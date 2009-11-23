iSuppli: DDR3 bellekler 2010'da %71 pazar payına ulaşabilir

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Bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre 2010 ile birlikte DDR3 bellekler, DDR2 bellekleri geride bırakabilir. Intel tarafından uzunca bir süredir desteklenen, AMD'nin ise 45nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte kullanılmaya başlanan DDR3 bellek teknolojisinin yeni yılın ikinci çeyreği ile birlikte DRAM pazarının yarıdan fazlasını kapsayacağı, önümüzdeki yılın sonu itibariyleyse de pazar payını %71 civarına yükselteceği tahmin ediliyor. DDR2'ler ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans vaat eden DDR3 belleklerin, Magny Cours ve Lisbon gibi AMD işlemcilerinin de destek vermesiyle sunucu pazarında yaygınlaşması da öngörülüyor.