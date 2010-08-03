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İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
40,4b
1
27
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı
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Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4 için şimdiye kadar pek çok kılıf satışa sunuldu. Bumper kılıftan özel taşıma çantalarına kadar onlarca seçeneğin olduğu pazarda, en çirkin iPhone 4 kılıfına Japonya merkezli Elecom firması imza attı. MPA-P10LF serisi altında sunulan deri kılıf, plastik benzeri bir görünüm sergiliyor ve kapaklı tasarımı sayesinde kullanılmadığı durumlarda telefonu dışarıdan gelebilebilecek olası tehliklere karşı koruyabiliyor. İyi bir koruyucu imajı çizse bile özensiz kesimiyle iPhone 4'ün tüm büyüsünü yok eden bu kılıf, 40 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.

İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı
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erolsipar 9 yıl
Dalg geciceginizi sallayin gitsin begenen alir herkezin begenme potansiyeli bir degil deli veya hasta olanlar belki cok sever onu yapmislar iste satiyorlar ne yapalim savas mi acalim
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Starrk35 9 yıl
Iphone'u hava atmak için değil de kullanmak için alanlara hitap ediyor ...

Kesinlikle.
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Transformation 9 yıl
arkadaşlar şahsi fikrim ben iphonenin görüntüsünü seviyorum kılıf güzelliği kapatip iğrenç gösteriyo zaten kılıfta kullanmıyorum ama beğendiğim kılıflar var tabi

bu hava atma meselesine gelince bence milletin umrunda olmaz kimin ne kullandığı şahsen ben öyleyim kendi keyfime bakarım
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...TALANCI... 9 yıl
ELBETTE ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ AMA... ÖĞĞĞĞ İĞRENÇ YA MİDEM KALKTI RESMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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orhan--k 9 yıl
Telefonu koruma yönü üzerine tasarlanmış gibi duruyor alanlar olacaktır zevkler ve renkler...
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kaansen32 9 yıl
ne kadar gereksiz ya iphone u alan zaten telefonu görüntüsü için alıyo bu kılıfta iphone 4 ü yok etmek için alınır
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ogkasa 9 yıl
Bundan çirkindeleride vardır sanırım zevk meselesi
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mo0rfin 9 yıl
İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı - bu başlık biraz abartılı olmuş diye düşünüyorum. Donanımhaber'e yakışmamış.
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TuVNeRa 9 yıl

zevksiz

İşte en çirkin iPhone 4 kılıfı - bu başlık biraz abartılı olmuş diye düşünüyorum. Donanımhaber'e yakışmamış.

Evet ya, ne oluyoruz?

Nerde objektif, tarafsız habercilik...
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viper 9 yıl
Benim de Iphone 4'üm var diye göstere göstere ortada gezmek istemeyenler icin güzel bir ürün.
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quzman 9 yıl
Iphone'u hava atmak için değil de kullanmak için alanlara hitap ediyor ...
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veysel_lowe 9 yıl
samsung f40 mı ne oyle bı modele donmus kılıfla
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aspirin_00 9 yıl
teefon kılıfla daha da kalınlaşmış
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JohnHancock 9 yıl

quzman

Iphone'u hava atmak için değil de kullanmak için alanlara hitap ediyor ...

bööhhh
, havasımı kalmış. cebinde tuğla taşıyomuş gibi olur adam bununla..
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lilies 9 yıl
krocanlar için ideal olmuş :p
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