sunmak adına, mevcut Phenom II ailesinin, Bulldozer işlemcileri için hazırlanan 9 serisi çipsetli anakartlarda çalışabileceğini açıkladı. Nisan ayında üretime girmesi beklenen Bulldozer işlemcilerinin yılın ikinci yarısı ile birlikte yaygın kullanıma sunulması bekleniyor. AMD'nin 2011 için planladığı ikinci büyük yenilik ise LIano kod adını taşıyan performans odaklı Fusion işlemcileri olacak.

Fusion işlemci ailesi için AMD, iki farklı strateji takip edecek. Bu stratejilerden ilki, ağırlıklı olarak netbook ve notebook'lar için tasarlansa da Mini-ITX anakartlarla nettop'lara da girmesi beklenen Brazos platformu üzerine olacak. AMD, bu platformda kullanacağı entegre grafik işlemcili Fusion işlemcilerini ki bunlar Ontario ve Zacate kod adlarını taşıyorlar, eski sahibi şimdiki ortağı olduğu Dresden, Almanya'daki üretim tesisleri yerine, aynı GPU'larda olduğu gibi 40nm fabrikasyon süreciyle TSMC'ye ürettiriyor. Masaüstü sistemler için hazırlanan performans odaki LIano ailesi ise, Zacate ve Ontario serisinden farklı olarak GlobalFoundries'in Almanya'daki üretim tesislerinde, 32nm fabrikasyon süreciyle bantlardan çıkacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Zacate ve Ontario işlemci ailesi, AMD'nin Bobcat adını verdiğini yeni bir mikroişlemci mimarisini temel alıyor ve aynı zar altında Radeon HD 6300 serisi entegre grafik birimini de doğal bir yapı olarak sunuyorlar. Masaüstü sistemler için hazırlanan LIano işlemcilerinde ise durum biraz daha farklı. Bu işlemcilerin mikroişlemci ayağında AMD, şu an mevcut Phenom II işlemcilerinde kullandığı K10.5 mimarisini esas alıyor yani Stars kod adlı işlemci çekirdek tasarımını kullanırken, ekran kartı tarafında ise Radeon HD 5500 veya Radeon HD 5600 serisi ayarında [500+ GigaFLOP gücünde] entegre grafik birimi kullanmaya hazırlanıyor.

Haberimizdeki yol haritasından da görülebileceği üzere AMD'nin Fusion tabanlı LIano işlemcileri, 2 ve 4 çekirdekli modellere sahip olacak. 2011 için 8 çekirdekli model görünmese de firmanın gelecek için detaylarına birazdan değineceğimiz farklı planları olduğunu da söylemeliyiz. AMD'nin 2011 için planladığı giriş seviyesindeki düşük güç tüketimli yeni işlemci modellerini ise Fusion tabanlı Ontario ve Zacate modelleri oluşturuyor. Bobcat tabanlı olan bu işlemciler, 1 ve 2 çekirdekli modellere sahip olacak ve ısıl güç tasarımları da 9 ila 18 Watt arasına değişecek. 80x paralel işlemcili entegre grafik birimi ile donatılan yeni işlemciler, BGA formunda olacak ve dolayısıyla Mini-ITX anakartlara entegre edilebilecekler.

AMD'nin bugün açıkladığı yol haritası, daha önce duymadığımız bazı yeni kod adlarını da ortaya çıkardı. Firmadan gelen resmi bilgilere göre, 2012 ile birlikte AMD, Bulldozer mimarili Fusion işlemcilerini pazara sunacak. 2011 model Bulldozer işlemcilerinden farklı olarak Komodo kod adını taşıyan 2012 model işlemciler, yeni nesil Bulldozer mimarisini taşıyacak ve 8 çekirdekli yapıda olacaklar. Radeon HD 6000 veya Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimine sahip olacak yeni nesil işlemciler, benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle üretilecekler. AMD'nin ikinci yenililiği ise Trinity kod adlı işlemci ailesi olacak. Bu işlemci ailesiyle birlikte Bulldozer mimarisini orta segmentte yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD, aynı zamanda DirectX 11 destekli entegre grafik birimine de yer verecek. Giriş seviyesi ise özellikle üretim teknolojilerine yönelik olarak ciddi bir güncellemeye sahne olacak.

TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ontario ve Zacate işlemci ailesinde önemli bir değişiklik olacak. 2012 ile birlikte GlobalFoundries'in tesislerinde 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemciler, Krishna kod adını taşıyorlar. 2 ve 4 çekirdekli modelleri olacak Krishna işlemci ailesi, ikinci jenerasyon Bobcat mimarisini esas alacak. AMD özellikle 2012 ile birlikte işlemci tasarımında "entegrasyonu" ön planda tutup, SoC yani yongada sistem formuna doğru geçiş yapacak gibi görünüyor. 2011 ve 2012, AMD adına büyük önem taşıyor çünkü belkide firma tarihinin en önemli yatırımları olan Bulldozer ve Fusion işlemci ailesi lanse edilecek ve bu işlemcilerin pazar performansı gelecek adına büyük önem taşıyacak.