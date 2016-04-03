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İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu

Columbia Üniversitesi'nden iki astronom kötü niyetli uzaylıların Dünya'yı farketmemeleri için çok ilginç bir çözüm önerisinde bulunuyor. İşte bu çözüm önerisinin tüm detayları:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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42
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kötü niyetli, kana susamış, insanlığı köleleştirmek isteyen uzaylıların dünyayı istila etme riskine karşı neler yapılabilir? Bu senaryo biraz fazla bilim kurgumsu görünüyor olsa da Columbia University'den iki astronom bu riske karşı çok ilginç bir çözüm önerisinde bulunuyorlar.

Sistem nasıl çalışıyor?

Astronomlar Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırırken genellikle bu gezegenlerin yıldızlarını incelerler. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. İşte astronomlar da tam olarak bu karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerin incelenmesi sonucu gezegenlerin yaşanılabilirlik olasılıkları da çıkarılabiliyor.

Kötü niyetli uzaylıların da işte tam olarak bu yöntemi kullanarak yaşanılabilir gezegen arıyor olma ihtimallerini düşünen Columbia Üniversitesi astronomları bu uzaylıların Dünya'yı farketmelerini engellemek için lazer sistemleri kullanmayı öneriyorlar. Astronom Alex Teachey'nin,"Bir gezegeni görünmez yapmak istiyorsanız o karanlık noktayı doldurmanız gerek." şeklinde bahsettiği plan basitçe uzaylı yaşam formu içerme ihtimali olan yıldızların Dünya'yı görmesini engellemek için belirli aralıklarla uzaya 30 megawatt gücünde lazer ışınları göndermekten oluşuyor. Yılda yaklaşık 10 saat lazer ışını göndermeyi öngören araştırmacılar yöntemin enerji ihtiyacının da çok fazla olmadığının altını çiziyorlar.

Bir süredir bu işlem için lazerlerin uygun olup olmayacağı üzerinde düşündüğünü belirten astronom David Tipping de,"Çoğu insan Güneş'in çok fazla ışık yaydığını ve bu ışığı taklit edemeyeceğimizi düşünür; ancak doğru denklemleri kullandığınızda işin aslının pek de öyle olmadığını anlayabiliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.

"Sadece yaşam izlerini de maskeleyebiliyoruz"

Columbia University astronomları çok daha verimli başka bir yol daha sunuyorlar. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer ışınıyla Dünya'nın atmosferik sinyallerini maskeleyebileceklerini belirten Alex Teachey,"Biyolojik aktivitelerle ilgili tüm işaretleri maskeleme imkanımız da bulunuyor. Yalnızca 160 kilowattlık bir lazer gücüyle oksijen gibi işaretleri gizleyebilir Dünya'yı kurak bir bölge gibi gösterebiliriz." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
"Uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimali de var"

Araştırmacılar lazerlerle Yeryüzü'nü gizleme yönteminin uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyorlar. Hali hazırda Dünya'yı tespit etmiş bir uzaylı popülasyonu için Dünya'nın aniden yok olma durumu epey ilgi çekici olabilir. David Kipping bu durumun aslında "Biz buradayız." şeklinde bir sinyal göndermeyle aynı görevi görebileceğini belirtiyor.

"Hemen bugün başlayabiliriz"

Aslen Dünya'nın uzaydan görünüşünü değiştirmenin yollarını arayan araştırmacılar daha sonra aynı yöntemi kullanarak Dünya'yı uzaylılardan tamamen saklayabileceklerini de farketmişler. Yaptıkları matematiksel işlemler sonucu bu işlem için yalnızca 30 megawatt gücünde bir lazerin yeterli olacağı sonucuna ulaşan astronomlar istenildiği takdirde hemen yarın Dünya'yı gizlemeye başlayabileceklerini söylüyorlar.

Gizmodo'ya verdiği röportajda,"İstersek hemen önümüzdeki hafta bu sistemi kurabiliriz." şeklinde konuşan Teachey,"Günümüz teknolojisi bu iş için tamamiyle uygun." ifadelerini kullanıyor.

Columbia University araştırmacılar David Tipping ve Alex Teachey'nin hazırladıkları makale Monthly Notices of Astronomical Society'de yayımlandı. ArXiv.org üzerinden de ulaşabileceğiniz makalenin bir diğer ilginç noktası da bizleri "ya aynı yöntemi uzaylılar da kullanıyorsa?" sorusuyla başbaşa bırakması oldu. 

http://gizmodo.com/this-is-how-we-could-hide-our-planet-from-bloodthirsty-1768223112 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Bak elin oğlu neler yapıyor biz nelerle uğraşıyoruz derdik genelde böyle haberlere ama bu sefer biz kazandık galiba, elin oğlu balatayı sıyırmaya başlamış :)
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casperfriendly 3 yıl
O değilde, öbür yandan, eğer ki, uzaylılar varsa ve bizden teknoloji olarak ileri düzeydelerse, bizim onları fark etmeyişimizin sebebi onların kendilerini gizlemeleri olabilir. Yani, biz bile kendimizi gizlemeyi başarabiliyorsak, onların teknolojisinin bizden ileri olduğu varsayımında, onlar bunu daha iyi yapabilmelidir.
O değilde, öbür yandan, eğer ki, uzaylılar varsa ve bizden teknoloji olarak ileri düzeydelerse, bizim onları fark etmeyişimizin sebebi onların kendilerini gizle...
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***Respect*** 3 yıl
''Araştırmacılar lazerlerle Yeryüzü'nü gizleme yönteminin uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyorlar.''

Varsayımın varsayımının varsayımı. Hey yavrum hey.
''Araştırmacılar lazerlerle Yeryüzü'nü gizleme yönteminin uzaylıları daha da şüphelendirme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyorlar.''Varsayımın va...
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
insanlar çok rahat valla dünya patlasa umrunda dehil ama herkes hazırlıklı olsun derim bence istila yakın
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Guaire 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
insanlar çok rahat valla dünya patlasa umrunda dehil ama herkes hazırlıklı olsun derim bence istila yakın

650 milyon yıldır beklenen istila
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frostburn 3 yıl
Bkz.uzaylinin gözüne lazer ışını tutmak..
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fthkn 3 yıl
Beyin yıkamanın ve Amerikan tarzı halkı terörize etmenin en başarısız yollarından biri uzaylı saçmalığıdır. Diğeri de meteor düşmesidir. İkisi de ABD popüler kültürünün icadıdır. Çizgi romanlarda çok sık kullanılmışlardır. Superman en çok tutmuş uzaylı figürüdür. Diğeri de Ridley Scott şaheseri Alien'dır.
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byrsim 3 yıl
Uzayda her türden hayat olduğu şu götürmez bir gerçektir. Bize Hayat veren maddeler evrenin tümünde mevcut.
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Master_Evil 3 yıl
şüphelendirmeyin o zaman uzaylıları, herkes kafasına göre takılsın
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sertacarslan 3 yıl
Milyonlarca ışık yılı uzaklardan bile anlamlı radyo sinyali alamadığımızı düşünürsek, bizim boyutumuzda başka bir canlı türünün bizi fark etmesi için daha milyonlarca yıl geçmesi gerekir, zira uzaya 150 yıldır radio sinyali gönderiyoruz. Bizi fark eder etmez ışık hızıyla yola çıksalar, ancak milyonlarca yıl sonra buraya ulaşırlar.
Dünyayı istila etmek isteyebilecek bir amaca/niyete sahip ve uzay-zaman problemini çözmüş zeki bir canlı türü var olsaydı, dünyayı daha gençken, kaynakları insanoğlu tarafından henüz tüketilmemişken ve insanoğlu kanser gibi tüm dünyaya yayılmamışken istila ederdi diye düşünüyorum, biz hiç var olmazdık bile.
Uzay-zaman problemini çözmüş barışçıl bir zeki canlı türü var olsaydı, müdahale etmeden bugüne kadar bizi sabırla izleyebilirler miydi? Sanmıyorum.
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knnkpln 3 yıl
Kötü niyetli uzaylılar dünyamızı istila için milyon yıl uzaktan buraya gelebiliyorlarsa bizim gezegeni çoktan tespit etmişlerdir zaten. Kaldı ki uzaylılarda yıldızlar arası seyahat teknolojisi varsa şu iki sözde bilim adamının lazer ışınıyla ne yapmaya çalıştığını hayli hayli çözerler hatta bize gülerler. Bir de şu mesele var, belki uzaylılar direk oksijen aramıyor yaşama dair başka bulgular arıyor, bu iki akıllı oksijen atomu saklayacağız diye uğraşıp duruyor. Hep bunlar fazla hollywood izlemekten oluyor
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dobrasam 3 yıl
en kötü niyetli uzaylı bile bizim insanlar dan iyidir adamlar en kötü ihtimalle son teknoloji kullanarak beşe böler bizi bizim dünyalı sığırlar ise öldürmüyor süründürüyor
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DH Misafiri 3 yıl
Uzaylılardan beklenen tepki geldi.
LAN! ŞU LAZERİ GÖZÜMÜZE TUTMAYIN.
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DH Misafiri 3 yıl
uzaylilar var mi ki kotu niyetlileri olsun :)? Bir bildileri mi var bu davsanlarin!?
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WB 3 yıl
Bizim atmosferi soluyunca ölmuyor muydu bunlar, problem yok bence..
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