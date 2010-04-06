İşte dünyanın ilk araç içi iPad uygulaması

Amerika satışına 3 Nisan'da başlanan iPad, yeni kullanım alanlarında yaygınlaşabilir. Tablet bilgisayar sınfında yer alan ve portatif oyun konsolu olarak kullanılabilen iPad için yapılan yeni bir uygulama, 9.7-inç boyutunda ekrana sahip olan cihazın araç içi eğlence sistemi olarak kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Amerika'daki SoundMan isimli oto-müzik sistemleri firması, dünyanın ilk araç içi iPad uygulamasını gerçekleştirdi.
Araç tercihinin Toyota Tacoma'dan yana kullanıldığı çalışma çerçevesinde, kamyonetteki müzik sistemi, iPad merkezli yeni bir kurulum ile güncellendi. Hazırlanan video ile adım adım anlatılan çalışma kapsamında iPad, McIntosh tarafından hazırlanan 6 kanal amplifikatör, Audison ses işlemcisi ve iPad'e eşlik edecek istasyon olarak Onkyo'nun ND-DS1 isimli beşiğin, titiz bir işçilik ile uygulandığını görüyoruz.
Geniş uygulama desteğine ek olarak 3G alt yapısı ile hem araç içi eğlence sistemi hem bilgi merkezi görevi üstlenebileceği belirtilen iPad'in, araç için eğlence sistemlerinde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını ise zaman gösterecek. Araç-içi iPad uygulamasını aşağıdaki video ile adım adım izleyebilirsiniz.
Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.
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cennette canı sıkılan bir insan cehennemi merak ettiğini ve görmek istediğini söylemiş. her ülke insanı ayrı kuyularda yanıyormuş ve kuyuların başında zebaniler bekliyormuş. daha sonra bir kuyunun başında zrbani olmadığını farketmiş ve sormuş;
-burada neden zrbani yok?
zebanilerden biri cevap vermiş;
-burası türklerin yandığı kuyu. biri kuyudan çıkmaya kalksa bile aşağıdakiler paçasından tutup içeri çekiyor zaten. onun için zebani koymamıza gerek yok.
şu unsurlarıda unutmamalısın bence o ürünün ordaki fiyatı ile burdaki olacak fiyat farklını söylemeye gerek yoktur her halde bide imkan meselesi adamlarda geçim sıkıntısı yoktur birşey yoktur kafaları rahat bizim kafamızda sürekli geçim sıkıntısı olduğu için başka şeylere odaklanmak için fırsatımız olmuyor
ama bizim burda yapılmaz böyle işler.zaten cihaz burda 2 bin lira olur.onuda arabaya taksak çalarlar hemen
Dükkanın içine bak, her çeşit malzeme ve stand var.
TR de bu işi yapanlar ilk başta kâr amacını ön planda tutuyorlar.
Az kazandıran malı ya da satmadığı malı kötülüyor, çoğunun da bilgisi kulaktan dolma ve sonradan olma.
Bu işi yapan adam Lisede Elektronik okumuş olmalı benceki işin çzü hakkında bilgisi olsun, yeniliklere adapte olabilsin.
Çok şey yazılır ama boş, 1 şeyler değişmez buradan yazmayla.
Sarj edicek, Muzik calacak, GPS + Hizlari Dijital olarak gosterecek
İnsanın kalkıp o adamların yanına gidesi geliyor.
Bu tip profesyonel adamlar TR de fazla yok, olan da zaten kendini Osmanlı Padişah ı sanıyor.