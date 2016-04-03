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İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu

Columbia Üniversitesi'nden iki astronom kötü niyetli uzaylıların Dünya'yı farketmemeleri için çok ilginç bir çözüm önerisinde bulunuyor. İşte bu çözüm önerisinin tüm detayları: