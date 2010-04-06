İşte dünyanın ilk araç içi iPad uygulaması

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Amerika satışına 3 Nisan'da başlanan iPad, yeni kullanım alanlarında yaygınlaşabilir. Tablet bilgisayar sınfında yer alan ve portatif oyun konsolu olarak kullanılabilen iPad için yapılan yeni bir uygulama, 9.7-inç boyutunda ekrana sahip olan cihazın araç içi eğlence sistemi olarak kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Amerika'daki SoundMan isimli oto-müzik sistemleri firması, dünyanın ilk araç içi iPad uygulamasını gerçekleştirdi.

Araç tercihinin Toyota Tacoma'dan yana kullanıldığı çalışma çerçevesinde, kamyonetteki müzik sistemi, iPad merkezli yeni bir kurulum ile güncellendi. Hazırlanan video ile adım adım anlatılan çalışma kapsamında iPad, McIntosh tarafından hazırlanan 6 kanal amplifikatör, Audison ses işlemcisi ve iPad'e eşlik edecek istasyon olarak Onkyo'nun ND-DS1 isimli beşiğin, titiz bir işçilik ile uygulandığını görüyoruz.

Geniş uygulama desteğine ek olarak 3G alt yapısı ile hem araç içi eğlence sistemi hem bilgi merkezi görevi üstlenebileceği belirtilen iPad'in, araç için eğlence sistemlerinde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını ise zaman gösterecek. Araç-içi iPad uygulamasını aşağıdaki video ile adım adım izleyebilirsiniz.

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.