İsveç, Rolls-Royce'un küçük modüler reaktörlerini seçti

10 yıl içinde devreye girecek
Projede yer alacak ilk reaktörün 2030'lu yılların ortalarında devreye alınması planlanıyor. Bu kararla İsveç, Birleşik Krallık ve Çekya'nın ardından Rolls-Royce'un SMR teknolojisini tercih eden üçüncü Avrupa ülkesi oldu.
Videberg Kraft'ın açıklamasına göre karar, yaklaşık üç yıl süren kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonunda alındı. Şirket bu süreçte 75 farklı reaktör seçeneğini inceledi. Nihai aşamada yarış, Rolls-Royce SMR'nin geliştirdiği basınçlı su reaktörü (PWR) ile GE Vernova Hitachi'nin BWRX-300 tasarımı arasında geçti.
"Videberg Projesi" adı verilen santral, İsveç'in en önemli elektrik üretim tesislerinden biri olan Ringhals Nükleer Santrali'nin hemen yanında kurulacak. Kurulacak tesisin artan elektrik talebini karşılaması ve enerji arz güvenliğini sağlaması bekleniyor.
Şirket yöneticileri, seçimde en önemli faktörlerden birinin tercih edilen teknolojinin uzun yıllardır kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış bir sistem olması olduğunu vurguladı. Bu yüzde halihazırda Ringhals'ta kullanılan basınçlı su reaktörünün yeni tesiste kullanılması istendi.
Öte yandan Rolls-Royce'un geliştirdiği SMR tasarımı, 470 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip. Reaktörlerin en az 60 yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Projede kullanılacak birçok bileşen fabrikalarda üretilecek ve daha sonra sahaya taşınarak monte edilecek. Bu yöntem sayesinde inşaat risklerinin azaltılması ve proje süresinin kısaltılması hedefleniyor.
İsveç ise nükleer kapasiteyi önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Buna göre 2035 yılına kadar en az iki büyük reaktöre eşdeğer yeni nükleer üretim kapasitesinin devreye alınması, 2045 yılına kadar ise toplamda 10 yeni büyük reaktöre karşılık gelecek ölçekte nükleer kapasite oluşturulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: