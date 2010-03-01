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İşte GeForce GTX 480'in kutu arkası teknik özellik tablosu

9 yıl
17b
1
78
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte GeForce GTX 480'in kutu arkası teknik özellik tablosu
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Nvidia resmi tanıtımını 26 Mart'ta yapmayı planladığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını CeBIT 2010 fuarında göstermeye hazırlanıyor.Endüstri tarafından merakla beklenen Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için merak edilen detaylar da netleşmeye başladı. GeForce GTX 480 için hazırlanan kutu üzeri bilgilendirme tablosuna göre, GeForce GTX 480;

- DirectX 11 desteği.
- CUDA desteği, C/C++ hızlandırma, OpenCL, OpenGL 3.2.
- PhysX desteği.
- SLI desteği.
- 3DVision Surround teknolojisi.
- PureVideo HD teknolojisi.
- PCIe 2.0 desteği.
- Çift DVI konnektörü.
- HDMI 1.3a konnektörü.

Güç gereksinimleri ve diğerleri;

- 6 pin + 8-pin güç konnektörüne sahip güç kaynağı.
- En az 600 Watt, 12v rail üzerinden 42A güç verebilen güç kaynağı.
- 200MB boş disk alanı, en az 2GB, tavsiye edilen 4GB sistem belleği.

Kutu arkası teknik özellik tablosundan da görüldüğü üzere GeForce GTX 480 sahip olduğu fonksiyonlar açısından genel olarak;

- DirectX 11, C/C++ hızlandırma ve 3DVision Surround gibi yenilikçi teknolojilerle bir önceki jenerasyondan ayrılıyor.

Güç gereksinimleri açısından da daha önce de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 480, bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin olmak üzere iki adet PCIe konnektörüne sahip olacak. Donanimhaber.com olarak yeni nesil GeForce serisi için Nvidia üst yöneticileriyle CeBIT 2010 fuarında bir araya gelme fırsatı da yakalayacağız. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak daha detaylı bilgileri hafta içerisinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

İşte GeForce GTX 480'in kutu arkası teknik özellik tablosu
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yc#1 9 yıl
@oyuncular
Büyük ihtimalle GTX 470 320 bit veriyoluna ve 1280 MB belleğe sahip olacak. Aradaki fiyat ve başarım farkını sağlayabilmek için shader sayısında da kesintiye gidilebilir.
Bu kart tek başına 42A istiyorsa çift kaşarlısını da 60A'den aşağısı kesmez herhalde.
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ahmetkep 9 yıl

fx57
. Donanimhaber.com olarak yeni nesil GeForce serisi için Nvidia üst yöneticileriyle CeBIT 2010 fuarında bir araya gelme fırsatı da yakalayacağız. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak daha detaylı bilgileri hafta içerisinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz


giderken annihilator ü de götürün.
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KURSAD. 9 yıl
Nvidia ekran kartında çığır açıyor..
Bundan sonra nvidia'nın ekran kartları sadece pcia slotundan güç alıcak ve baplantrısı WIRELESS olucak kartı çıkaran firma kartı çıkarttıktan sonra anlaıdki WIRELESS 'li monütörün daha piyasaya girmemiş olması piyasayı bırakın böyle bir projenin dahi olmadığı ..
:D
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oyuncular 9 yıl
1536 MB @ GDDR5 GTX480 için. Peki GTX470 nasıl olacak acaba?
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Source 9 yıl

oyuncular

1536 MB @ GDDR5 GTX480 için. Peki GTX470 nasıl olacak acaba?


Muhtemelen 1 GB @ GDDR5 olacaktır.
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melyyh 9 yıl
12 V rail laeri üzerinden 42 A mi? tek GPU lu bi kart için fazla değil mi? kaç kişinin güç kaynağı 42 A verebiliyor günümüzde? tasarım çalışmları bu kadar uzun sürdüde , netice bu mu? bu kadar uğraşıldı madem az güç tüketen bi GPU yapsalardı. hiç hoşuma gitmedi bu haber maalesef...
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sadtneverdie 9 yıl
Şahsım adına ben DH den daha oturaklı elle tutulur haberler bekliyorum. gtx480 in arka kutu özellikleri diye haber mi olur gözünüzü seviyim? içerik olarak elle tutulur birşey olsa tamam ama haberin içeriği sıfır. hiç olmasa daha iyi zaten arkadaşlar bu tür gereksiz ufak detayları paylaşıyor. anasayfayı kabartmaya ne gerek var?
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stradosphere 9 yıl
Bu kartı alacak adamın hd monitör alacak parası vardır diye düşünmüşlerdir.
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annihilator 9 yıl
evet yalanmış


9800GX2'nin soğutucusu değil miydi bu VHS kaset modeli?
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HoLY.oNE 9 yıl
lan ktsu bile cıktı perf haber yok..ne yapmaya calısıyorlar..
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Exhell 9 yıl

HoLY.oNE

lan ktsu bile cıktı perf haber yok..ne yapmaya calısıyorlar..

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Alkımm 9 yıl

HoLY.oNE

lan ktsu bile cıktı perf haber yok..ne yapmaya calısıyorlar..


orası sürpiz işte alacaksın kartı evde test edeceksin :)
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electrogod 9 yıl

Dejavu
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Father Torque 9 yıl
Colorful firmasını önceden duyan var mı? 470 ve 480'nin NVidia'nın öncelikli partnerlerine verileceği söyleniyordu ama 480 hakkındaki ilk bilgileri EVGA yerine Colorful'dan öğrenmek de biraz garip oldu doğrusu.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
AMD'nin phenom tanıtımları geldi aklıma bir an. Kutu, logo tasarımları..
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