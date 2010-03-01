İşte GeForce GTX 480'in kutu arkası teknik özellik tablosu

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Nvidia resmi tanıtımını 26 Mart'ta yapmayı planladığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını CeBIT 2010 fuarında göstermeye hazırlanıyor.Endüstri tarafından merakla beklenen Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için merak edilen detaylar da netleşmeye başladı. GeForce GTX 480 için hazırlanan kutu üzeri bilgilendirme tablosuna göre, GeForce GTX 480;

- DirectX 11 desteği.

- CUDA desteği, C/C++ hızlandırma, OpenCL, OpenGL 3.2.

- PhysX desteği.

- SLI desteği.

- 3DVision Surround teknolojisi.

- PureVideo HD teknolojisi.

- PCIe 2.0 desteği.

- Çift DVI konnektörü.

- HDMI 1.3a konnektörü.

Güç gereksinimleri ve diğerleri;

- 6 pin + 8-pin güç konnektörüne sahip güç kaynağı.

- En az 600 Watt, 12v rail üzerinden 42A güç verebilen güç kaynağı.

- 200MB boş disk alanı, en az 2GB, tavsiye edilen 4GB sistem belleği.

Kutu arkası teknik özellik tablosundan da görüldüğü üzere GeForce GTX 480 sahip olduğu fonksiyonlar açısından genel olarak;

- DirectX 11, C/C++ hızlandırma ve 3DVision Surround gibi yenilikçi teknolojilerle bir önceki jenerasyondan ayrılıyor.

Güç gereksinimleri açısından da daha önce de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 480, bir adet 6-pin ve bir adet te 8-pin olmak üzere iki adet PCIe konnektörüne sahip olacak. Donanimhaber.com olarak yeni nesil GeForce serisi için Nvidia üst yöneticileriyle CeBIT 2010 fuarında bir araya gelme fırsatı da yakalayacağız. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak daha detaylı bilgileri hafta içerisinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

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