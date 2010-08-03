İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı

Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4 için şimdiye kadar pek çok kılıf satışa sunuldu. Bumper kılıftan özel taşıma çantalarına kadar onlarca seçeneğin olduğu pazarda, en çirkin iPhone 4 kılıfına Japonya merkezli Elecom firması imza attı. MPA-P10LF serisi altında sunulan deri kılıf, plastik benzeri bir görünüm sergiliyor ve kapaklı tasarımı sayesinde kullanılmadığı durumlarda telefonu dışarıdan gelebilebilecek olası tehliklere karşı koruyabiliyor. İyi bir koruyucu imajı çizse bile özensiz kesimiyle iPhone 4'ün tüm büyüsünü yok eden bu kılıf, 40 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.

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