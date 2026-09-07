Huawei Pura X View fiyatı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta tanıtıldığında dikkatleri üzerine çeken Huawei Pura X View geniş ekranlı akıllı telefon modeli global pazarda da satışa çıkıyor. Yüksek fiyat etiketi yonga seti tarafında kullanıcıyı biraz rahatsız edebilir.

Huawei Pura X View özellikleri ve fiyatı

6.39 inç OLED 16:9.5 ekran

Kirin 9030S yonga seti

12GB depolama

256GB/512GB/1TB depolama

200MP RYYB ana sensör

7000mAh batarya

893$-1042$-1266$

Huawei Pura X View tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. önce eklendi

Huawei Pura X View sektörün ilk 7000mAh bataryalı geniş ekran akıllı telefonu ünvanına sahip. Ekran kenarları 1.05mm kalınlık değerine sahipken ekran-kasa oranı da yüzde 96.1 seviyesine çıkmış. 6500 nit parlaklık değeri mevcutken ve 2160Hz PWM karartma özelliği de göz yorulmalarını engelliyor.

Yonga seti tarafında pek vaadi olmayan akıllı telefonda 50MP periskop sensör ve 112 derecelik geniş açılı sensör bulunuyor. Yapay zekâ ile fotoğraf kalitesi geliştirilirken HarmonyOS 7 işletim sistemi de daha akıcı bir deneyim sunuyor. Buhar odası soğutma plakası tüm ana kartı kaplayarak aşırı ısınmaların önüne geçiyor.

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