Tesla, Master Plan 4’ü yayınladı: Şirketin gelecek vizyonu belli oldu

Tesla, uzun süredir merakla beklenen Master Plan Part 4’ü sonunda yayımladı. Ancak planın içeriği, daha çok yapay zeka ve insansı robot Optimus üzerine kurulu belirsiz vaatlerden ibaret görünüyor.
Elon Musk, 2006’dan bu yana şirketin vizyonunu açıklamak için bu tür “master planlar” adı altında çeşitli yol haritaları paylaşmıştı. İlk iki plan, net hedefler ve uygulanabilir adımlar içerirken, son yıllarda açıklanan planlar aynı netliği taşımıyor. 2023’te açıklanan “Master Plan Part 3” ölçeklemeye odaklanıyor olsa da Tesla’nın elektrikli araç satışları aynı yıl zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti. Bu tabloya rağmen şirket şimdi, yapay zeka ve robotik teknolojilerle “sürdürülebilir bolluk” vizyonu ortaya koyuyor. Bu arada 2016’da duyurulan “Master Plan Part 2” hedeflerine halen tam olarak ulaşılamadı.
“Sürdürülebilir bolluk” vizyonu
Planın ana ilkeleri arasında sürekli büyüme, inovasyonun sınırları ortadan kaldırması ve teknolojinin gerçek sorunlara çözüm sunması öne çıkıyor. Tesla, güneş enerjisi ve batarya sistemleriyle temiz elektriği yaygınlaştırırken, otonom araçlarla da şehirlerde ulaşımı daha güvenli ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.
Hedeflere ulaşılacak mı?
Tesla ve Elon Musk için belirlenen hedeflere ulaşamamak son yılların modası haline gelmiş durumda. Bunda elbette şişirilmiş iddiaların da payı büyük. Ütopik vaatlerde bulunmak uzun vadede güvenilirliği sarsan bir olgu haline dönüşüyor.
Tesla, kendisini sadece otomobil üreticisi olarak tarif etmiyor. Şirket artık enerji, robotik ve otonomi ekosistemini bir arada inşa eden küresel bir teknoloji şirketi olarak nitelendiriyor kendisini. Dolayısıyla yapay zeka ve robotik teknolojilerle “sürdürülebilir bolluk” vizyonunun ortaya çıkması çok uçuk görünmemeli.
Ancak “sürekli büyüme” derken satışların ciddi şekilde düşüyor olması bu yaklaşımın “ütopik ve yatırımcıları oyalamaya yönelik” bir yol haritası gibi görünüyor. Mevcut eleştiriler ise Musk’ın net bir ürün yol haritası yerine, yapay zeka balonundan faydalanmaya çalıştığı yönünde.
Tesla’nın Optimus robotu bir fabrikada çalışmak veya bir insan eşlikçisi olmaktan çok uzak. Bu, neredeyse tüm insansı robotlar için geçerli. Optimus son olarak Tesla’nın restoranında misafirlere patlamış mısır servis ederken görüntülenmişti. Fakat robot yalnızca ilk gün birkaç saat çalışabildi ve açılıştan kısa süre sonra devre dışı kaldı. Ayrıca önceki gösterilerde de robotun uzaktan kontrol edildiği ortaya çıkmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.