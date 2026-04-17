İsveç’te termik santrale yönelik Rusya bağlantılı siber saldırı

Tam Boyutta Gör İsveç hükümeti, 2025 yılının başlarında ülkenin bir termik santraline yönelik gerçekleştirilen ve “yıkıcı etki yaratmayı amaçlayan” bir siber saldırı girişiminin arkasında Rusya bağlantılı hacker gruplarının bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, saldırının başarıya ulaşamadığını ancak Avrupa genelinde kritik altyapıları hedef alan tehditlerin giderek daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını vurguladı.

“Rus istihbaratıyla bağlantılı gruplar”

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, düzenlediği basın toplantısında saldırının 2025’in ilk aylarında gerçekleştiğini belirtti. Bohlin, saldırının arkasındaki aktörlerin Rus istihbarat ve güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bakan Bohlin’e göre geçmişte daha çok DDoS saldırılarıyla bilinen Rusya yanlısı gruplar artık doğrudan sistemlere zarar vermeyi hedefleyen daha agresif yöntemlere yöneliyor.

Saldırı son anda engellendi

Yetkililer, hedef alınan termik santralin adını açıklamazken saldırının sistemde yer alan dahili bir koruma mekanizması sayesinde durdurulduğunu bildirdi. Bohlin, bu olayın saldırganların giderek “daha riskli ve pervasız” davranmaya başladığını ortaya koyduğunu söyledi.

Olayla ilgili Rusya’dan ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İsveç’teki girişim son yıllarda enerji ve su altyapılarını hedef alan siber saldırıların artan bir trend haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür saldırıların yalnızca dijital sistemleri değil, doğrudan kamu hizmetlerini ve günlük yaşamı etkileyebilecek fiziksel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

2025 yılının Aralık ayında Rusya’nın, Polonya’nın elektrik şebekesinin bazı bölümlerini devre dışı bırakmaya çalıştığı iddia edilmişti. Aynı yılın başlarında ise Norveç’te bir barajın kontrol sistemlerine sızan hackerların, kapakları açarak milyonlarca litre suyun boşalmasına neden olduğu bildirilmişti. Yetkililer, saldırganların daha sonra sistemlerden çıkarıldığını açıklamıştı.

