Huawei Pura X View fiyatı belli oldu

Huawei Pura X View özellikleri ve fiyatı
- 6.39 inç OLED 16:9.5 ekran
- Kirin 9030S yonga seti
- 12GB depolama
- 256GB/512GB/1TB depolama
- 200MP RYYB ana sensör
- 7000mAh batarya
- 893$-1042$-1266$
Huawei Pura X View sektörün ilk 7000mAh bataryalı geniş ekran akıllı telefonu ünvanına sahip. Ekran kenarları 1.05mm kalınlık değerine sahipken ekran-kasa oranı da yüzde 96.1 seviyesine çıkmış. 6500 nit parlaklık değeri mevcutken ve 2160Hz PWM karartma özelliği de göz yorulmalarını engelliyor.
Yonga seti tarafında pek vaadi olmayan akıllı telefonda 50MP periskop sensör ve 112 derecelik geniş açılı sensör bulunuyor. Yapay zekâ ile fotoğraf kalitesi geliştirilirken HarmonyOS 7 işletim sistemi de daha akıcı bir deneyim sunuyor. Buhar odası soğutma plakası tüm ana kartı kaplayarak aşırı ısınmaların önüne geçiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: