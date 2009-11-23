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iSuppli: DDR3 bellekler 2010'da %71 pazar payına ulaşabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iSuppli: DDR3 bellekler 2010'da %71 pazar payına ulaşabilir
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre 2010 ile birlikte DDR3 bellekler, DDR2 bellekleri geride bırakabilir. Intel tarafından uzunca bir süredir desteklenen, AMD'nin ise 45nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte kullanılmaya başlanan DDR3 bellek teknolojisinin yeni yılın ikinci çeyreği ile birlikte DRAM pazarının yarıdan fazlasını kapsayacağı, önümüzdeki yılın sonu itibariyleyse de pazar payını %71 civarına yükselteceği tahmin ediliyor. DDR2'ler ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans vaat eden DDR3 belleklerin, Magny Cours ve Lisbon gibi AMD işlemcilerinin de destek vermesiyle sunucu pazarında yaygınlaşması da öngörülüyor.


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Opeth 10 yıl
valla 42 liraya gold dan aldıgım samsung sf serisi 22x dvd yazıcı şimdi aynı rakamda dolar seviyesinde :Q
LG ye ne demeli 50 dolar
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yapici 10 yıl
Zaten ddr3 bellekler satilsin diye ddr2 belleklerin fiyatlarını böyle fahiş yapmadılar mi
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Opeth 10 yıl
gelsin gelsin sefalar getirsin rekabet artsın fiyatlar düşsün lol :D
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D.a.y.I 10 yıl
4 gb ddr3 ram leri 75 dolar seviyesinde ne zaman göreceğiz
bu ram ve dvd yazıcı piyasasındaki yükseliş ne zaman duracak bakalım .. [>:]
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