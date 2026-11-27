Intel'in yeni mobil giriş seviye işlemcisi olan Intel Core 3 304'e sahip olan Lenovo IdeaPad Slim 3 modelini inceledik: Hafif, verimli ve yükseltilebilir. Kimlere uyuyor, nerede zorlanıyor?

Bu video Intel işbirliğiyle hazırlanmıştır. Lenovo IdeaPad Slim 3 değerlendirmemizde, Intel'in yeni Core Serisi 3 ailesinin giriş seviyesi olan Intel Core 3 304 işlemcili modeli masaya yatırıyoruz. Öğrenci, evden çalışan ya da esnaf için hafif ve verimli bir günlük dizüstü bilgisayar mı arıyorsunuz? İyi yanlarını da sınırlarını da açıkça konuşuyoruz.

Tasarımda 1,59 kg ağırlık, yaklaşık 17-18 mm kalınlık, alüminyum üst kapak ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikası öne çıkıyor. Arkadan aydınlatmalı Türkçe klavye, sayısal tuş takımı, Copilot tuşu, geniş touchpad ve fiziksel gizlilik kapaklı 5 MP kamera günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Parmak izi okuyucu ve Windows Hello yüz tanıma bulunmuyor.

Ekran 15,3 inç, 1920x1200 WUXGA çözünürlüklü, 16:10 oranlı bir IPS panel. 400 nit parlaklık, parlama önleyici kaplama, 60 Hz yenileme hızı ve yüzde 45 NTSC renk kapsamı sunuyor. Belge, e-posta, tablo, dizi ve film için yeterli, renk hassasiyeti isteyen işler için ise uygun değil. Ailenin daha önce incelediğimiz üst versiyonlarındaki 120 Hz ve yüzde 100 sRGB seçenekleri bu modelde yok.

Yapay zekası cihazda çalışan dizüstü: Lenovo IdeaPad Slim 3 2 ay önce eklendi

Intel Core 3 304, Intel 18A üretim sürecinde üretilen 5 çekirdekli bir işlemci: 1 performans, 4 düşük güçlü verimlilik çekirdeği, 4,3 GHz'e kadar hız, 6 MB önbellek ve 15-35 W güç aralığı. Xe3 mimarili entegre Intel Graphics ve 15 TOPS'a kadar NPU ile AI PC sınıfında yer alıyor, ancak Copilot+ PC değil. Ağır oyun ve yoğun video kurgusu için değil, günlük işler için tasarlanmış.

8 GB DDR5-5600 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD ile geliyor; tek SODIMM yuvası sayesinde RAM 32 GB'a, SSD 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 2 USB-A, 1 USB-C (şarj ve görüntü), HDMI 1.4, SD kart okuyucu, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 var, Thunderbolt yok. 50 Wh batarya, hızlı şarj (15 dakikada yaklaşık 2 saatlik kullanım) ve 65 W adaptörle birlikte 2 yıl garanti (batarya 1 yıl) sunuyor.

Videoda öğrenci, evden çalışan, esnaf, ev kullanıcısı ve yolda olanlar için kullanım senaryolarını da anlatıyoruz. Karar her zaman sizin! Ürünü Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da inceleyebilir, satın alabilirsiniz: Lenovo IdeaPad Slim 3 304 Teknosa Ürün sayfa bağlantısı

Destekleri için @intel_turkiye ve @teknosa'ya teşekkürler!

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