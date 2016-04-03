İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu

Kötü niyetli, kana susamış, insanlığı köleleştirmek isteyen uzaylıların dünyayı istila etme riskine karşı neler yapılabilir? Bu senaryo biraz fazla bilim kurgumsu görünüyor olsa da Columbia University'den iki astronom bu riske karşı çok ilginç bir çözüm önerisinde bulunuyorlar.
Sistem nasıl çalışıyor?
Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.
Kötü niyetli uzaylıların da işte tam olarak bu yöntemi kullanarak yaşanılabilir gezegen arıyor olma ihtimallerini düşünen Columbia Üniversitesi astronomları bu uzaylıların Dünya'yı farketmelerini engellemek için lazer sistemleri kullanmayı öneriyorlar. Astronom Alex Teachey'nin,"Bir gezegeni görünmez yapmak istiyorsanız o karanlık noktayı doldurmanız gerek." şeklinde bahsettiği plan basitçe uzaylı yaşam formu içerme ihtimali olan yıldızların Dünya'yı görmesini engellemek için belirli aralıklarla uzaya 30 megawatt gücünde lazer ışınları göndermekten oluşuyor. Yılda yaklaşık 10 saat lazer ışını göndermeyi öngören araştırmacılar yöntemin enerji ihtiyacının da çok fazla olmadığının altını çiziyorlar.
Bir süredir bu işlem için lazerlerin uygun olup olmayacağı üzerinde düşündüğünü belirten astronom David Tipping de,"Çoğu insan Güneş'in çok fazla ışık yaydığını ve bu ışığı taklit edemeyeceğimizi düşünür; ancak doğru denklemleri kullandığınızda işin aslının pek de öyle olmadığını anlayabiliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.
"Sadece yaşam izlerini de maskeleyebiliyoruz"
Columbia University astronomları çok daha verimli başka bir yol daha sunuyorlar. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer ışınıyla Dünya'nın atmosferik sinyallerini maskeleyebileceklerini belirten Alex Teachey,"Biyolojik aktivitelerle ilgili tüm işaretleri maskeleme imkanımız da bulunuyor. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer gücüyle oksijen gibi işaretleri gizleyebilir Dünya'yı kurak bir bölge gibi gösterebiliriz." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
"Uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimali de var"
Araştırmacılar lazerlerle Yeryüzü'nü gizleme yönteminin uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyorlar. Hali hazırda Dünya'yı tespit etmiş bir uzaylı popülasyonu için Dünya'nın aniden yok olma durumu epey ilgi çekici olabilir. David Kipping bu durumun aslında "Biz buradayız." şeklinde bir sinyal göndermeyle aynı görevi görebileceğini belirtiyor.
"Hemen bugün başlayabiliriz"
Aslen Dünya'nın uzaydan görünüşünü değiştirmenin yollarını arayan araştırmacılar daha sonra aynı yöntemi kullanarak Dünya'yı uzaylılardan tamamen saklayabileceklerini de farketmişler. Yaptıkları matematiksel işlemler sonucu bu işlem için yalnızca 30 megawatt gücünde bir lazerin yeterli olacağı sonucuna ulaşan astronomlar istenildiği takdirde hemen yarın Dünya'yı gizlemeye başlayabileceklerini söylüyorlar.
Gizmodo'ya verdiği röportajda,"İstersek hemen önümüzdeki hafta bu sistemi kurabiliriz." şeklinde konuşan Teachey,"Günümüz teknolojisi bu iş için tamamiyle uygun." ifadelerini kullanıyor.
Columbia University araştırmacılar David Tipping ve Alex Teachey'nin hazırladıkları makale Monthly Notices of Astronomical Society'de yayımlandı. ArXiv.org üzerinden de ulaşabileceğiniz makalenin bir diğer ilginç noktası da bizleri "ya aynı yöntemi uzaylılar da kullanıyorsa?" sorusuyla başbaşa bırakması oldu.
Sistem nasıl çalışıyor?
Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.
Kötü niyetli uzaylıların da işte tam olarak bu yöntemi kullanarak yaşanılabilir gezegen arıyor olma ihtimallerini düşünen Columbia Üniversitesi astronomları bu uzaylıların Dünya'yı farketmelerini engellemek için lazer sistemleri kullanmayı öneriyorlar. Astronom Alex Teachey'nin,"Bir gezegeni görünmez yapmak istiyorsanız o karanlık noktayı doldurmanız gerek." şeklinde bahsettiği plan basitçe uzaylı yaşam formu içerme ihtimali olan yıldızların Dünya'yı görmesini engellemek için belirli aralıklarla uzaya 30 megawatt gücünde lazer ışınları göndermekten oluşuyor. Yılda yaklaşık 10 saat lazer ışını göndermeyi öngören araştırmacılar yöntemin enerji ihtiyacının da çok fazla olmadığının altını çiziyorlar.
Bir süredir bu işlem için lazerlerin uygun olup olmayacağı üzerinde düşündüğünü belirten astronom David Tipping de,"Çoğu insan Güneş'in çok fazla ışık yaydığını ve bu ışığı taklit edemeyeceğimizi düşünür; ancak doğru denklemleri kullandığınızda işin aslının pek de öyle olmadığını anlayabiliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.
"Sadece yaşam izlerini de maskeleyebiliyoruz"
Columbia University astronomları çok daha verimli başka bir yol daha sunuyorlar. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer ışınıyla Dünya'nın atmosferik sinyallerini maskeleyebileceklerini belirten Alex Teachey,"Biyolojik aktivitelerle ilgili tüm işaretleri maskeleme imkanımız da bulunuyor. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer gücüyle oksijen gibi işaretleri gizleyebilir Dünya'yı kurak bir bölge gibi gösterebiliriz." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
"Uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimali de var"
Araştırmacılar lazerlerle Yeryüzü'nü gizleme yönteminin uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyorlar. Hali hazırda Dünya'yı tespit etmiş bir uzaylı popülasyonu için Dünya'nın aniden yok olma durumu epey ilgi çekici olabilir. David Kipping bu durumun aslında "Biz buradayız." şeklinde bir sinyal göndermeyle aynı görevi görebileceğini belirtiyor.
"Hemen bugün başlayabiliriz"
Aslen Dünya'nın uzaydan görünüşünü değiştirmenin yollarını arayan araştırmacılar daha sonra aynı yöntemi kullanarak Dünya'yı uzaylılardan tamamen saklayabileceklerini de farketmişler. Yaptıkları matematiksel işlemler sonucu bu işlem için yalnızca 30 megawatt gücünde bir lazerin yeterli olacağı sonucuna ulaşan astronomlar istenildiği takdirde hemen yarın Dünya'yı gizlemeye başlayabileceklerini söylüyorlar.
Gizmodo'ya verdiği röportajda,"İstersek hemen önümüzdeki hafta bu sistemi kurabiliriz." şeklinde konuşan Teachey,"Günümüz teknolojisi bu iş için tamamiyle uygun." ifadelerini kullanıyor.
Columbia University araştırmacılar David Tipping ve Alex Teachey'nin hazırladıkları makale Monthly Notices of Astronomical Society'de yayımlandı. ArXiv.org üzerinden de ulaşabileceğiniz makalenin bir diğer ilginç noktası da bizleri "ya aynı yöntemi uzaylılar da kullanıyorsa?" sorusuyla başbaşa bırakması oldu.
http://gizmodo.com/this-is-how-we-could-hide-our-planet-from-bloodthirsty-1768223112 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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